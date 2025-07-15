❄️ НоваБев — пьянящий успех на трезвеющем рынке. Как компания продолжает расти при нарастающем долге и падении продаж алкоголя?

Пока россияне пьют меньше, компания отгружает все больше. Хватит ли роста продаж, чтобы заткнуть дыру в прибыли и удержать акции от падения на фоне долговой перегрузки?

Пока рынок не понял, что вчерашние заявления Трампа сделали ситуацию ещё хуже, чем были, решил разобрать свежие результаты компании, у которой и так всё не сладко в сегменте.

Novabev Group продолжает приятно удивлять инвесторов, на стагнирующем и весьма сложном рынке алкоголя в России.

🥶 После достаточно непростого первого квартала, где отгрузки просели из-за сезонности и падения спроса, второй квартал показал сильный рост по всем показателям, что создаёт повышенный интерес инвесторов

Что сегодня происходит с компанией? Какие риски игнорируются рынком и стоит ли инвесторам рассматривать акции? Давайте смотреть...

Ключевые результаты за 2-й квартал:

🔺 Собственная продукция выросла на 16% за год и на 33% за квартал (3,2 млн декалитров), на 7% за полугодие (5,6 млн декалитров)

🔺 Импортные бренды показали небольшую положительную динамику, где рост составил 5%, до 765 тыс. декалитров во 2-м квартале и 1,5 млн декалитров за полугодие.

🔺 Общие отгрузки выросли на 13% за год, что составило 4 млн декалитров и на 33% за квартал. Хороший рост, на фоне падения розничных продаж алкоголя в России на 16,2% в первой половине года.

И это относительно хорошие результаты, где прекрасно сработали две вещи: майский спрос (праздники + погода) и агрессивная премиализация, позволяющая компании повышать цены без значительного падения продаж. Так выросли цены на "премиум" водку: Orthodox (+55%), Белая Сова (+36%) и виски Troublemaker (+145%).

Однако общий рост составил всего 5%, что, конечно, неплохо, но темпами сильно уступает рекордным показателям 2023 года, где были схожие проблемы.

🍷IPO ВинЛаб. Почему главный локомотив роста, может стать проблемой для компании?

Сейчас компания всеми силами разгоняет хайп вокруг грядущего IPO своей розницы — сети «ВинЛаб». Это должно стать существенным триггером. Такое IPO в принципе нужно, чтобы привлечь капитал для ускорения роста сети и снизить долговую нагрузку, но также создаёт дополнительные риски в случае провала.

К июню этого года сеть насчитывает 2 131 магазин (+90 точек за полугодие). По ключевым показателям компания выглядит прекрасно. Только за полугодие выручка выросла на 22,7%, а средний чек почти на 10%, что относительно неплохо.

⚠️ Главная проблема — долги, из-за которых расширения сети замедлились.

В 2021 году ВинЛаб открывал по 150 магазинов в квартал, а сейчас рост ограничен из-за высокой долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA 1,9x). Именно это и ставится как ключевая цель IPO (ускорения экспансии).

🗿 Цены, долги и дивиденды: три вещи, которые могут разрушить текущий оптимизм

Помимо хороших результатов бизнеса в сложных макроэкономических условиях, нельзя забывать о внутренних проблемах:

💢 Долговая нагрузка . Наверное, главный негативный фактор. В 2024 году чистый долг/EBITDA вырос до 1,9x, а процентные платежи увеличились на 77%, что привело к падению чистой прибыли на 43% до 4,6 млрд ₽. Сейчас благодаря неким успехам можно предположить, что ситуация начинает улучшаться, но официальных данных пока нет

💢 Риск оттока капитала после IPO ВинЛаб . Инвесторы не любят держать "маму", если "дочка" быстрее и прибыльнее. Потенциальный отток интереса может ударить по ликвидности акций НоваБев

💢 Дивидендные риски. В 2024 году дивдоходность упала до 7,2% (25 руб./акция) с 11,6% в 2023. Прогноз на 2025 год — 51,5₽ на акцию, но высокие процентные расходы могут сократить выплаты на которые так рассчитывают инвесторы

Фундаментально, если оценивать показатели чистой прибыли за 2024 год и цену акций сегодня (422 ₽), мультипликатор P/E = 9,6 — что ниже типичных значений для растущих компаний (P/E 10–15) и близко к среднему по сектору потребительских товаров (≈5,79) и рынку (≈8,85)

Но, если брать во внимание улучшения в операционке, реальный P/E можно оценить в 10–12 — что указывает на умеренный потенциал роста

🤔 Думаю, после сильного падения, компания близка к своему локальному дну. Потенциал роста сохраняется достаточно серьёзный, а зависеть он будет от успешности IPO, динамики ключевой ставки и способности сокращать процентные расходы

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