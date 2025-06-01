💣 Падение импорта = укрепление рубля. Когда падение — это не «здоровая экономика», а крик о заморозке спроса

В последнее время стало очень популярно обсуждать всё, что происходит с национальной валютой. Различные факторы, геополитика с высказываниями Трампа, ОПЕК+ и увеличение добычи нефти, инфляция и заседание ЦБ...
В общем, всё то, что хоть как-то объясняет такое необычное явление, как — укрепление рубля (78₽ за доллар).
❗ Один из таких ключевых факторов, является сокращение импорта, которое снижает спрос на иностранную валюту. Это как раз сегодня и хотелось разобрать.
Как вообще импорт влияет сегодня на курс рубля, почему его объемы падают, и наконец, чего ждать в ближайшие месяцы? Ну, давайте смотреть...
📦 Контейнерные перевозки: как упал импорт и почему Восток больше не спасает
В апреле этого года контейнерные перевозки в российских портах упали на 5,1% к аналогичному месяцу 2024 года, а за первые 4 месяца — на 0,5%.
В это время:
🌊 Балтийские порты показывают рост на 12%, что связано с восстановлением торговых потоков после спада 2022–2023 годов.
🌊 Азово-Черноморские и Каспийские порты показывают небольшой рост (+2,5% и +2% соответственно), тогда как Дальневосточные порты фиксируют спад в несколько раз больше (8%)
🌊 Импортная контейнерная перевалка за 4 месяца сократилась на 4%, а в Дальневосточном бассейне, через который проходит около 40% азиатского импорта (в основном из Китая), спад составил 17%!
Сейчас, после всяких санкций, пошлин и т. д. Дальневосточные порты, такие как Владивосток и Находка, являются ключевыми воротами для импорта из Китая, на который приходится около 40% российского импорта. Снижение перевалки в этих портах сигнализирует о сокращении ввоза товаров, несмотря на укрепление рубля. Но... Импорт не растет! Почему?
А вот тут есть пара интересных моментов...
🏴 "Нам не нужно". Почему страна отказывается от импорта?
Импорт в первом квартале 2025 года упал на 6%, до 82 млрд $. Это много. Особенно если вспомнить, как власти рассказывали об «
импортозамещении» и « развороте на Восток».
Однако, казалось бы Китай рядом, юань неплохой, рубль крепкий. А товаров — меньше. Почему?
Перекуп и складовой отёк. Перед повышением утилизационного сбора в 2024 году импортеры завалили склады машинами. Сейчас легковушки из Китая — минус 47%, грузовики — минус 80%. Продавать некому. Денег нет. Ещё и держите будущий закон об "отечественном такси". По итогу, дилеры будут распродавать эти запасы еще несколько месяцев.
Дорогие деньги убивают спрос. На сегодняшний день потребительские кредиты упали на 10%, а автокредиты все менее востребованы. Крупные покупки (если не по льготной) отложены на потом. Или на никогда.
🧠 "Сильный рубль — слабый экспорт": почему победа рубля может стать проблемой
Очевидно, что сокращение импорта — не единственный фактор укрепления рубля. Помимо других факторов, которые мы разбирали, есть ещё экспорт.
Сейчас в первом квартале можно увидеть рост экспорта на 3%, который составил 114,5 млрд $. Экспортеры продают около 12 млрд $ в месяц, что создает избыточное предложение валюты на внутреннем рынке. Обязательная продажа до 80% валютной выручки добавляет этот эффект, особенно перед налоговыми периодами (апрель, май).
🇺🇲🇨🇳 Ну и, конечно, не забываем про геополитику. В феврале-мае переговоры о мире создали ожидания возможного смягчения санкций, что повысило интерес к рублевым активам. + С 26 мая Китай разрешил выплаты российским компаниям за поставленные товары, что увеличило продажи валюты экспортерами, дополнительно поддержав рубль.
Лично я продолжаю придерживаться мнения, что в 2025 году устойчивого рубля ниже 70₽ за доллар мы не увидим. Восстановление импорта + возможное снижение КС летом — увеличит спрос на валюту и, соответственно, ослабит рубль. Но, конечно, не забываем про непредсказуемость геополитики.
Как считаете, выгоден ли всё-таки бюджету слабый рубль или нет❓
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