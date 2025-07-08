ЦОК ОК ОБЩАЯ 08.07 Мобильный
📎 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Алексей Чернышов
Маркетинг

Как упаковать бухгалтерские услуги в интересный PR-кейс — чтобы вас не только слышали, но и звали

Бухгалтерские услуги — это как антивирус: если все хорошо, про вас не вспоминают. А если что-то пошло не так — вспоминают с паникой. Поэтому у многих бухгалтеров и компаний складывается ложное ощущение:

❌ «У нас скучные задачи — кейсы не про нас»
❌ «Что рассказывать? Всё же просто: расчёт, отчётность, сдача»
❌ «Нам нечем хвастаться, мы просто хорошо работаем»

И это главная ошибка.

На самом деле ваша работа — кладезь сильных кейсов. Вопрос только в том, как их подать. Рассказываю по шагам, как превратить сухую бухгалтерскую задачу в PR-инструмент, который приведёт клиентов, доверие и узнаваемость.

🧱 Шаг 1. Что такое PR-кейс вообще?

PR-кейс — это не "посмотрите, мы всё сделали вовремя". Это история, в которой:

– была проблема
– было решение
– был результат
– есть чему научиться

Вы не просто отчёт сдали — вы избавили бизнес от риска на миллион.
Вы не просто заполнили декларацию — вы показали клиенту, как сократить налоги законно.
Вы не просто закрыли ИП — вы сделали это без штрафов, нервов и очередей.

Всё это — кейсы. Просто пока не оформленные.

📋 Шаг 2. Что рассказывать — и в каком формате

Вот вам скелет PR-кейса. Работает в постах, колонках, сторис, презентациях и даже в выступлениях:

1. Контекст

– Кто клиент (без названий, если нельзя)
– Какая ситуация: ниша, режим налогообложения, точка старта

Пример:
ИП на УСН, услуги в сфере дизайна, вёл учёт сам, начались первые вопросы от налоговой.

2. Проблема

– Что пошло не так
– Какие риски, суммы, сроки, сложности

Классика:
пропущена сдача отчётности, неверно оформлены расходы, риск штрафа 120 000 ₽

3. Решение

– Что вы сделали
– Почему именно так
– Какие инструменты применили (автоматизация, оптимизация, консультации)

Пример:
разобрали учёт за 3 месяца, перенесли часть затрат, пересчитали декларацию, подготовили ответ на требования

4. Результат

– Сколько сэкономлено
– Какой риск снят
– Какие изменения внедрены

Пример:
Штраф удалось избежать. Клиент теперь ведёт учёт через онлайн-сервис, ежемесячно получает рекомендации.

5. Вывод или совет

– Что из этого должен вынести читатель
– Как избежать таких ситуаций
– Почему важно обращаться к специалистам

✍️ Шаг 3. Как писать кейс интересно

❌ Не надо:

– Писать как бухгалтер для бухгалтеров
– Говорить терминами: «п. 2 ст. 346.16 НК РФ»
– Пересказывать отчёт об оказанных услугах

✅ Надо:

– Объяснять «человеческим языком»
– Строить рассказ, как мини-историю: «было — сделали — помогли»
– Добавлять драму (но в меру): сроки поджимали, клиент паниковал, налоговая дышала в спину

💡 Подумайте: как бы вы рассказали эту историю другу, который только открыл ИП? Вот так и пишите.

📣 Шаг 4. Где публиковать такие кейсы

🔹 Telegram-канал

Свой или чужой. Кейс — идеальный формат для закрепления экспертности.

🔹 Профиль в VK, Дзен, Telegram

Можно сделать серию постов: «Бухгалтерия в реальных историях» — 1–2 кейса в неделю.

🔹 СМИ (Клерк, VC, Rusbase)

Редакции обожают живые кейсы. Главное — убрать рекламу и рассказать с пользой.

🔹 Коммерческие предложения

Добавьте 1–2 кейса в PDF, когда отправляете КП. Они работают лучше, чем 3 абзаца о "профессионализме и опыте".

🧠 Шаг 5. Что сделать прямо сейчас

– Откройте список клиентов за последние полгода
– Выделите 3 случая, где:
 — был сложный старт
 — вы сэкономили деньги
 — спасли от штрафа
– Запишите кратко: проблема — решение — результат
– Из этого можно сделать 3 PR-кейса уже на этой неделе

🚫 Что не стоит делать

– Придумывать фальшивые истории — считывается сразу
– Раскрывать ФИО и ИНН клиента без согласия
– Делать из кейса «рекламный буклет»

Цель кейса — не похвалиться, а показать пользу на реальных примерах.

📌 Итог

Бухгалтерия может быть скучной — но то, как вы о ней рассказываете, зависит только от вас.

Пока одни пишут:

«Мы оказываем услуги по расчёту налогов с 2008 года»,
вы можете сказать:
«Помогли ИП снизить налоговую нагрузку на 120 тыс. — за счёт правильного распределения расходов. Вот как».

И вот вы уже не просто «фирма с сайта» — а понятный, живой эксперт, которого хочется читать и звать в работу.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

3 подписчика 37 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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