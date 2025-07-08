Как упаковать бухгалтерские услуги в интересный PR-кейс — чтобы вас не только слышали, но и звали

🧱 Шаг 1. Что такое PR-кейс вообще?

PR-кейс — это не "посмотрите, мы всё сделали вовремя". Это история, в которой:

– была проблема

– было решение

– был результат

– есть чему научиться

Вы не просто отчёт сдали — вы избавили бизнес от риска на миллион.

Вы не просто заполнили декларацию — вы показали клиенту, как сократить налоги законно.

Вы не просто закрыли ИП — вы сделали это без штрафов, нервов и очередей.

Всё это — кейсы. Просто пока не оформленные.