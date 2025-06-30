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Алексей Чернышов
Маркетинг

Как сделать бухгалтера медиаперсоной: инструменты личного PR в профессии

Есть профессии, где светиться — естественно. Врачи, юристы, рестораторы, коучи, маркетологи. А есть те, кто традиционно работает «в тени» — бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты. Им как будто не с руки говорить о себе. Но это иллюзия.

Сегодня бухгалтер — не просто человек, работающий с цифрами, а эксперт, от которого зависят деньги, безопасность и развитие бизнеса. А если у вас есть экспертиза — значит, есть и смысл в публичности.

Рассказываем, как сделать бухгалтера медиаперсоной, даже если вам кажется, что PR — это точно не про вашу профессию, и уж точно не про вас.

1. Начните с упаковки. Без "эксперт-бухгалтер-универсал"

Правильная упаковка — это не просто фото в костюме и текст "10 лет опыта".

Упаковка — это:

  • Чёткая специализация: в чём именно вы эксперт? Например: бухгалтерия для ИП на маркетплейсах, НКО, IT-компаний и т.д.

  • Стиль общения: строго, по делу? Или спокойно, с примерами и иронией?

  • Ценность для клиента: зачем вас читать?

Ограничьтесь 2–3 основными темами. Узкая специализация — это путь к узнаваемости.

Пример:
❌ «Бухгалтер с опытом 10 лет»
✅ «Помогаю ИП снижать налоговую нагрузку и избежать штрафов»

2. Выберите платформу — не бегите сразу во все соцсети

Не нужно везде и сразу. Начните с одной площадки. Вот то, что реально работает:

  • Telegram — идеально для экспертных кейсов, инструкций, комментариев по законодательству

  • VK / Дзен — подойдут для развёрнутых статей и заметок

  • Instagram1 (запрещён на территории РФ) — если планируете визуальные сторис, посты «наглядно», публикации с лицом

  • YouTube Shorts / Reels / VK Клипы — для коротких видеороликов, например: «Что делать, если налоговая запросила пояснение»

Выбирайте тот формат, который вам комфортен. Главное — писать как человек, а не как инструкция к 1С. Живой бухгалтер, у которого есть мнение и лицо, вызывает гораздо больше доверия, чем безымянная «бухгалтерская служба».

3. Пишите то, что полезно — а не всё, что знаете

Ваша задача — не просто демонстрировать знания, а помогать и объяснять.

Что писать:

  • кейсы из практики (без раскрытия персональных данных)

  • простые инструкции: «Как проверить контрагента через ФНС»

  • реакции на законы: «Что делать после отмены ЕНВД»

  • типичные ошибки клиентов

  • понятные объяснения сложного — «перевод с бухгалтерского на человеческий»

Ваш читатель — это предприниматель, а не налоговый консультант. Пишите понятно, коротко и по сути.

4. Продвигайте себя честно — и по делу

PR — это не о том, чтобы кричать «Я лучший бухгалтер в Москве». Это о том, чтобы на деле показать, почему вам можно доверять.

Что работает:

  • реальные кейсы (пусть даже небольшие)

  • участие в мероприятиях, онлайн-эфирах, подкастах

  • выступления в рамках сообществ и профильных конференций

  • экспертные колонки в СМИ и на платформах типа Клерк.ру, VC

Вы — не просто исполнитель задач. Вы — человек, способный помочь бизнесу. Говорите об этом спокойно и профессионально — это и есть работающий PR.

5. Публикации в СМИ — доступны каждому

Вам не обязательно быть звездой, чтобы попасть в СМИ. Клерк.ру, VC, Rusbase, местные деловые порталы — всё это площадки, открытые для экспертов.

Как действовать:

  • подготовьте 1–2 материала у себя в блоге или Telegram

  • отправьте редактору конкретную тему: «5 налоговых ловушек для ИП в 2025 году»

  • пишите без воды, простым языком и без саморекламы

Вас заметят — особенно если вы говорите на темы, которые волнуют предпринимателей здесь и сейчас.

6. Стиль — не обязательно кричащий

Медиаперсоны бывают разными. Кто-то яркий, кто-то спокойный. Главное — последовательность и честность.

Ваш стиль может быть:

  • деловой + аналитичный

  • ироничный + понятный

  • строгий + по существу

Вы не обязаны превращаться в блогера из Instagram1 (запрещён в РФ), снимать танцы или говорить на камеру, если это не ваше. Можно быть публичным, но в рамках своей зоны комфорта. Ваша цель — узнаваемость, а не хайп.

Финал: вы можете быть «видимыми» — даже в строгой профессии

PR для бухгалтера — это не про славу. Это про:

  • рост доверия со стороны клиентов

  • повышение стоимости ваших услуг

  • приглашения в интересные проекты

  • выступления, экспертные колонки, преподавание

  • рост как специалиста и личности

Вас уже уважают за вашу работу. Настало время — чтобы вас ещё и знали.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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