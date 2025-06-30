Как сделать бухгалтера медиаперсоной: инструменты личного PR в профессии

Сегодня бухгалтер — не просто человек, работающий с цифрами, а эксперт, от которого зависят деньги, безопасность и развитие бизнеса. А если у вас есть экспертиза — значит, есть и смысл в публичности.

Рассказываем, как сделать бухгалтера медиаперсоной, даже если вам кажется, что PR — это точно не про вашу профессию, и уж точно не про вас.