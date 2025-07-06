5 ошибок в публичных коммуникациях бухгалтерских компаний
Ответ часто — в ошибках в публичной коммуникации. Ниже — 5 самых частых и разрушительных.
❌ Ошибка №1: «Мы — просто бухгалтеры, нам не до медийности»
Это базовая и самая вредная установка.
Пока вы это повторяете, другие — ведут каналы, дают комментарии в СМИ, делятся кейсами и получают входящий поток.
Вы можете быть самыми точными в расчётах, но если про вас не знают — вас не выбирают.
✔️ Что делать:
— Найдите эксперта в компании, кто может «говорить голосом» фирмы: партнёр, ведущий бухгалтер, основатель.
— Начните вести Telegram, писать статьи, выступать на мероприятиях. Это не про тщеславие — это про продажи через доверие.
❌ Ошибка №2: Говорить с аудиторией на языке Минфина
Публичные тексты бухгалтерских компаний часто напоминают методички. Либо говорят канцеляритом, либо сухими выдержками из законодательства.
Результат? Читатели (а значит — клиенты) ничего не понимают и уходят.
Пример:
❌ «Согласно п. 3 ст. 105.3 НК РФ, контролируемые сделки подлежат раскрытию»
✔️ «Если у вас взаимозависимые контрагенты — ФНС захочет знать, как вы с ними рассчитываетесь. И может доначислить налог»
✔️ Что делать:
— Пишите как будто вы объясняете клиенту — не бухгалтеру, а владельцу кофейни.
— Добавляйте примеры, сравнения, визуал. Это не упрощение — это внятность.
❌ Ошибка №3: «Мы всё расскажем, но не покажем»
Почти у всех бухгалтерских компаний — нулевой визуал. Логотип в виде галочки, сайт в серых тонах, фотостоковые руки на клавиатуре. Всё чинно, строго — и мёртво.
Такой стиль не вызывает доверия. Он не передаёт ни экспертности, ни человечности, ни ценности.
✔️ Что делать:
— Сделайте фотосессию команды (не в кабинетах, а в работе, в диалоге, с живыми лицами)
— Используйте реальные кейсы, скриншоты, цифры
— В Telegram и соцсетях можно быть живыми — даже если вы про налоги
Ваш клиент — человек, а не налоговая. Он хочет видеть, кому он доверяет деньги.
❌ Ошибка №4: «Клиенты сами всё поймут»
Некоторые компании считают, что «качество говорит само за себя».
Но это — иллюзия 90-х.
Сегодня важно не только делать хорошо, но и грамотно об этом рассказывать:
Почему вы выбираете такую модель учёта
Как вы помогаете при камеральной проверке
Почему с вами спокойно, даже если клиент — новичок в бизнесе
✔️ Что делать:
— Сделайте серию постов/статей: «Как мы работаем», «Кейсы», «Ответы на частые вопросы»
— Проводите эфиры, разборы, Q&A-сессии — покажите процесс, покажите подход
Чем больше вы рассказываете о себе — тем проще клиенту вам доверять.
❌ Ошибка №5: Бояться быть первыми
— «А вдруг нас не поймут?»
— «А если конкуренты увидят?»
— «А если налоговая?»
— «А если скажем что-то не так?»
Этот страх убивает любую публичность.
В то время как смелые бухгалтерские команды уже:
запускают подкасты
разбирают штрафы на примерах
ведут Telegram-каналы с иронией
публикуются в Клерке, VC и Дзен
✔️ Что делать:
— Сформируйте «безопасную зону» — темы, по которым вы точно экспертны
— Подготовьте FAQ: что можно публиковать, а что нет
— Примите простой факт: в медийности выигрывает не самый умный, а самый понятный и последовательный
📌 Итог
Публичные коммуникации — это не маркетинг и не мода. Это инструмент доверия.
А в бухгалтерии доверие = деньги.
Если вы понятны, открыты, живые — к вам идут. Если вы молчите или говорите канцеляритом — проходят мимо.
Исправьте эти 5 ошибок — и ваш PR будет работать на вас. Без баннеров, скидок и спама. Только голос, экспертность и уважение к читателю.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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