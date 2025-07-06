5 ошибок в публичных коммуникациях бухгалтерских компаний

и как не потерять клиента, даже если вы всё считаете правильно Бухгалтерские компании — одни из самых недооценённых игроков на рынке, когда речь заходит о коммуникации с клиентами. Всё построено: команда сильная, процессы отлажены, всё по закону и в срок. Но почему тогда вас никто не репостит, не цитирует и клиенты приходят только по сарафану?

Ответ часто — в ошибках в публичной коммуникации. Ниже — 5 самых частых и разрушительных.

❌ Ошибка №1: «Мы — просто бухгалтеры, нам не до медийности»

Это базовая и самая вредная установка.

Пока вы это повторяете, другие — ведут каналы, дают комментарии в СМИ, делятся кейсами и получают входящий поток.

Вы можете быть самыми точными в расчётах, но если про вас не знают — вас не выбирают.

✔️ Что делать:

— Найдите эксперта в компании, кто может «говорить голосом» фирмы: партнёр, ведущий бухгалтер, основатель.

— Начните вести Telegram, писать статьи, выступать на мероприятиях. Это не про тщеславие — это про продажи через доверие.

❌ Ошибка №2: Говорить с аудиторией на языке Минфина

Публичные тексты бухгалтерских компаний часто напоминают методички. Либо говорят канцеляритом, либо сухими выдержками из законодательства.

Результат? Читатели (а значит — клиенты) ничего не понимают и уходят.

Пример:

❌ «Согласно п. 3 ст. 105.3 НК РФ, контролируемые сделки подлежат раскрытию»

✔️ «Если у вас взаимозависимые контрагенты — ФНС захочет знать, как вы с ними рассчитываетесь. И может доначислить налог»

✔️ Что делать:

— Пишите как будто вы объясняете клиенту — не бухгалтеру, а владельцу кофейни.

— Добавляйте примеры, сравнения, визуал. Это не упрощение — это внятность.

❌ Ошибка №3: «Мы всё расскажем, но не покажем»

Почти у всех бухгалтерских компаний — нулевой визуал. Логотип в виде галочки, сайт в серых тонах, фотостоковые руки на клавиатуре. Всё чинно, строго — и мёртво.

Такой стиль не вызывает доверия. Он не передаёт ни экспертности, ни человечности, ни ценности.

✔️ Что делать:

— Сделайте фотосессию команды (не в кабинетах, а в работе, в диалоге, с живыми лицами)

— Используйте реальные кейсы, скриншоты, цифры

— В Telegram и соцсетях можно быть живыми — даже если вы про налоги

Ваш клиент — человек, а не налоговая. Он хочет видеть, кому он доверяет деньги.

❌ Ошибка №4: «Клиенты сами всё поймут»

Некоторые компании считают, что «качество говорит само за себя».

Но это — иллюзия 90-х.

Сегодня важно не только делать хорошо, но и грамотно об этом рассказывать:

Почему вы выбираете такую модель учёта

Как вы помогаете при камеральной проверке

Почему с вами спокойно, даже если клиент — новичок в бизнесе

✔️ Что делать:

— Сделайте серию постов/статей: «Как мы работаем», «Кейсы», «Ответы на частые вопросы»

— Проводите эфиры, разборы, Q&A-сессии — покажите процесс, покажите подход

Чем больше вы рассказываете о себе — тем проще клиенту вам доверять.

❌ Ошибка №5: Бояться быть первыми

— «А вдруг нас не поймут?»

— «А если конкуренты увидят?»

— «А если налоговая?»

— «А если скажем что-то не так?»

Этот страх убивает любую публичность.

В то время как смелые бухгалтерские команды уже:

запускают подкасты

разбирают штрафы на примерах

ведут Telegram-каналы с иронией

публикуются в Клерке, VC и Дзен

✔️ Что делать:

— Сформируйте «безопасную зону» — темы, по которым вы точно экспертны

— Подготовьте FAQ: что можно публиковать, а что нет

— Примите простой факт: в медийности выигрывает не самый умный, а самый понятный и последовательный

📌 Итог

Публичные коммуникации — это не маркетинг и не мода. Это инструмент доверия.

А в бухгалтерии доверие = деньги.

Если вы понятны, открыты, живые — к вам идут. Если вы молчите или говорите канцеляритом — проходят мимо.

Исправьте эти 5 ошибок — и ваш PR будет работать на вас. Без баннеров, скидок и спама. Только голос, экспертность и уважение к читателю.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.