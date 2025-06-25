Как бекон и яйца стали «традиционным завтраком»
Это реальная история, которая показывает, насколько глубоко PR может проникать в повседневную жизнь — меняя не только мнения, но и вкусы. И главное — это один из кейсов, где пиар работает тонко, без громких слоганов, без рекламы и без скандалов. Только смысл, правильный акцент — и навсегда перепрошитая привычка.
Америка 1920-х: проблема на завтраке
В начале 1920-х годов в США завтрак был довольно скромным. Люди ели фрукты, тосты, кофе. Иногда — овсянку. Мясо считалось тяжёлым продуктом, неуместным утром. И тут с проблемой пришла компания Beech-Nut Packing Company — производитель бекона.
Они обратились к Эдварду Бернейсу — племяннику Зигмунда Фрейда и одному из первых, кто начал формировать современную профессию PR. Задача была не просто продать больше бекона, а изменить поведение на уровне культуры. Бернейс понял: просто рекламой этого не добиться.
Решение: сделать бекон… полезным
Бернейс решил не идти в лоб. Он пошёл через авторитеты.
Вместо прямой рекламы он обратился к известному доктору своего времени и попросил его — в рамках исследования — изучить, полезен ли плотный завтрак. Врач собрал группу из более чем 5 000 коллег, и вместе они пришли к выводу: «Более плотный завтрак, содержащий белки и жиры, полезен для энергии и здоровья».
Следующим шагом стало распространение этой информации через СМИ.
Газеты по всей Америке начали печатать статьи со ссылкой на врачей, утверждающих, что «яйца и бекон — залог хорошего утра». Это не выглядело как реклама. Это была, по сути, медийная манипуляция через доверие к экспертам.
Что произошло дальше
— Продажи бекона резко выросли.
— Миллионы американцев изменили свои завтраки.
— Появилось устойчивое словосочетание: "американский завтрак — это бекон и яйца".
— С тех пор оно стало частью массовой культуры, фильмов, сериалов и даже меню отелей по всему миру.
Эта PR-кампания не была шумной. Не было слоганов. Не было рекламных плакатов с беконом. Была только идея, запущенная через правильно выбранных людей, правильно оформленная — и умело распространяемая через каналы, которым доверяют.
Почему это работает: психология восприятия
Кейс с беконом — наглядный пример того, что называется вторичной подачей. Вместо прямой коммуникации (купите бекон), использовалась цепочка:
экспертиза →
публикация →
общественное мнение →
массовое поведение.
Именно так работает стратегический PR в B2B, сложных услугах, технологиях. Люди не хотят рекламы. Они хотят понять, что это нормально, принято, разумно, привычно.
А ещё — хотят подтверждение от авторитетных источников. Так работало в 1920-х. Так работает и сейчас.
Что отсюда важно для бизнеса
PR = управление смыслами, а не только упоминаниями.
Прямой посыл — это маркетинг. PR — это про то, чтобы заставить человека сам прийти к нужному выводу.
Эксперты и медиа — ключевые носители доверия.
Врач в кейсе Бернейса стал той самой опорной фигурой, через которую формировалась новая привычка. Найдите «своих» экспертов.
Не обязательно кричать. Иногда достаточно правильно оформить нужную мысль — и она приживётся.
Психология важнее креатива.
Люди хотят быть частью нормы. Если PR показывает, что что-то — норма, это работает лучше, чем любые рекламные бюджеты.
Подходит ли такой подход сегодня?
Да, особенно в нишах, где:
продаются знания (консалтинг, онлайн-обучение, IT);
важно доверие (юристы, финансисты, медтех);
нужны не просто клиенты, а лояльные партнёры;
есть желание не просто продать, а влиять.
Если вы можете предложить аудитории не только товар, но и мысль — и донести её через доверенные каналы — вы становитесь не просто брендом, а частью культурного контекста.
Именно это и произошло с беконом. Благодаря PR он стал не просто продуктом. Он стал ритуалом.
Итог
PR — это не всегда про кризисы, не всегда про скандалы и уж точно не только про личный бренд. Иногда — это тихая, но мощная работа с восприятием. На уровне культуры, привычек, норм.
Кейс с беконом и яйцами — это история не о еде. Это история о том, как одна компания изменила вкусы целой страны. И о том, что если вы думаете, что ваш бизнес слишком «обычный» для PR — просто подберите правильный угол.
Смыслы продают. Главное — кто их озвучит и когда.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Если честно, впервые слышу о том что это американский завтрак. Всю жизнь считал это сочетание английской традицией. Решил спросить у ИИ. Он сказал: Яйца и бекон входят в состав полного английского завтрака, распространённого в Великобритании и Ирландии. ru.ruwiki.ruru.wikipedia.org*
Также подобные ингредиенты встречаются в Австралии и Новой Зеландии. ru.ruwiki.ru