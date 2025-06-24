Интересный факт из истории PR: как табак стал «женской свободой»

Это история о том, как пиарщик Эдвард Бернейс — человек, которого считают «отцом PR» — провёл одну из самых эффектных, спорных и влиятельных кампаний ХХ века. Кампанию, которая принесла миллионам женщин рак лёгких, а индустрии табака — миллиарды долларов. Но главное — она навсегда изменила саму суть того, что мы называем общественным мнением.
Контекст: США, 1920-е
Америка переживает эпоху перемен. Женщины добились избирательного права. В моду входят короткие волосы, джаз и юбки выше колен. Но несмотря на всё это, одно табу оставалось непоколебимым: курение в общественном месте считалось непристойным для дам.
В это время к Бернейсу обращается American Tobacco Company — с целью расширить рынок сигарет. Женщины были буквально «потерянной половиной» аудитории. И Бернейс понял: нельзя просто запустить рекламу. Надо изменить восприятие.
Он решает использовать самый мощный инструмент влияния — символ.
PR-стратегия: не продукт, а идея
Бернейс консультировался с психоаналитиками, в том числе с женой Фрейда — и понял: курение у женщин воспринимается не как жест силы, а как нарушение норм. Следовательно, чтобы сделать сигарету приемлемой, её нужно перепрошить в сознании.
Так родилась идея «Факелы свободы» (Torches of Freedom).
Цель: превратить сигарету из «вредной привычки» в символ женской эмансипации.
Сам день: Пасхальное шествие, Нью-Йорк, 1929
Бернейс организовал акцию, при этом полностью дистанцировавшись от бренда. Он нанял группу молодых, привлекательных женщин и отправил их на Пасхальный парад — крупное мероприятие в Нью-Йорке.
На глазах у толпы и фотографов женщины одновременно достали сигареты и зажгли их — «в знак борьбы за равноправие».
Сценарий был заранее подготовлен: фотографы, журналисты, провокационные лозунги.
На следующий день фотографии и заголовки были везде:
«Женщины за свободу: курение — их право!»
Сигарета стала политическим жестом.
Почему это был триумфальный PR-ход
— Никто не продвигал бренд. Продвигалась идея.
— Женщины сами стали «носителями» месседжа.
— Пресса всё освещала добровольно — как новость, а не рекламу.
— Продажи сигарет среди женщин резко выросли.
Бернейс не просто изменил общественное мнение. Он переписал культурный код.
С этого момента сигарета стала «приемлемым аксессуаром» для женщин. А PR доказал, что может не просто сообщать — формировать реальность.
Обратная сторона: этика
Сегодня этот кейс изучают в учебниках PR и маркетинга как пример эффективности. Но также и как этически сомнительный пример.
— Миллионы женщин начали курить, не понимая последствий.
— PR был использован не во благо, а ради прибыли.
— Бернейс знал, что манипулирует — и делал это сознательно.
Сам он позже признает, что недооценивал долгосрочные последствия своих действий.
Тем не менее, «Факелы свободы» стали символом силы PR — и предвестником того, как бренды и государства будут влиять на повестку в следующие десятилетия.
Что можно применить сегодня
Люди покупают не продукт, а идею.
Табак не изменился — изменилась его интерпретация.
Лучший PR — это не когда вас рекламируют, а когда вас цитируют.
Фото женщин с сигаретами стали вирусным контентом задолго до соцсетей.
Настоящая сила — в символах.
Если вы находите образ, который цепляет за ценности — остальное работает само.
PR — это долгосрочная игра.
Слова и смыслы, выпущенные в инфополе, могут жить десятилетиями.
Итог
PR — это не всегда про репутацию в лоб. Иногда он меняет целые индустрии. Иногда — образ мышления поколений. А иногда — помогает продавать вредное, красиво завернув его в идею свободы.
«Факелы свободы» — это кейс о том, как медиа и смысл могут стать оружием. Или лекарством. Всё зависит от того, кто держит микрофон.
Вопрос в другом: кто держит его в вашем бизнесе? И о чём он говорит?
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