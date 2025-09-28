💭 №3 «Мысли вслух» — Трамп, иссохший бюджет и повышение НДС. Что вообще происходит в экономике России? Как это повлияет на фондовый рынок?

Дыры в бюджете затыкают за счёт бизнеса и потребителей, а инвесторы снова бегут в ОФЗ. Чем грозит повышение НДС рынку и почему инвесторы вдруг разлюбили акции?

Вот и прошел пик яростных обсуждений ситуации вокруг экономики и фондового рынка России. Мы успели и упасть, и отскочить, и послушать Трампа на полях ООН, и бюджет раскритиковать. В общем и целом, всё это слишком интересно, чтобы обойти стороной.

Для начала хочется сказать — я не удивлён. Не только реакции рынка, но и всей ситуации с НДС и бюджетом.

💤 По поводу рынка можно в миллионный раз написать о том, какие же все глупые, что снова попались в чудесную сказку под названием "мир после Аляски", ведь главным бенефициаром коррекции стал именно политический фактор. Писал об это тут, тут и ещё тут. Уже как-то наскучило.

Мы пришли ровно к тому же месту, где и находились буквально несколько месяцев назад, когда никто не ждал переговоров — ни двухсторонних, ни тем более трёхсторонних. Поэтому переживать в очередной раз из-за смены мнения Трампа, на мой взгляд, не имеет смысла.

Главная же тема, как по мне, заключается в дефиците бюджета и попытках всё исправить в бюджете, планируемом на 2026 год. Поэтому давайте начнём именно отсюда.

🚨 «Пустой бюджет»: деньги кончились ещё в августе. Что придумали для 2026?

Итак, на сегодняшний день главной головной болью является дефицит бюджета.

За январь–июль этого года уже накопилось 4,9 трлн ₽, что на 129% превышает план на весь год. Напомню, что прогноз на 2025 год звучал как 5,7 трлн ₽, или 2,6% ВВП, самый высокий с начала конфликта. И судя по опубликованному, на 2026 год прогнозируется снижение дефицита до 4,6 трлн, или 1,6% ВВП, с расходами в 44 трлн против доходов в 40,3 трлн.

Сейчас же правительство задаётся лишь единственным вопросом: а как заткнуть такие дыры, чтобы добиться такого результата❓

И они придумали просто гениальное решение — повышение НДС до 22%. К этому добавляется реформа УСН: порог для компаний, которые могут работать без НДС, хотят снизить с 60 млн до 10 млн ₽ в год. То есть практически любой малый бизнес автоматически попадёт под НДС. Сюда же — ужесточение режима для ИП и микробизнеса.

Что это значит на практике?

🩸 Рост цен для потребителей , потому что бизнес переложит налоги на покупателей.

🩸 Новый виток инфляции , которая и без того разгонится до 6–7% в 2026 году.

🩸 Отсрочка таргета по ключевой ставке — дальнейшее снижение будет замедлено почти гарантировано.

Ну и для полноты картины, наложите сюда ещё эффект высокой ставки. Эх, как же "вкусно" будет бизнесу в 2026 году, особенно малому и среднему. К дорогим займам, про которые плакал весь бизнес в 2025 году, добавляется ещё и давление от налогов...

📉 Рынок акций: отток капитала и ставка на ОФЗ

Что всё это значит для фондового рынка?

Во-первых, Минфин собирается выйти на рынок с рекордным объёмом заимствований. Только в 2025 году планируется разместить ОФЗ на 4,8 трлн ₽. А в 2026-м расходы на обслуживание госдолга вырастут на 22,5% и составят 8,8% бюджета.

Что это создаёт для инвесторов?

🔹 ОФЗ станут ещё более привлекательными: доходность выше, риски ниже.

🔹 Очередной переток средств из высокорискованных активов в более консервативные, особенно в ОФЗ. Это уже сейчас заметно по динамике объёмов за сентябрь.

🔹 Давление на акции тех компаний, чья прибыль напрямую зависит от потребительского спроса.

Во-вторых, продолжаем держать в голове ситуацию с негативным политическим фоном. После переговоров на Аляске инвесторы надеялись на разворот — но позитив закончился, а новых драйверов нет. И рынок падает не потому, что появился новый негативный фактор, а просто потому, что позитива не осталось.

🤔 Всё это и накладывает на рынок тот негатив, что отражается в котировках. Сейчас есть такое ощущение, что "спрос" на вопрос вроде "А что докупать, чтобы подстроиться под ситуацию" — не актуален. Думаю, все понимают, что в основе коррекции лежит политический контекст, и всё решится именно там. Поэтому лично я не меняю стратегию в долгосрочном портфеле и тем более не бегу сбрасывать позиции ради повышения доли ОФЗ

