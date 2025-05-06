Продвижение в социальных сетях для финансовых специалистов: правовые аспекты, налоговый учет и эффективные стратегии

Правовой статус работы в социальных сетях: что нужно знать бухгалтеру

Прежде чем приступать к продвижению в социальных сетях, финансовому специалисту необходимо определить правовой статус такой деятельности. Согласно разъяснениям ФНС России в Письме от 12.03.2023 № БС-4-11/2698@, продвижение в социальных медиа может рассматриваться как:

Каждый из указанных вариантов имеет существенные различия в части оформления договорных отношений, бухгалтерского учета и налогообложения.