Интересный факт из истории PR: как табак стал «женской свободой»

Контекст: США, 1920-е

Америка переживает эпоху перемен. Женщины добились избирательного права. В моду входят короткие волосы, джаз и юбки выше колен. Но несмотря на всё это, одно табу оставалось непоколебимым: курение в общественном месте считалось непристойным для дам.

В это время к Бернейсу обращается American Tobacco Company — с целью расширить рынок сигарет. Женщины были буквально «потерянной половиной» аудитории. И Бернейс понял: нельзя просто запустить рекламу. Надо изменить восприятие.

Он решает использовать самый мощный инструмент влияния — символ.