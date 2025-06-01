💣 Падение импорта = укрепление рубля. Когда падение — это не «здоровая экономика», а крик о заморозке спроса

В последнее время стало очень популярно обсуждать всё, что происходит с национальной валютой. Различные факторы, геополитика с высказываниями Трампа, ОПЕК+ и увеличение добычи нефти, инфляция и заседание ЦБ...

В общем, всё то, что хоть как-то объясняет такое необычное явление, как — укрепление рубля (78₽ за доллар).

❗ Один из таких ключевых факторов, является сокращение импорта, которое снижает спрос на иностранную валюту. Это как раз сегодня и хотелось разобрать.

Как вообще импорт влияет сегодня на курс рубля, почему его объемы падают, и наконец, чего ждать в ближайшие месяцы? Ну, давайте смотреть...