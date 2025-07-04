Как бухгалтеру вести экспертный Telegram-канал — и зачем это вообще нужно

Telegram — это не только про котиков и политические каналы. Это инструмент, через который можно выстроить доверие, аудиторию и очередь из клиентов. Особенно если вы — бухгалтер, консультант или работаете с финансами.

Разбираем, зачем вам это нужно и как вести канал без продюсера и нервного тика.