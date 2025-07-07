🌀 ВТБ. Дивиденды, допэмиссия и результаты хуже конкурентов. Почему банк с маржой в 0,8% снова зовёт нас в пирамиду доверия?

Щедрый дивиденд в 23% звучит как подарок… пока не узнаёшь о сентябрьской допэмиссии и размывании капитала. Стоит ли игнорировать негативные факторы, ради дивдоходности?

Прошло всего пару месяцев после анализа квартального отчёта, как ВТБ, один из первых, выкатывает неаудированные результаты за 5 месяцев 2025 года.

💼 И если по результатам все осталось примерно на том же уровне, то главной новостью стало принятое 1 июля решение о выплатах дивидендов за 2024 год. Примечательно то, что рынок отреагировал весьма негативно, обвалив котировки почти на 5%.

С чем же связана такая реакция? Сможет ли ВТБ привлечь инвесторов при условии допэмиссии в сентябре? Традиционно разбираем по порядку...

Ключевые результаты за 5 месяцев 2025 года:

🔻 Чистые процентные доходы упали на 54,9% и составляют 110,1 млрд ₽. Причина в высокой КС, которая сжала чистую процентную маржу до 0,8%. Ставка увеличила стоимость фондирования, а спрос на кредиты снизился. + Сокращение розничного портфеля на 3,6%.

🔺 Чистые комиссионные доходы выросли на 34%, до 119,8 млрд ₽. Рост объясняется увеличением валютных операций и комиссиями за трансграничные платежи. Выглядит неплохо, но надо помнить, что это эффект низкой базы прошлого года, когда банк был под жесткими ограничениями.

🔺 Прочие операционные доходы выросли аж на 300%, составив 285,3 млрд ₽. Значительная часть такого роста связана с разовыми факторами, включая налоговый актив и эффект от присоединения банка "Открытие" и РНКБ.

🔻 Расходы на резервы также выросли на 91,2%, до 100,2 млрд ₽. Это отражает рост просроченной задолженности (NPL) с 3,8% до 5% с начала года, особенно в розничном сегменте

🔺Чистая прибыль составила 233,6 млрд ₽, которая выросла всего лишь на 0,1%, что соответствует возврату на капитал (RoE) 20,3%. Показатель относительно сектора высокий (15–25%), НО...

Если исключить разовые прочие доходы и налоговый актив, ВТБ показал бы убыток. Чистая процентная маржа это подтверждает. Сейчас основной банковский бизнес почти не зарабатывает, а рост просрочки до 5% сигнализирует о проблемах в розничном кредитовании, что в очередной раз может потребовать новых резервов.

💼 Дивиденды: оправдывает ли доходность пренебрежение рисками?

На ГОСА была утверждена выплата дивидендов за 2024 год в размере 25,58 ₽ на акцию (общая сумма — 275,75 млрд ₽, или 50% от чистой прибыли). Дивидендная доходность на текущих ценах (100₽ за акцию) составляет около 23%, что и вправду выглядит привлекательно.

⚠️ Однако возможно многие не знают или осознанно игнорируют тот факт, что на сентябрь запланирована допэмиссия, которая размоет доли акционеров

Более того, выплата таких дивидендов снижает нормативы достаточности капитала (≈ 8%, близко к минимальным требованиям ЦБ), что увеличивает риск необходимости докапитализации. Без новых вливаний капитала регулярные дивиденды будут практически невозможны

💣 Обещания менеджмента. Стоит ли это ваших нервов?

На собрании ВТБ озвучил МЕГАпозитивный план — за год чистая прибыль в 500 млрд ₽ и дивиденды от 20₽ на акцию. Достижимо ли это? Только при условии активного снижения ключевой ставки и восстановлении процентной маржи

Что на сегодняшний день ВТБ может предложить инвесторам❓

Разовый дивиденд за 2024 год (доходность ≈ 23%) Потенциал роста акций. Снижение ключевой ставки может повысить цену акций на 25–50₽ за счёт улучшения маржинальности и роста спроса на кредиты. Общую высокую доходность. При благоприятном сценарии, который описывает менеджмент, компания может дать больше 50% за 2025 год.

Даже как-то стало интересно, если не учитывать...

Допэмиссию в сентябре, которая размоет долю инвесторов + низкую достаточность капитала, которая может ограничить регулярные дивиденды + возможные санкции + рост NPL и операционные риски (например, переход на российский софт) и ещё множество других проблем

🤔 В итоге спекулятивно может быть интересно. Долгосрочно — точно нет. Постоянные допэмиссии (в 2023, следующая в сентябре), низкие нормативы капитала, зависимость от разовых доходов и слабые фундаментальные показатели делают идею слишком рискованной.

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