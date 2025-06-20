PR или реклама? Большинство предпринимателей выбирают неправильно

Когда предприниматель думает о продвижении, он почти всегда ставит знак равенства.

Когда предприниматель думает о продвижении, он почти всегда ставит знак равенства:

📣 реклама = продажи,

🗞 PR = понты.

В итоге большинство делают ставку на баннеры, таргет, охваты.

А пиар — если и запускают — то в формате «сделайте красиво, чтобы нас в Forbes напечатали».

И вот тут начинается системная ошибка, за которую бизнес расплачивается в долгую.

Реклама даёт трафик. PR даёт доверие

Реклама говорит: «Купи у нас».

PR говорит: «Вот почему нам можно доверять».

Реклама — это короткий импульс.

PR — это фундамент: когда клиенты уже знают, кто вы, и что вы не случайный.

В цифрах: реклама может привести 100 лидов.

Но если вас не ищут, не знают, не помнят — половина сольётся на этапе «а кто это вообще?».

Пиар снижает это сопротивление. Он предпродаёт.

Когда реклама не работает

❌ Вы — новый игрок на рынке. У вас нет имени.

❌ Вы в нише, где важно доверие: медицина, финансы, образование, консалтинг.

❌ У вас B2B-продукт с длинным циклом сделки.

❌ Ваши клиенты «выбирают глазами» — им важно, чтобы вы были «в теме».

Во всех этих случаях прямая реклама бьёт в стену.

Без репутации её эффективность → падает.

Вы тратите, а не зарабатываете.

А что делает PR?

✔️ Формирует мнение о вас до контакта с рекламой

✔️ Дает экспертность, которую нельзя купить — только показать

✔️ Делает бренд «знакомым» — а значит, безопасным для клиента

✔️ Встраивает вас в инфополе — чтобы вы были «на слуху»

Сильный пиар создаёт эффект присутствия.

Когда вас не просто знают.

А считают уместным решением в нужный момент.

Почему предприниматели ошибаются

Потому что PR не даёт мгновенных цифр. Он работает на долгосрок. Потому что нет опыта: проще дать 100 тысяч в таргет, чем написать сильную колонку в РБК. Потому что кажется, что PR — это «для тех, у кого уже всё хорошо».

На деле — наоборот.

Если у вас всё хорошо, но о вас никто не знает —

в вас не верят.

А значит — не покупают.

Что с этим делать?

💡 Запомнить простую формулу:

Реклама = «Услышал»

PR = «Поверил»

В идеале — вы совмещаете оба инструмента:

👉 реклама приводит трафик

👉 PR утепляет, формирует доверие и снижает риск в голове клиента

Именно так делают бренды, которые не просто продают, а строят позиции на рынке.

📌 Вывод:

Реклама без PR — это как продавать через холодный звонок.

PR без рекламы — как говорить на сцене без микрофона.

Одно без другого работает, но хуже и дороже.

Большинство предпринимателей выбирают неправильно.

Выбирайте в связке — и играйте в долгую.

Потому что одноразовая акция — это выручка.

А доверие — это капитал.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.