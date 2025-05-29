☀️ Майские облигации с доходностью до 27,5% годовых — доход мечты или билет в дефолт-класс?

Итак, как мы помним по прошлому выпуску, апрель выдался достаточно хорошим для рынка облигаций. Много сильных эмитентов выпустило достойные облигации
💭 Май в этом смысле решил немного покреативить. Помимо ультрамодных флоатеров, которые продолжают выпускать в преддверии всеми ожидаемого снижения КС в июне, было много — ВДО и фиксов. А выделились такие товарищи, как «Балтийский лизинг", "АйДи Коллект" и "Спектр" обещая доходность до 27,5% ежемесячно.
Что нового приготовили нам эмитеты в преддверии заседания ЦБ? Какие существуют риски? Интересно ли будет поучаствовать? Давайте смотреть...
🚗 «Балтийский лизинг»: уважаемый, но закредитованный.
Параметры выпуска «Балтийский лизинг-БО-П16»:
Купон: до 22,25% (ежемесячно)
Рейтинг: АА- (Эксперт РА, АКРА)
Размещение: 30 мая
Дата погашения: 14.05.2028
Доступность: для всех
Компания не новенькая. Один из самых "откормленных" лизингодателей страны, давно известный рынку. Стабильно штампует интересные выпуски, держит чистый баланс без "мутных схем" и строго следит за рисками.
За 2024 год компания немного порадовала: чистая прибыль выросла на 16% до 5,025 млрд ₽, процентный доход от лизинга также увеличился на 58%, а чистый процентный доход — на 37,8%. Собственный капитал тоже подрос на 27,7% и составляет аж 26,4 млрд ₽.
Какие есть риски?
⚠️ Просрочка: дебиторка 30+ дней выросла в 2,5 раза, изъятые активы — в 4 раза.
⚠️ Проблемы рынка. Спрос падает, вторичка дешевеет, реструктуризации идут одна за другой.
⚠️ Процентные расходы взлетели на 80%, обгоняя рост доходов.
🤔 Хороший выпуск с хорошим рейтингом. 23% — надбавка за надёжность. Если хотите предсказуемый доход и верите, что ставку снизят, можно зафиксироваться.
💰 “АйДи Коллект” — доход 25% или облигация с привкусом ФССП?
Параметры выпуска «АйДиКоллект-001P-04»:
Купон: до 25,25% (ежемесячные выплаты)
Рейтинг: BB+ (Эксперт РА)
Размещение: 4 июня
Дата погашения: 14.05.2029
Доступность: для всех (после тестирования)
Ещё один коллектор в нашем списке. Что мы знаем о компании? Я практически ничего, поэтому пришлось разбираться. Как выясняется, компания чуть ли не лидер рынка взыскания долгов в России. Основной бизнес — выкуп проблемных долгов у банков и МФО с фокусом на досудебное и судебное взыскание. И вот они с новым выпуском ВДО.
Согласно МСФО за 2024 год, процентные доходы компании выросли аж на 63,7% и достигли 7,5 млрд ₽. Чистые доходы с учетом резервов выросли на 18,2% и достигли 7,3 млрд ₽. Debt/EBITDA – уменьшилась до 1,2x, три года назад было 2,7x, а объём купленного долга вырос на 35% до 197 млрд руб. Но если у компании всё хорошо, то проблемы появляются именно в отрасли. Риски сектора взыскания сильно зависят от макроэкономики и регулирования.
🤔 Для ВДО компания выглядит устойчиво. Купон 25,25% на 4 года с ежемесячными выплатами — отлично для любителей высокодоходных облигаций. Главное, нужно внимательно следить за купонами после оферты через 2 года.
🏬 ЛК "Спектр" — дерзкий новичок с 27,5% или будущий дефолт?
Параметры выпуска «Спектр-БО-02»:
Купон: до 27,5%, ежемесячный
Рейтинг: BB (Эксперт РА)
Размещение: 30 мая
Дата погашения: 20.05.2027
Доступность: для всех (после тестирования)
Вот вам и рынок ВДО. "Молодая" компания, ноль на облигационном счётчике, но ставка — 27,5%. Прикольненько. Классический пример, когда кто-то хочет залететь сразу в "элиту доходности".
Занимается арендой и продажей складской и подъёмной техники. Принадлежит холдингу "Aurora", у которого в собственности — технопарк 30 000 м², сдаваемый в аренду. В 2024 году выручка группы составила 14,2 млрд ₽, EBITDA — 4 млрд ₽.
🤔 У “Спектра” пока нет кредитной истории, нет понятной репутации, нет кейсов с обслуживанием долга. Заходит сразу с двумя выпусками: флоатер + фикс. Если купон не опустят сильно ниже 27,5%, это может быть интересной доходностью для BB-сегмента. Но помним: дефолт в ВДО не обсуждается — он просто происходит. Частенько)
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