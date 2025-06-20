PR или реклама? Большинство предпринимателей выбирают неправильно
Когда предприниматель думает о продвижении, он почти всегда ставит знак равенства:
📣 реклама = продажи,
🗞 PR = понты.
В итоге большинство делают ставку на баннеры, таргет, охваты.
А пиар — если и запускают — то в формате «сделайте красиво, чтобы нас в Forbes напечатали».
И вот тут начинается системная ошибка, за которую бизнес расплачивается в долгую.
Реклама даёт трафик. PR даёт доверие
Реклама говорит: «Купи у нас».
PR говорит: «Вот почему нам можно доверять».
Реклама — это короткий импульс.
PR — это фундамент: когда клиенты уже знают, кто вы, и что вы не случайный.
В цифрах: реклама может привести 100 лидов.
Но если вас не ищут, не знают, не помнят — половина сольётся на этапе «а кто это вообще?».
Пиар снижает это сопротивление. Он предпродаёт.
Когда реклама не работает
❌ Вы — новый игрок на рынке. У вас нет имени.
❌ Вы в нише, где важно доверие: медицина, финансы, образование, консалтинг.
❌ У вас B2B-продукт с длинным циклом сделки.
❌ Ваши клиенты «выбирают глазами» — им важно, чтобы вы были «в теме».
Во всех этих случаях прямая реклама бьёт в стену.
Без репутации её эффективность → падает.
Вы тратите, а не зарабатываете.
А что делает PR?
✔️ Формирует мнение о вас до контакта с рекламой
✔️ Дает экспертность, которую нельзя купить — только показать
✔️ Делает бренд «знакомым» — а значит, безопасным для клиента
✔️ Встраивает вас в инфополе — чтобы вы были «на слуху»
Сильный пиар создаёт эффект присутствия.
Когда вас не просто знают.
А считают уместным решением в нужный момент.
Почему предприниматели ошибаются
Потому что PR не даёт мгновенных цифр. Он работает на долгосрок.
Потому что нет опыта: проще дать 100 тысяч в таргет, чем написать сильную колонку в РБК.
Потому что кажется, что PR — это «для тех, у кого уже всё хорошо».
На деле — наоборот.
Если у вас всё хорошо, но о вас никто не знает —
в вас не верят.
А значит — не покупают.
Что с этим делать?
💡 Запомнить простую формулу:
Реклама = «Услышал»
PR = «Поверил»
В идеале — вы совмещаете оба инструмента:
👉 реклама приводит трафик
👉 PR утепляет, формирует доверие и снижает риск в голове клиента
Именно так делают бренды, которые не просто продают, а строят позиции на рынке.
📌 Вывод:
Реклама без PR — это как продавать через холодный звонок.
PR без рекламы — как говорить на сцене без микрофона.
Одно без другого работает, но хуже и дороже.
Большинство предпринимателей выбирают неправильно.
Выбирайте в связке — и играйте в долгую.
Потому что одноразовая акция — это выручка.
А доверие — это капитал.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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