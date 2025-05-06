Продвижение в социальных сетях для финансовых специалистов: правовые аспекты, налоговый учет и эффективные стратегии

Прежде чем приступать к продвижению в социальных сетях, финансовому специалисту необходимо определить правовой статус такой деятельности. Согласно разъяснениям ФНС России в Письме от 12.03.2023 № БС-4-11/2698@, продвижение в социальных медиа может рассматриваться как:
Рекламная деятельность (подпадает под положения ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ)
Маркетинговые услуги (регулируются нормами ГК РФ)
Информационные услуги (в рамках ст. 779 ГК РФ)
Каждый из указанных вариантов имеет существенные различия в части оформления договорных отношений, бухгалтерского учета и налогообложения.
Для корректного учета расходов на продвижение в социальных сетях необходимы следующие документы:
Договор на оказание услуг (с четким определением их характера)
Техническое задание с детализацией целей, задач и KPI
Акт выполненных работ с указанием фактически оказанных услуг
Отчет о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
Платежные документы
Важно! Согласно Письму Минфина России от 18.01.2023 № 03-03-06/1/3425, отсутствие детализированного отчета о продвижении в социальных сетях может стать основанием для отказа в признании таких расходов обоснованными для целей налогообложения прибыли.
Отражение расходов на продвижение в социальных сетях в бухгалтерском учете зависит от их классификации и целей проведения. Рассмотрим основные варианты:
Если продвижение в социальных сетях осуществляется с целью формирования или поддержания интереса к компании и ее продукции, такие затраты признаются расходами на рекламу и учитываются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" (для торговых организаций) или 26 "Общехозяйственные расходы" (для производственных).
Типовые проводки:
Дт 44 (26) Кт 60 – отражены расходы на продвижение в социальных сетях
Дт 19 Кт 60 – выделен НДС по услугам продвижения
Дт 68 Кт 19 – принят к вычету НДС по рекламным услугам
Дт 60 Кт 51 – произведена оплата услуг продвижения
Если в процессе продвижения создается корпоративная страница, которая будет использоваться длительное время (более 12 месяцев) и способна приносить экономические выгоды, такие затраты могут быть квалифицированы как создание НМА согласно ПБУ 14/2007.
Типовые проводки:
Дт 08.5 Кт 60 – отражены затраты на создание страницы в социальных сетях
Дт 19 Кт 60 – учтен входящий НДС
Дт 04 Кт 08.5 – созданная страница принята к учету как НМА
Дт 60 Кт 51 – произведены расчеты с исполнителем
В соответствии с пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на рекламу признаются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. При этом:
Расходы на рекламу в социальных сетях относятся к нормируемым рекламным расходам и учитываются в размере, не превышающем 1% от выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ).
Исключение составляют ситуации, когда продвижение осуществляется через интернет-СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. В этом случае расходы принимаются в полном объеме.
Пример расчета: Компания ООО "Финансовый консультант" имеет выручку за I квартал 2025 года в размере 15 млн рублей. Расходы на таргетированную рекламу в социальных сетях составили 200 000 рублей.
Норматив расходов: 15 000 000 × 1% = 150 000 рублей. К налоговому учету принимаются расходы в пределах норматива: 150 000 рублей. Оставшиеся 50 000 рублей не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ услуги по продвижению в социальных сетях являются объектом налогообложения НДС. Налоговые вычеты по таким услугам производятся на общих основаниях при наличии:
Счета-фактуры исполнителя
Документального подтверждения фактического оказания услуг
Использования данных услуг в деятельности, облагаемой НДС
При работе с иностранными социальными платформами (таргетированная реклама на серверах за пределами РФ) российская организация выступает налоговым агентом по НДС и обязана исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет (п. 1 ст. 174.2 НК РФ).
Таблица: Сравнение вариантов оформления сотрудничества с SMM-специалистами
Параметр
Трудовой договор
Договор ГПХ
Договор с самозанятым
Договор с ИП или юрлицом
Страховые взносы
До 30,6% от ФОТ
До 30,6% от вознаграждения
Не уплачиваются
Не уплачиваются
НДФЛ
13% (удерживает работодатель)
13% (удерживает заказчик)
Не удерживается
Не удерживается
Документооборот
Высокий
Средний
Минимальный
Средний
Налоговые риски
Минимальные
Средние (риск переквалификации)
Высокие при наличии признаков трудовых отношений
Низкие при правильном оформлении
Отчетная документация
Необходима
Акты выполненных работ
Чек НПД
Акты, счета-фактуры
Отсутствие связи с деятельностью, направленной на получение дохода
Согласно Определению Верховного Суда РФ от 25.07.2023 № 305-ЭС23-12456, для признания расходов на продвижение обоснованными необходимо доказать их направленность на получение дохода. В противном случае налоговый орган может признать такие расходы необоснованными.
