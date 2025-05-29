☀️ Майские облигации с доходностью до 27,5% годовых — доход мечты или билет в дефолт-класс?

Итак, как мы помним по прошлому выпуску, апрель выдался достаточно хорошим для рынка облигаций. Много сильных эмитентов выпустило достойные облигации

💭 Май в этом смысле решил немного покреативить. Помимо ультрамодных флоатеров, которые продолжают выпускать в преддверии всеми ожидаемого снижения КС в июне, было много — ВДО и фиксов. А выделились такие товарищи, как «Балтийский лизинг", "АйДи Коллект" и "Спектр" обещая доходность до 27,5% ежемесячно.

Что нового приготовили нам эмитеты в преддверии заседания ЦБ? Какие существуют риски? Интересно ли будет поучаствовать? Давайте смотреть...