⚡ Флоатеры «уничтожены» снижением ставки? Очередная бредовая история от тех, кому выгодно продать ее толпе! ТОП-3 облигации с плавающим купоном

Как все знают, в пятницу Центральный банк снизил ключевую ставку на 50 б.п., немного не оправдав прогнозов большинства аналитиков. Мой в том числе...

💨 В итоге многие могли наблюдать, как после объявления посыпался всеми излюбленный шлак про "кардинальные изменения во всей денежной структуре", якобы вызванные снижением КС. Это, конечно, сильно утрировано, но анализируя реакцию рынка, по-другому сказать просто не получается.

"Ненужные вклады", "Быстрее в ОФЗ, а то не успеешь", "Ура, наконец-то доступные кредиты". — Наверное, если немного ещё поискать, можно и на статью про "доллар за 120" наткнуться

❗ Хочу напомнить: ставку снизили лишь на 0,5%, не на 10... На носу ещё принятие законов о повышении НДС, корректировка УСН, сезонность с активизацией инфляции. Мы куда торопимся?

И во всей этой ситуации мне больше всего понравилось читать, как такое "мощное" изменение ударит по рынку облигаций, а особенно по флоатерам. Прогнозы звучат страшные, поэтому я не смог пройти мимо и решил разобраться, что имеем в действительности.