Неправильная классификация расходов
Письмо ФНС России от 03.08.2022 № СД-4-3/10088@ разъясняет, что расходы на таргетированную рекламу и контент-продвижение имеют разный порядок учета для целей налогообложения.
Недостаточное документальное оформление
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ, расходы должны быть документально подтверждены. Скриншоты и статистика без договора и актов не являются достаточным основанием для учета расходов.
Игнорирование нормативов по рекламным расходам
Нарушение ограничения в 1% от выручки при учете рекламных расходов является частой ошибкой, выявляемой при налоговых проверках.
Эффективные стратегии продвижения для финансовых специалистов
При разработке стратегии продвижения в социальных сетях финансовым специалистам следует учитывать как маркетинговые, так и финансово-правовые аспекты:
1. Выбор оптимальных платформ
Для финансового сектора наиболее эффективными платформами являются:
ВКонтакте - для широкой аудитории и продвижения массовых финансовых продуктов
Одноклассники - для аудитории старшего возраста
Telegram - для профессиональных финансовых сообществ и аналитики
YouTube - для образовательного контента по финансовой тематике
2. Бюджетирование рекламных кампаний
При планировании бюджета на SMM важно учитывать:
Нормативы признания расходов для целей налогообложения (1% от выручки)
Сезонность бизнеса и соответствующее распределение рекламного бюджета
Эффективность различных каналов и перераспределение средств между ними
3. Оценка эффективности инвестиций в SMM
Для корректного управленческого и налогового учета необходимо внедрить систему KPI:
Стоимость привлечения клиента (CAC)
Коэффициент конверсии из подписчика в клиента
Возврат инвестиций в рекламу (ROAS)
Пожизненная ценность клиента (LTV)
Экспертное мнение:
"При оценке налоговых рисков в первую очередь стоит обратить внимание на полноту и качество документального оформления услуг SMM-продвижения. В случае проверки налоговые органы запрашивают не только договоры и акты, но и фактическое подтверждение оказанных услуг - аналитические отчеты, скриншоты, созданные материалы. Отсутствие этих документов становится главным основанием для отказа в признании расходов даже при фактическом получении услуг" – Анна Кузнецова, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов РФ.
Судебная практика по вопросам учета расходов на продвижение в социальных сетях
Анализ арбитражной практики показывает, что суды принимают сторону налогоплательщиков при наличии:
Детального технического задания с указанием конкретных действий исполнителя
Отчетов о проведенных мероприятиях с показателями эффективности
Доказательств использования созданного контента в предпринимательской деятельности
Показательным является Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.04.2023 по делу № А40-56789/2022, где суд признал правомерным учет расходов на продвижение в социальных сетях при наличии комплекта подтверждающих документов и доказанной связи с предпринимательской деятельностью.
Пошаговый алгоритм организации учета расходов на SMM
Определите цели присутствия компании в социальных сетях и составьте официальную маркетинговую стратегию
Выберите оптимальную правовую модель оформления отношений с SMM-специалистами
Разработайте детальное техническое задание с измеримыми показателями
Создайте систему регулярной отчетности по проводимым активностям
Внедрите специфические субсчета для учета различных типов расходов на продвижение
Установите систему KPI для оценки эффективности вложений
Формируйте и сохраняйте доказательную базу для обоснования расходов (скриншоты, отчеты, аналитику)
Заключение
Продвижение в социальных сетях стало необходимым элементом развития бизнеса даже для компаний финансового сектора. Однако правильный учет таких расходов требует профессионального подхода и понимания налоговых последствий.
Ключевыми факторами успешного учета расходов на SMM являются:
Корректное юридическое оформление отношений с исполнителями
Детальное документирование всех этапов сотрудничества
Соблюдение нормативов признания рекламных расходов
Разделение инвестиционных и текущих затрат на продвижение
Мониторинг эффективности и документирование результатов
При соблюдении всех требований расходы на продвижение в социальных сетях не только эффективно оптимизируют налоговую нагрузку компании, но и становятся мощным инструментом развития бизнеса в цифровую эпоху.
Я веду канал о том, как предпринимателям, юристам и ИП выстраивать публичность, вызывать доверие и привлекать клиентов с помощью PR.
✔️ Без хайпа
✔️ Без “продажных схем”
✔️ На простом, понятном языке
Начать дискуссию