👤 «Увеличить капитализацию фондового рынка — вдвое!» Как выполнить невыполнимый приказ? Набиуллина и Минфин знают... как нести бред?

За последние 10 лет рынок прибавил всего 1 трлн рублей. Теперь же требуют по 2,6 триллиона ежегодно — в период санкций и высокой ключевой ставки. Это шутка? Или ЦБ действительно знает, как это сделать?

Как вы, возможно, знаете, пару недель назад состоялся Московский финансовый форум с участием глав ЦБ и Минфина. Они, по традиции, ответили на множество вопросов

⚡Один из интереснейших вопросов для частных инвесторов был о том, как же выполнить указание президента — увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Ответ на вопрос не только удивил опытных специалистов, но и породил небольшую "конфронтацию мнений" между Эльвирой Набиуллиной и Антоном Силуановым, что ещё больше добавило интереса

Так что же произошло на форуме? Что, по мнению Набиуллиной, нужно сделать, чтобы решить данную задачу, и насколько всё это реально? Давайте смотреть...

🥶 Условия Набиуллиной: красивая теория вместо реального механизма

Казалось бы, вопрос простой. И ответ на него тоже очевиден: никак. Но вместо конкретики услышали набор почти не очевидных условий:

Условие №1: Низкая инфляция

🗣️ «Долгосрочные ставки, они зависят не только и не столько от ключевой ставки, сколько от ожиданий по будущей инфляции. Поэтому мы всегда говорим об инфляционных ожиданиях, в том числе и участников финансового рынка. Поэтому для повышения рыночной оценки акций необходима именно низкая инфляция»

Условие №2: Высокая доходность вложений

🗣️ «Наверное, еще более важным фактором для устойчивого роста капитализации фондового рынка, для выполнения тех задач, которые поставил президент, является устойчивый рост прибыли и дивидендов, высокая эффективность реинвестирования компаниями нераспределенной прибыли»

В завершение добавила: необходимо обеспечить защиту прав акционеров, чтобы инвесторы были уверены — покупая акции сегодня, они сохранят все права и смогут рассчитывать на дивиденды в будущем.

Ну и все! Условия, бесспорно, шикарные, но что-то уж много вызывают вопросов. Даже не затрагивая реалистичность выполнения этих условий, могут ли это решить данную задачу?

❗Напомню: за последние 10 лет капитализация фондового рынка увеличилась всего на 1 трлн рублей. Причём это был период без санкций, без ухода иностранного капитала, без экспортных ограничений и пошлин.Теперь же исходя из этой задачи, нам необходимо ежегодно наращивать капитализацию на 2,6 трлн рублей. То есть почти в 15 раз быстрее, чем за предыдущие десятилетия... Фантастика

Силуанов, кстати, в свою очередь просто уклонился даже от косвенного ответа на этот вопрос. По риторике было сразу видно, что он акцентирует внимание именно на макроэкономических рычагах, а не на деталях фондового рынка, нежели Набиуллина. Его позиция сводилась к тому, что более низкие ставки создадут условия для роста инвестиций, включая фондовый рынок. Но опять же — без конкретики.

🤔 Честно, лично мне показалось, что Эльвира Сахипзадовна своим ответом аккуратно ушла от прямого признания очевидного: задача крайне сложная. И вряд ли речь идёт только об экономике. Гораздо важнее здесь демонстрация "устойчивости" перед внешним давлением. Но без реальных IPO крупных компаний, налоговых стимулов и доверия инвесторов (как внутренних, так и, возможно, из дружественных стран) достичь ТАКОГО роста очень маловероятно.

И, конечно, Набиуллина прекрасно это понимает. Но как глава ЦБ она не может открыто сказать: "Эй ребята, это почти нереально". Вот и выходит ситуация, когда все видят проблему, но никто не готов назвать её своими словами и предложить реальное решение.

Как думаете, сможет ли правительство удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году?

