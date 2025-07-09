Невидимый герой: как продвигать внутреннего эксперта в компании через PR

В каждой бухгалтерской или консалтинговой компании есть тот самый человек. Он не пишет в соцсетях, не даёт интервью и считает, что PR — это для инфлюенсеров. Но при этом

– он решает самые сложные клиентские задачи

– у него всегда в голове последняя редакция НК

– он знает такие ходы, о которых коллеги узнают через полгода

– и клиенты его обожают, но не понимают, как его зовут

Это — невидимый герой.

И чаще всего он сам не горит желанием светиться.

А зря. Потому что в любом бизнесе внутренние эксперты = капитал. И если вы умеете их правильно продвигать — вы растёте не только в глазах рынка, но и в продажах, узнаваемости, доверии.

Вот как это делать — по уму и без натяжки.

🧱 Почему это важно

Экспертность перестаёт быть абстрактной

Не просто «у нас сильная команда», а «вот Иван, он провёл 87 налоговых проверок и знает, как не платить лишнего». Люди покупают у людей

Даже если бренд крутой, они хотят видеть, кто стоит за услугой. Особенно — когда дело касается денег, рисков, налогов. Повышается лояльность клиентов

Когда эксперт говорит от компании — его начинают воспринимать не как винтик, а как голос и лицо фирмы. Удержание внутри

Публичность = признание. Эксперт, которого ценит рынок, вряд ли уйдёт просто так.

💡 Шаг 1: Найдите своего «человека»

Кого продвигать? Не обязательно основателя. Идеальный кандидат — это:

– сильный практик (главбух, методолог, консультант)

– способен говорить или писать по-человечески

– не боится публичности (или хотя бы готов попробовать)

Важно: не пытайтесь превратить «тихого аналитика» в звезду. Лучше взять того, кто уже открыт миру — и просто направить.

📌 Шаг 2: Зачем он нужен рынку

Теперь — фокус. Продвигаем не человека вообще, а экспертизу, которая решает конкретные задачи.

Пример:

«Светлана — методолог. Разбирает сложные кейсы по вычетам НДС, знает, как отвечать на письма ФНС так, чтобы отстали навсегда»

«Андрей — консультант. Помогает e-commerce бизнесу выстроить налоговую модель с нуля и спать спокойно»

Не "ведёт учёт", а "решает проблему". Это и есть основа PR.

📢 Шаг 3: Как это подаётся

Вот каналы, в которых можно продвигать эксперта — без глянца и выгорания:

🔹 Telegram-канал компании

Дайте ему/ей рубрику: «Совет недели», «Кейс», «Ответ эксперта». Или пусть ведёт свой личный — с вашей поддержкой.

🔹 Статьи в СМИ

Пример: «3 ошибки предпринимателей при переходе на УСН — разбирает методолог компании N»

Имя, фото, должность — и уже +100 к узнаваемости.

🔹 Эфиры и подкасты

Вы не обязательно отправляете туда СЕО. Можно отправить того, кто реально знает «внутреннюю кухню».

🔹 Обучение / вебинары

Пусть проводит раз в месяц эфир или Zoom-встречу на 30 минут. Даже 10 слушателей — это уже доверие.

🔹 Цитаты в социальных сетях

Пример:

💬 «Если ИП ведёт учёт сам, у него одна задача: хотя бы не навредить. Дальше — бухгалтерия начинается» — Иван, консультант компании N.

Люди любят живой голос эксперта, а не отредактированный пресс-релиз.

🧠 Шаг 4: Как работать с контентом

У эксперта мало времени. Да и писать — может быть не его фишка. Но это не проблема.

Вот как можно это решать:

короткое интервью → текст

аудиоответ на вопрос → сторис

Zoom-встреча → пост с тезисами

устная история из практики → кейс-формат

Вы не заставляете писать статьи. Вы собираете с него смысл — и оформляете в формат, который читается.

Идеальный вариант — дать редактора или контентщика, который помогает «переводить» экспертизу в тексты.

🚫 Что делать не надо

– Ставить эксперта «лицом компании», если он не готов

– Давить: «Ты обязан, мы в тебя инвестируем»

– Гнать в видео, если человеку комфортнее писать

– Публиковать без согласования и без уважения к личной границе

PR-эксперта — это про усиление, а не использование.

📈 Что даёт продвижение эксперта

Через 3–6 месяцев у вас:

– Чёткое лицо экспертности

– Рост доверия к компании (через «человека, а не логотип»)

– Больше входящих через Telegram, статьи, рекомендации

– Возможность выходить в партнёрства, спецпроекты, интервью

– Повышение ценности бренда — как внутри, так и на рынке

💬 «Мы работаем с ними, потому что у них говорят по делу. Видели пост Светланы? Всё понятно сразу»

Это уже не реклама. Это уважение. А значит — бизнес.

📌 Итог

Внутренний эксперт — это не просто часть команды. Это — точка входа в доверие к бренду.

Если вы его поддержите, грамотно «упакуете» и покажете миру — выиграют все:

– сам эксперт

– клиенты

– команда

– и вы, как бизнес

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.