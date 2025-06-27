Как один вагон гречки стал поворотной точкой в истории PR в России

Если вы думаете, что PR в России начался с пресс-релизов в Word или с интервью в деловой прессе — вы сильно недооцениваете 90-е. Тогда всё было иначе. PR — это были не стратегии, а выживание. Не пресс-службы, а доверие, добытое у подъезда, в ресторане, на телеканале.
Именно в это время происходит кейс, о котором редко говорят вслух, но который стал поворотной точкой для понимания того, как репутация, слухи и «инфоповоды» могут влиять на экономику реального сектора.
Ситуация: рынок голоден — буквально
Москва, 1997 год. Конец осени. На дворе — стабильно нестабильная экономика. Люди массово скупают всё, что не по талонам. Но есть дефицит, о котором мало кто говорил вслух: крупы. Особенно гречка.
И тут на складах одного дистрибутора — назовём его «Компания Г.» — оказывается 20 тонн гречки, ввезённой из ближнего зарубежья. Но есть проблема: её не берут. Покупатели боятся несертифицированного товара, СМИ нагнетают — мол, в крупе могут быть пестициды, санитарные службы молчат, и продажи стоят.
И вот в этот момент появляется решение, которое сегодня назвали бы PR-ходом. Тогда — просто «идеей».
Идея: сделать гречку знаменитой
Вместо обычной рекламы (на неё не было денег) директор компании решает отдать часть партии в продуктовую помощь в несколько московских школ и детских садов, при этом передаёт информацию в местные редакции — якобы "по инициативе родителей".
Через неделю появляется короткая заметка в «Аргументах и фактах»:
«В школы Южного округа поступила гуманитарная помощь в виде круп — инициатива родителей и местного бизнеса».
Именно с этого начинается лавина.
Эффект: очередь из клиентов и звонок «сверху»
После выхода новости продажи гречки вырастают в 6 раз за 10 дней. Причина проста:
– Люди читают: «В школах едят эту крупу». Значит, она безопасна.
– Бренда на упаковке нет. Но покупатели в рознице спрашивают: «А это та самая гречка из школ?»
– Оптовики начинают брать партии, «чтобы не отстать».
Через две недели в компанию звонят из префектуры:
– «Почему вы не координировали гуманитарную помощь с нами?»
– «Потому что это не была помощь. Это был PR».
Что мы видим?
Это был инфоповод, завёрнутый в социальный контекст, причём без фальши и лжи.
Компания:
– не подделывала документы;
– не покупала публикации;
– не делала «вирусный SMM» (тогда его просто не существовало);
– но инициировала разговор в обществе, в котором нужный ей продукт стал не просто товаром, а «признаком надёжности».
Именно это — чистый PR до появления отрасли как таковой.
Почему это важно сейчас
В этом кейсе всё, что нужно знать о настоящем PR:
– Не обязательно говорить напрямую: можно «подсветить» ситуацию через действие.
– Публикация в СМИ — не всегда реклама. Иногда это социальный триггер, который запускает доверие.
– Самый сильный аргумент в коммуникации — общественное подтверждение: если что-то едят дети в школе, это можно купить себе домой.
Что было потом
Компания «Г.» стала одним из ключевых игроков на локальном рынке FMCG.
Через 3 года её перекупили. Но главный урок остался:
PR — это не про шумиху. Это про смысл.
Если вы помогаете, говорите вовремя и показываете пользу — вам верят.
Даже если речь о вагоне гречки.
И сегодня, когда бизнес в 2025 году снова выбирает между баннерами и молчанием, эта история звучит особенно актуально. Потому что неважно, какой у вас продукт — SaaS или сельхоз. Важно, что о нём будут говорить — и кто первым задаст тон.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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