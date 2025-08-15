💎 АЛРОСА — разовая прибыль, вечные проблемы. Как продать с дисконтом активы в Африку и выдать это за рост бизнеса? Здесь научат...

В преддверии важнейших переговоров, разбавлю пятницу небольшим анализом свежего отчёта за 1-е полугодие главного алмазодобытчика страны.

💢 По сути у компании не было хороших моментов на протяжении длительного времени в этом году, так как многое заложено именно на экспорте. Помимо этого, стоит признать частичную потерю внутреннего рынка в пользу синтетики, а конкуренцию она проигрывает уже не слабыми темпами

На всем этом багаже компания демонстрирует рост чистой прибыли и достаточно хороший рост акций, которые за лето выросли почти на 15%, не уступая более популярным акциям роста

Что сейчас происходит с компанией? Есть ли хоть какие-то положительные факторы для роста интереса к акциям? Традиционно начинаем с отчёта...