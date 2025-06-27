Как один вагон гречки стал поворотной точкой в истории PR в России

Если вы думаете, что PR в России начался с пресс-релизов в Word или с интервью в деловой прессе — вы сильно недооцениваете 90-е. Тогда всё было иначе. PR — это были не стратегии, а выживание. Не пресс-службы, а доверие, добытое у подъезда, в ресторане, на телеканале.

Именно в это время происходит кейс, о котором редко говорят вслух, но который стал поворотной точкой для понимания того, как репутация, слухи и «инфоповоды» могут влиять на экономику реального сектора.