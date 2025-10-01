☁️ Повышение НДС — налог, который никто не заметит... кроме нас. Какие секторы переживут повышение без особых потерь? Что важно знать?

Налог поднимут — но не все почувствуют удар. Одни отрасли лишь пожмут плечами, а другие вынуждены будут перекладывать издержки на нас с вами. Инвесторам важно знать, кто устоит.

Ну что, рынок продолжает жить в атмосфере негатива, созданной серией весьма резонансных законопроектов, внесённых недавно в Госдуму на рассмотрение, на фоне геополитики.

Как уже обсуждали несколько дней назад, одним из главных вопросов является — увеличение ставки НДС до 22%. Особенно повышенный интерес у инвесторов вызывает вопрос о последствиях таких изменений для фондового рынка.

🍏Но дело не только в потребительском секторе — ему, конечно, достанется первым. Есть ещё как минимум две зоны риска: строительство и телекоммуникации. Здесь все в такой специфической комбинации: рост издержек + эластичность спроса + сложность с перекладыванием налоговой нагрузки.

И если с секторами "повышенной опасности" относительно всё понятно, то какие же секторы получат минимум урона? Это мы и попробуем разобрать сегодня.

⚡ТОП-5 секторов, которых почти не заденет повышение

🏆 Страховые компании — застрахованы от НДС

Услуги страхования не облагаются НДС. Спрос на страховку неэластичный. Спрос почти не упадет, так как это услуги первой необходимости, а альтернатив нет. К сожалению, люди не могут отказаться от неё просто потому, что она подорожала на 5–10%. По статистике, эластичность спроса на страхование часто ниже 0,5 — то есть рост цены на 10% снижает спрос всего на 5% или меньше. В итоге, даже если цены на полисы вырастут, объём продаж у страховщиков падает слабо.

🏆 Банковский сектор — всегда вне игры

Основные финансовые услуги (кредиты, депозиты, расчёты) также освобождены от НДС. Это, в свою очередь, делает компании достаточно устойчивыми даже при росте инфляции на 1–2 п.п. после повышения налога. Единственный негативный момент — замедление темпов снижения ключевой ставки, что плохо скажется на марже, но лишь в среднесрочной перспективе. Тем не менее, сектор выглядит неплохо.

🏆 Фармацевтика — льготы и привычка потребителя

По объективным причинам в секторе существует льготная программа, при которой на большинство лекарств ставка НДС — 10%, и она остаётся без изменений в любом случае. Проблема может заключаться только в спросе на премиум-препараты из-за негативного фона, созданного повышением инфляции. Как показывает практика, люди склонны переходить на дешёвые аналоги, чтобы сэкономить, даже если цены вырастут не сильно. Промомед, кстати, хороший вариант по результатам за 1-е полугодия

🏆 Международный транспорт и логистика — экспорт спасибо

Главный друг сектора — экспорт. Авиа и Ж/Д перевозки за рубеж — 0% НДС; это все задокументировано законом. Это и делает сектор устойчивым, особенно в условиях санкций, когда страна переориентируется на экспорт в Азию и Ближний Восток. Компании вроде Аэрофлота и ж/д операторов зависят больше от глобальных цен на топливо и от спроса, чем от внутреннего НДС. Но косвенно инфляция может "укусить" через издержки (топливо, запчасти) и через спрос (импорт и число заказов) — это нужно помнить.

🏆 Сельское хозяйство — еда вне налога

Здесь также действует льготная программа из-за значимости сектора для социального и экономического развития России. Поэтому НДС 10% на базовые продукты (молоко, мясо, зерно) и на минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) остаётся без изменений. Сектор устойчив, особенно у экспортёров с 0% НДС на вывоз товара. Спрос неэластичный — еда и урожайность не то, на чём экономят; + субсидии из бюджета (500 млрд ₽ в 2025 г) компенсируют косвенные расходы вроде топлива. ФосАгро с хорошими результатами + приличными дивами— отличный вариант.

🤔 По сути, думаю многие и так понимают, что для крупных компаний повышение НДС не сыграет большой роли. Всё аккуратно переложат на потребителей, а на результатах это отразится несущественно. Очевидно, что рынок и так скорректируется по факту принятия закона, но знать, на кого нужно обратить внимание в данном случае, лишним точно не будет.

