⚡ ЮГК — жизнь после ареста и национализации. Почему государству надоело играть с компанией? Будет ли интересна после продажи в руки УГМК?

На смену Струкову пришло государство, теперь приходит Махмудов, выбивая очередную скидку. Почему этот торг может дорого обойтись миноритариям — и стоит ли лезть в акции перед сделкой?

Как, возможно, кто-то ещё помнит, недавно мы разбирали интересную ситуацию с компанией "Южуралзолото" и её национализацией.

📅 Тогда, в июле, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял активы Струкова (67,8% акций ПАО "Южуралзолото") в пользу государства, компания перешла под управление Росимущества. Общая стоимость изъятых активов оценивалась в 500 млрд ₽, и это стало одной из крупнейших национализаций в золотодобывающей отрасли за последние годы.

На сегодняшний день главной новостью в этой истории стало нежелание государства больше держаться за актив. Минфин очень даже не против продать госпакет первому "достойному" покупателю — ну или хоть кому-нибудь.

👀 И покупатель найден — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), связанная с семьей олигарха Искандера Махмудова. Вот только переговоры идут что-то уж с очень хорошим дисконтом, что не может не напрягать миноритариев.

Что же происходит сейчас в компании и стоит ли теперь ввязываться в эту историю с нынешними рисками? Давайте разбираться...

🌀 Жизнь «после». Что имеем в сухом остатке?

Начнём, конечно же, с переговоров о продаже госпакета компании УГМК, а точнее, её дочке "Атлас Майнинг"

Как я понял из риторики замминистра Моисеева, Минфин "очень хочет" закрыть сделку до конца 2025 года, а переговоры идут по сей день. Ну и самым важным моментом торговой дискуссии, очевидно, стала цена.

💼 Все сводится к тому, что вот за такой нескромный пакет: 67,8% акций ЮГК (рыночная стоимость ≈86,8 млрд при капитализации 127,9 млрд), угольная "МелТЭК" и недвижимость — рассчитывают получить от 50-100 млрд ₽.

Соответственно, УГМК настоятельно продавливает цену к минимуму, что в итоге может обвалить акции почти на 10/20/30%. Росимущество в свою очередь хочет по верхней планке (100 млрд ₽), это где-то выйдет 0,5₽ за акцию (близко к текущей рыночной цене). Компромисс ищут в диапазоне 75–85 млрд, что, все равно будет считаться продажей с дисконтом

💭 Лично мне не сильно нравится перспектива перехода под крыло УГМК. Я бы даже сказал, что сильно против, так как она явно не славится своей "историей". Компания с репутацией "захватчика" (привет Искандеру Махмудову и его псевдоимперии) не раз показывала, как относится к мелким акционерам

Что мы можем увидеть после сделки:

💢 Вывод прибыли через "материнку" вместо дивидендов . УГМК славится тем, что предпочитает внутренние займы и консолидацию. Дивиденды в ЮГК и так не платили с 2024 из-за убытков, но под новым хозяином это может стать нормой навсегда — прибыль уйдёт на развитие "большой семьи" УГМК, а миноры останутся с носом. У нас так часто дивиденды "оптимизируют" в пользу мажоритария.

💢 История с Petropavlovsk. В 2022 УГМК купила обанкротившийся Petropavlovsk (PPK) за копейки, а миноритарии до сих пор судятся за компенсации — акции обесценились на 90%, выплаты минимальные, и никто не вернул деньги. Прецедент есть? Значит, риск существует.

💢 Риск реструктуризации долга. Облигационный долг ЮГК (25,7 млрд по 1P3 и 1P4) уже достаточно напрягает, а под УГМК это может перерасти в реструктуризацию — особенно если холдинг решит "оптимизировать" баланс. + не забываем про санкции, из-за которых экспорт золота ограничен, и УГМК, с её историей, может не снять это давление быстро

В общем и целом, я слегка скептически смотрю на долгосрочные перспективы компании. Конечно, она не перестает быть интересным активом, особенно на фоне хороших результатов за первое полугодие и цен на золото. Но все же сильно напрягают риски от УГМК (вывод прибыли, реструктуризация долгов). Для спекулянтов тут есть "пища для размышления" и шанс заработать на сделке... А так не понимаю зачем, когда есть более стабильные конкуренты

