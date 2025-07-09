Невидимый герой: как продвигать внутреннего эксперта в компании через PR
– он решает самые сложные клиентские задачи
– у него всегда в голове последняя редакция НК
– он знает такие ходы, о которых коллеги узнают через полгода
– и клиенты его обожают, но не понимают, как его зовут
Это — невидимый герой.
И чаще всего он сам не горит желанием светиться.
А зря. Потому что в любом бизнесе внутренние эксперты = капитал. И если вы умеете их правильно продвигать — вы растёте не только в глазах рынка, но и в продажах, узнаваемости, доверии.
Вот как это делать — по уму и без натяжки.
🧱 Почему это важно
Экспертность перестаёт быть абстрактной
Не просто «у нас сильная команда», а «вот Иван, он провёл 87 налоговых проверок и знает, как не платить лишнего».
Люди покупают у людей
Даже если бренд крутой, они хотят видеть, кто стоит за услугой. Особенно — когда дело касается денег, рисков, налогов.
Повышается лояльность клиентов
Когда эксперт говорит от компании — его начинают воспринимать не как винтик, а как голос и лицо фирмы.
Удержание внутри
Публичность = признание. Эксперт, которого ценит рынок, вряд ли уйдёт просто так.
💡 Шаг 1: Найдите своего «человека»
Кого продвигать? Не обязательно основателя. Идеальный кандидат — это:
– сильный практик (главбух, методолог, консультант)
– способен говорить или писать по-человечески
– не боится публичности (или хотя бы готов попробовать)
Важно: не пытайтесь превратить «тихого аналитика» в звезду. Лучше взять того, кто уже открыт миру — и просто направить.
📌 Шаг 2: Зачем он нужен рынку
Теперь — фокус. Продвигаем не человека вообще, а экспертизу, которая решает конкретные задачи.
Пример:
«Светлана — методолог. Разбирает сложные кейсы по вычетам НДС, знает, как отвечать на письма ФНС так, чтобы отстали навсегда»
«Андрей — консультант. Помогает e-commerce бизнесу выстроить налоговую модель с нуля и спать спокойно»
Не "ведёт учёт", а "решает проблему". Это и есть основа PR.
📢 Шаг 3: Как это подаётся
Вот каналы, в которых можно продвигать эксперта — без глянца и выгорания:
🔹 Telegram-канал компании
Дайте ему/ей рубрику: «Совет недели», «Кейс», «Ответ эксперта». Или пусть ведёт свой личный — с вашей поддержкой.
🔹 Статьи в СМИ
Пример: «3 ошибки предпринимателей при переходе на УСН — разбирает методолог компании N»
Имя, фото, должность — и уже +100 к узнаваемости.
🔹 Эфиры и подкасты
Вы не обязательно отправляете туда СЕО. Можно отправить того, кто реально знает «внутреннюю кухню».
🔹 Обучение / вебинары
Пусть проводит раз в месяц эфир или Zoom-встречу на 30 минут. Даже 10 слушателей — это уже доверие.
🔹 Цитаты в социальных сетях
Пример:
💬 «Если ИП ведёт учёт сам, у него одна задача: хотя бы не навредить. Дальше — бухгалтерия начинается» — Иван, консультант компании N.
Люди любят живой голос эксперта, а не отредактированный пресс-релиз.
🧠 Шаг 4: Как работать с контентом
У эксперта мало времени. Да и писать — может быть не его фишка. Но это не проблема.
Вот как можно это решать:
короткое интервью → текст
аудиоответ на вопрос → сторис
Zoom-встреча → пост с тезисами
устная история из практики → кейс-формат
Вы не заставляете писать статьи. Вы собираете с него смысл — и оформляете в формат, который читается.
Идеальный вариант — дать редактора или контентщика, который помогает «переводить» экспертизу в тексты.
🚫 Что делать не надо
– Ставить эксперта «лицом компании», если он не готов
– Давить: «Ты обязан, мы в тебя инвестируем»
– Гнать в видео, если человеку комфортнее писать
– Публиковать без согласования и без уважения к личной границе
PR-эксперта — это про усиление, а не использование.
📈 Что даёт продвижение эксперта
Через 3–6 месяцев у вас:
– Чёткое лицо экспертности
– Рост доверия к компании (через «человека, а не логотип»)
– Больше входящих через Telegram, статьи, рекомендации
– Возможность выходить в партнёрства, спецпроекты, интервью
– Повышение ценности бренда — как внутри, так и на рынке
💬 «Мы работаем с ними, потому что у них говорят по делу. Видели пост Светланы? Всё понятно сразу»
Это уже не реклама. Это уважение. А значит — бизнес.
📌 Итог
Внутренний эксперт — это не просто часть команды. Это — точка входа в доверие к бренду.
Если вы его поддержите, грамотно «упакуете» и покажете миру — выиграют все:
– сам эксперт
– клиенты
– команда
– и вы, как бизнес
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Хорошая практика😎