🏚️ Самолёт: цены растут, продажи падают, долги душат. Оправдано ли игнорирование рисков в секторе, перед заседанием ЦБ?

Спекулянтам — весело, инвесторам — больно. Застройщик №1 по метрам — далеко не №1 по качеству финансов. Стоит ли рисковать ради прибыли перед снижением ставки?

Смотря на настроение рынка последних дней, можно смело ставить всё на красное и сидеть, счастливо считая деньги

🌏 После неудачной PR-кампании по « разрушительным » пошлинам Трампа и в ожидании снижения ключевой ставки рынок уже вырос почти на 8%. Особенно заметно это у тех, кто имеет большие проблемы с долговой нагрузкой

И здесь, в очередной раз, на первый план выходят девелоперы, в частности компания «Самолёт», которая вновь заняла позицию лидера по объёму текущего строительства, что спровоцировало повышенный интерес к её акциям перед заседанием ЦБ.

Но насколько оправдано при общих проблемах сектора лезть в акции компании для получения высокой доходности? Давайте смотреть...

🏠 Лидер внутри, должник снаружи. Как сегодня живёт №1 застройщик России?

Как стало известно в начале июля, компания лидирует в секторе с портфелем в 2,5 млн м² текущего строительства, опережая ближайшего конкурента — ПИК (2,3 млн м²).

Только за первое полугодие 2025 года компания ввела в эксплуатацию 1,1 млн м² жилья, что на 5% больше, чем у ПИК. Это однозначно плюс, для тех кто верит в восстановление спроса на жильё.

По плюсам можно отметить:

✅ Региональная экспансия и рост цен на жильё. В первом квартале выполнил прогноз по продажам на 98%, реализовав 420 тыс. м² жилья на сумму 65 млрд ₽. А спасли компанию в этот раз регионы, где конкуренция ниже, а спрос на доступное жильё растёт. Уже за этот год 30% продаж пришлись на проекты за пределами Москвы и области

✅ Pre-IPO «Самолёт Плюс» . Бизнес растёт на низкой базе (выручка за 2024 год — 8 млрд ₽, рост на 40%) и не обременён долгами, в отличие от основной "матери". Успешное IPO может стать хорошим драйвером, добавляя 5–10% к капитализации, если рынок оценит "Плюс" в 50–70 млрд ₽

✅ Снижение ставки. Главный триггер для акций девелоперов. Исторически такие события вызывали рост котировок Самолёта и ПИК на 5–15% в течение недели (не всегда). Снижение ставки снизит стоимость обслуживания долга (около 24 млрд ₽ в год по текущим ставкам) и может оживить ипотечный спрос, который упал на 44% в 2024 году. Ключевое слово тут — может

Но стоит помнить, что рынок уже частично учёл снижение ставки, и если ЦБ сохранит ставку на 20% или снизит её минимально на 0,5%–1%, акции могут не только не вырасти, но и уйти ниже.

По минусам:

❌ Непроданные метры . Сокращение льготных ипотечных программ и падение спроса на жильё привели к тому, что 60% построенных квартир остаются непроданными.

❌ Высокая долговая нагрузка . Чистый долг компании составляет 250 млрд ₽, а показатель Net Debt/EBITDA — 3,4 (без учёта эскроу — 5,8). Это один из худших показателей среди крупных девелоперов. Для сравнения, у ПИК Net Debt/EBITDA всего 0,2, а у ЛСР — 1,2.

❌ Перспективы 2026–2027 годов. Снижение продаж в 2024–2025 скажется на выручке через 1–3 года. Если ипотечный спрос не восстановится, "Самолёт" может столкнуться с дефицитом свободных денежных средств, особенно с учётом текущего долга.

К сожалению, компания проигрывает по ключевым факторам главным конкурентам. У ПИК это долговая нагрузка, а у Эталона выше покрытие долга эскроу-счетами + долговая нагрузка немного ниже

🤔 Как по мне, для спекулянтов — good idea. Снижение ставки на 2% (или 3%) может неплохо поднять котировки в течение 1–2 недель. Но вот долгосрочно, как и говорил ранее — неинтересно. Основные проблемы — это высокий долг, задержки в строительстве и слабый спрос, которые не добавляют оптимизма на ближайшие 1-2 года. Если говорить про сектор, то я бы лучше смотрел в сторону ПИК или Эталона, благодаря лишь лучшим финансовым показателям. А так, лучше обошёл бы сектор стороной.

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