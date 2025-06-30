Как сделать бухгалтера медиаперсоной: инструменты личного PR в профессии

Сегодня бухгалтер — не просто человек, работающий с цифрами, а эксперт, от которого зависят деньги, безопасность и развитие бизнеса. А если у вас есть экспертиза — значит, есть и смысл в публичности.
Рассказываем, как сделать бухгалтера медиаперсоной, даже если вам кажется, что PR — это точно не про вашу профессию, и уж точно не про вас.
1. Начните с упаковки. Без "эксперт-бухгалтер-универсал"
Правильная упаковка — это не просто фото в костюме и текст "10 лет опыта".
Упаковка — это:
Чёткая специализация: в чём именно вы эксперт? Например: бухгалтерия для ИП на маркетплейсах, НКО, IT-компаний и т.д.
Стиль общения: строго, по делу? Или спокойно, с примерами и иронией?
Ценность для клиента: зачем вас читать?
Ограничьтесь 2–3 основными темами. Узкая специализация — это путь к узнаваемости.
Пример:
❌ «Бухгалтер с опытом 10 лет»
✅ «Помогаю ИП снижать налоговую нагрузку и избежать штрафов»
2. Выберите платформу — не бегите сразу во все соцсети
Не нужно везде и сразу. Начните с одной площадки. Вот то, что реально работает:
Telegram — идеально для экспертных кейсов, инструкций, комментариев по законодательству
VK / Дзен — подойдут для развёрнутых статей и заметок
Instagram1 (запрещён на территории РФ) — если планируете визуальные сторис, посты «наглядно», публикации с лицом
YouTube Shorts / Reels / VK Клипы — для коротких видеороликов, например: «Что делать, если налоговая запросила пояснение»
Выбирайте тот формат, который вам комфортен. Главное — писать как человек, а не как инструкция к 1С. Живой бухгалтер, у которого есть мнение и лицо, вызывает гораздо больше доверия, чем безымянная «бухгалтерская служба».
3. Пишите то, что полезно — а не всё, что знаете
Ваша задача — не просто демонстрировать знания, а помогать и объяснять.
Что писать:
кейсы из практики (без раскрытия персональных данных)
простые инструкции: «Как проверить контрагента через ФНС»
реакции на законы: «Что делать после отмены ЕНВД»
типичные ошибки клиентов
понятные объяснения сложного — «перевод с бухгалтерского на человеческий»
Ваш читатель — это предприниматель, а не налоговый консультант. Пишите понятно, коротко и по сути.
4. Продвигайте себя честно — и по делу
PR — это не о том, чтобы кричать «Я лучший бухгалтер в Москве». Это о том, чтобы на деле показать, почему вам можно доверять.
Что работает:
реальные кейсы (пусть даже небольшие)
участие в мероприятиях, онлайн-эфирах, подкастах
выступления в рамках сообществ и профильных конференций
экспертные колонки в СМИ и на платформах типа Клерк.ру, VC
Вы — не просто исполнитель задач. Вы — человек, способный помочь бизнесу. Говорите об этом спокойно и профессионально — это и есть работающий PR.
5. Публикации в СМИ — доступны каждому
Вам не обязательно быть звездой, чтобы попасть в СМИ. Клерк.ру, VC, Rusbase, местные деловые порталы — всё это площадки, открытые для экспертов.
Как действовать:
подготовьте 1–2 материала у себя в блоге или Telegram
отправьте редактору конкретную тему: «5 налоговых ловушек для ИП в 2025 году»
пишите без воды, простым языком и без саморекламы
Вас заметят — особенно если вы говорите на темы, которые волнуют предпринимателей здесь и сейчас.
6. Стиль — не обязательно кричащий
Медиаперсоны бывают разными. Кто-то яркий, кто-то спокойный. Главное — последовательность и честность.
Ваш стиль может быть:
деловой + аналитичный
ироничный + понятный
строгий + по существу
Вы не обязаны превращаться в блогера из Instagram1 (запрещён в РФ), снимать танцы или говорить на камеру, если это не ваше. Можно быть публичным, но в рамках своей зоны комфорта. Ваша цель — узнаваемость, а не хайп.
Финал: вы можете быть «видимыми» — даже в строгой профессии
PR для бухгалтера — это не про славу. Это про:
рост доверия со стороны клиентов
повышение стоимости ваших услуг
приглашения в интересные проекты
выступления, экспертные колонки, преподавание
рост как специалиста и личности
Вас уже уважают за вашу работу. Настало время — чтобы вас ещё и знали.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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