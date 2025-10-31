🩸 ЛУКОЙЛ: санкции, обходные пути и отмена заседания по дивидендам. Удалось ли Западу «наказать Россию»? Что теперь делать инвесторам?

Санкции есть, паника есть, потерь — пока нет. Лукойл спешно «продает» активы, а инвесторы судорожно пересчитывают будущие дивиденды. Но действительно ли все так плохо, как кажется?

Прошла всего неделя с момента, как США и ЕС ввели санкции против российского нефтяного экспорта. Под удар попали Лукойл и Роснефть — компании, на которые приходится почти половина всех зарубежных поставок нефти: около 2–2,5 млн баррелей в сутки

💣 Сегодня хочу уделить внимание именно Лукойлу, чьи акции до недавнего отскока просели почти на 19%, достигнув минимумов с июля 2023 года.

Так что же сейчас происходит с компанией? Почему США и Европа ввели санкции против нефтяного сектора и что теперь будет с дивидендами? Давайте смотреть...

🌐 «Новый уровень давления». Почему ввели санкции?

Как стало известно, 22 октября администрация Трампа ввела первые серьёзные санкции против России за время своего возвращения. Параллельно меры ужесточил и Евросоюз. Главная цель — крупнейшие экспортёры страны, Лукойл и Роснефть.

Что это значит на практике❓

Заморозка активов. Все имущество Роснефти и Лукойла в США заблокировано. Любые компании, где они владеют ≥50% (прямо или косвенно), попадают под давление. Это примерно 50+ дочерних структур, включая немецкие НПЗ Роснефти. Запрет на сделки. Американским компаниям категорически запрещается торговать, инвестировать или даже обслуживать долги. Но.... главное — это вторичные санкции. Любые иностранные банки (по типу китайского ICBC) могут сами попасть под санкции из-за сотрудничества. Основная цель "напугать" торговых партнёров России (Индия, Китай и другие)

На этом фоне остается лишь одно «относительно позитивное» исключение — зависимость Венгрии и Словакии от трубопровода «Дружба». ЕС старается избежать перебоев поставок, чтобы не допустить дефицита топлива и социального напряжения.

👔 А вот что действительно может напугать, это официальное заявление Лукойла о продаже всех международных активов (около 1/3 операций), чтобы "соответствовать санкциям"

Вчера появилась информация, что договорённость уже достигнута — покупателем станет швейцарская Gunvor Group Ltd, основанная давними "друзьями" России: шведским миллиардером Torbjörn Törnqvist и Геннадием Тимченко, продавшим свою долю ещё в 2014 году.

Сделка оформлена за три дня. Три дня — чтобы передать многомиллиардные активы по всему миру... Тут хочешь не хочешь, а мысль об обходе санкций сама лезет в голову. Правда, операция находится под контролем OFAC, так что блокировка сделки всё ещё возможна.

💢 Дивиденды, паника и память рынка

После объявления санкций начались бурные обсуждения дивидендных перспектив Лукойла. А уже через день компания отменила заседание совета директоров, где должны были рассматривать промежуточные выплаты за 9 месяцев этого года

Соответственно, это породило множество комментариев про возможную отмену дивидендов за этот период

Но, по моему мнению, подобные выводы какие-то слишком эмоциональные. Лукойл — одна из самых стабильных дивидендных историй в России. Они, конечно, могут приберечь кэш, из-за макроэкономической неопределённости и ранее проведенного байбека, но уверенно говорить о полной отмене... Я бы не стал.

🤔 Лично для меня точно не характерно использование "стратегии" панической продажи, особенно если это касается долгосрочного портфеля. Очевидно, скорее всего, о повышении доли этой компании в портфеле речи идти теперь не может. Невозможно игнорировать потерю треть доходов компании. Однако такие прекрасные примеры, как Газпромнефть и Сургутнефтегаз, дают немного позитива. Они работают под аналогичными ограничениями с января, и ничего критического в их отчётности не видно.

Важно помнить: ТАКИЕ активы и ТАКОЙ поток валюты государство не оставит без внимания. Если в прошлом "пути решения" находились, то какие у нас есть доводы предполагать, что сейчас всё будет иначе?

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!