🌪️ Заседание ЦБ — сегодня! Почему главные банки страны надеются на сохранение ставки, кроме... Костина и ВТБ? Что же ждать инвесторам?

Крупнейшие банки страны не могут договориться, а Костин снова идёт поперёк. Что происходит с инфляцией и почему сегодняшнее заседание ЦБ может стать началом разворота?

И вот мы подошли к очередному заседанию Банка России.

🥶 Всё идёт к логичному решению — инфляция чудесным образом «замедляется», экономика остывает, кредитование падает, а все крупнейшие банки уже рисуют сценарии снижения, хоть и делают это без энтузиазма. Казалось бы — жми на кнопку и давай рынку отдохнуть... Но все мы прекрасно понимаем, что из этого может выйти.

Так будет ли сегодня хоть какое-то движение? Или в очередной раз оставят всё как есть, но с мягкой добавкой «подождите до июля»? Традиционно, всё по порядку.

Что нового в недельной инфляции❓

🔹 Недельная инфляция — 0,05% (против 0,06%, 0,07% и снова 0,06% неделями ранее). Весь май — один сплошной боковик, но к счастью, по минимальным значениям. Выглядит устойчиво, спокойно, предсказуемо. То, о чём ЦБ мечтал с осени. Теперь главное — художнику зарплату выплатить

🔹 Годовая инфляция — 9,66% (на прошлой неделе — 9,78%). Конечно, визуально цифра радует, особенно в сравнении с прошлыми двузначными значениями. Падаем уже 5 недель подряд, а с начала года накопилось всего 3,39%. Пока инфляция идёт значительно ниже годового таргета (7–8%), который сам же ЦБ и поставил.

🔹 Продовольственные товары — 0,00% (на прошлой неделе 0,6%). По «бумажке» инфляция в продуктах остановилась. Плодоовощная продукция снова показывает снижение цен (-1,0%). А вот где? Никто не знает. Упали цены на огурцы (-4,7%), помидоры (-4,3%). Также снижение продолжается в яйцах (-1,7%), говядине (до 0,1%) и в мясе кур (до 0,4%)

🏦 Мнение банков: четыре «ПРОТИВ», один «ЗА» — но почему так? Костин снова выделился?

Пять крупнейших банков страны дали свои прогнозы по ставке на сегодняшнее заседание. Все они, как ни странно, впервые за долгое время согласны ПОЧТИ во всём:

Сбербанк (SberCIB)

Прогноз — Сохранение ключевой ставки (21%). Ждут июля.

💭 Почему так? Аналитики SberCIB, включая Игоря Рапохина, считают, что ЦБ не накопил достаточно данных для подтверждения устойчивого замедления инфляции. Они отмечают, что основные факторы, такие как повышенные бюджетные траты, налоговые выплаты и т.д. требуют дальнейшего наблюдения.

ВТБ

Прогноз — Снижение ключевой ставки (на 1-2%).

💭 Почему так? Костин уверен в снижении ставки, предложив даже «пари на десять щелчков». По сути, они видят охлаждение экономики, слабый кредитный спрос, снижение потребления — и считают, что пора. Будет интересно понаблюдать.

Газпромбанк

Прогноз — Сохранение ключевой ставки (21%) (но не отрицают возможного снижения).

💭 Почему так? Аналитик Стратичук считает, что ЦБ, скорее всего, оставит ставку неизменной, так как жесткая ДКП уже дает результаты. Однако он не исключает снижения ставки, если данные по инфляции продолжат улучшаться.

Т-Технологии (Тинькофф/Т-Банк)

Прогноз: Сохранение ключевой ставки (21%).

💭 Почему так? Аналитики Т-Банка, включая главного экономиста Евгения Суворова, прогнозируют, что ставку сохранят, т.к текущие данные по инфляции (замедление до 5,5% в апреле с поправкой на сезонность) пока не дают достаточных оснований для смягчения политики.

Промсвязьбанк (ПСБ)

Прогноз — Сохранение ключевой ставки (21%), с вероятным смягчением риторики ЦБ.

💭 Почему так? Аналитики ПСБ, ожидают, что ЦБ сохранит ставку, но может дать более мягкий сигнал о возможном снижении в будущем. Они ссылаются на замедление инфляции и снижение темпов кредитования (розничное кредитование упало на 54%). Однако высокие инфляционные ожидания (13,4%) и риски, связанные с новыми торговыми пошлинами США, могут вызвать проблемы.

🤔 Все основные факторы указывают на скорое снижение. Думаю, что ЦБ может использовать июньское заседание для подготовки рынка к снижению ставки в июле, что пока поддержит рост рынка. По моему субъективному мнению — ставку оставят, но не исключаю минимального снижения (хоть и слабо в это верю)

Как считаете, какое решение Центральный банк примет сегодня?

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