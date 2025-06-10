🛬 Аэрофлот: санкции, падение прибыли и техническое обслуживание в Иране. Откуда взялись дивиденды — при долге в 541 млрд рублей? Вы серьезно?

Минус 11 миллиардов прибыли, техобслуживание через третьи страны, и все это — на фоне обещания заплатить акционерам. Стоят ли ваши нервы 8% годовых или лучше подумать...

Продолжаем разбирать свежие квартальные отчёты.

✈️ На этот раз Аэрофлот опубликовал результаты за 1-й квартал 2025 года, которые многим показались достаточно хорошими! А что, вроде и рост выручки есть, и расширение маршрутов, даже дивиденды впервые с 2018 года. Однако что-то снова не позволяет компании привлечь внимание новых инвесторов...

Что сейчас происходит с компанией? Почему она решила выплатить дивиденды при большом долге и как это повлияет на ее перспективы? Давайте разбираться...

Результаты за 1-й квартал:

🔺 Выручка выросла на 9,6% до 190,2 млрд ₽. В основном за счёт внутреннего трафика и расширения "неудобных" международных направлений: Денпасар, Хайнань, скоро ещё и Нячанг. То есть всё дальше от Европы и всё ближе к глобализации по-азиатски.

🔻 скорр. EBITDA упала на 17,4% до 49 млрд ₽. Причины стандартные — топливо, обслуживание, зарплаты. В общем, давление присутствует.

🔻 скорр. Чистый убыток составил 11,2 млрд ₽. Для сравнения: год назад в первом квартале была прибыль в 6 млрд ₽. Но стоит отметить, что тут учитывались и курсовые разницы, и хеджирование, и резервирование.

Отчёт выдался не самым лучшим, но меня радует, что впервые с 2018 года Аэрофлот вышел на положительный капитал по МСФО в 1 млрд ₽. Это во многом «бумажный» результат, связанный с переоценкой активов и списанием обязательств, но теперь есть формальное право на выплату дивидендов.

Шаг интересный, а что с реализацией?

💼 Дивиденды впервые с 2018 года. Насколько оправдан такой шаг?

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, или 5,27 ₽ на акцию = дивдоходность около 8%. Это первые дивиденды за 6 лет, ставшие возможными благодаря восстановлению капитала и сокращению прямой господдержки (государство владеет 57% акций).

❗В то же время, что немаловажно компания сокращает чистый долг до 541 млрд ₽, а долговая нагрузка (ND/EBITDA) улучшилась до 2,4 против 2,7 годом ранее. По сути, хорошей погоды это не делает (долг-то большой), но это явно лучше, чем набирать.

Однако, возникает логичный вопрос: а что дальше? А дальше вот эти выплаты могут увеличить долговую нагрузку, так как запас ликвидности у компании ограничен.

И, конечно, для нас с вами дивиденды — позитивный сигнал, но ведь он же краткосрочный...

🕳️ Операционная реальность: санкции, стагнация и дорогой воздух

Компания на фоне, казалось бы, "стабилизации" также встречается с большими проблемами.Так, к примеру, пассажирооборот вырос лишь на 0,8% (до 11,6 млн пассажиров), что указывает на замедление спроса на внутреннем рынке. Однако затраты на предельный пассажирооборот (за исключением прочих доходов/расходов) выросли на 12,1%. То есть зарабатываем ЧУТЬ больше, тратим ГОРАЗДО больше

Основные драйверы роста затрат:

❌ Топливо . Цена на авиакеросин продолжает расти, особенно внутри страны. Один из ключевых факторов.

❌ Обслуживание флота . Санкции вынуждают компанию использовать обходные пути, такие как техобслуживание в Иране и импорт запчастей через третьи страны. В 2024 году затраты на техобслуживание выросли более чем вдвое.

❌ Фонд оплаты труда. Рост на 32% в 2024-м. И эта нагрузка сохраняется. Пока нет роста производительности, такие издержки будут постоянными

И да, компания развивает новые маршруты, пытается хоть как-то расширять географию полётов, работает в условиях санкций — но какие дальнейшие перспективы?

Без снятия санкций (даже частично), без перезапуска поставок, без повышения рентабельности — у компании нет новых сильных драйверов, а в нынешних условиях потенциал ограничен.

🤔 Я не вижу здесь компании, в которую стоит заходить на долгосрок. Честно. Но спекулянтам — пожалуйста. Тут по классике можно сыграть на ожиданиях или дивидендах, возможно, даже удачно) Но фундаментально дорого. Если буду думать о входе, то явно не по таким ценам.

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