Как бухгалтеру стать заметнее на рынке без бюджета на маркетинг

И пока одни специалисты устраивают прогревы в Instagram1 (запрещён в РФ), другие — тихо делают работу, мечтая о «нормальных клиентах, которые не торгуются и ценят мозг».
Так вот, хорошая новость: стать заметнее можно и без бюджета, SMM-менеджера и вебинаров на 300 человек.
Как? Рассказываю. Без фокусов. Только рабочие шаги.
1. Определите свою «точку входа»
Вас не должны помнить «как бухгалтершу с Авито». Вас должны узнавать по специализации.
Варианты:
– «Бухгалтер для ИП на маркетплейсах»
– «Главбух по НКО: ведение и отчётность»
– «Налоговая оптимизация для бизнеса на УСН»
❌ Не надо быть универсалом для всех
✅ Надо быть понятным и узким специалистом — в этой нише вы быстро станете "тем самым" экспертом
2. Заведите Telegram-канал или блог в VK
Не нужно 1000 подписчиков. Достаточно 50–100 живых людей, которые вас читают и уважают.
Пишите:
– кейсы («как сэкономили 120 тыс. через перерасчёт»)
– ответы на частые вопросы
– личные наблюдения («что клиенты делают не так — и чем это заканчивается»)
– разборы отчётности, налогов, штрафов — на простом языке
Публикуйте 2–3 раза в неделю. Стабильность — важнее охватов.
3. Делитесь кейсами
Кейс — это не «я сдала отчёт». Это:
– ситуация до
– что сделали
– как решили
– что изменилось
Пример:
ИП на УСН не вёл учёт расходов. Доход — 3,2 млн, налог к оплате — 192 тыс.
Мы провели перерасчёт, учли корректные затраты, сдали уточнёнку — итоговая сумма налога — 87 тыс.
Результат:
– человек чувствует, что вы понимаете его ситуацию
– начинается входящий интерес: «А вы можете и мне глянуть?»
4. Комментируйте актуальные новости
Каждую неделю ФНС, Минфин или Госдума выдают поводы для нервов. А вы — можете быть тем, кто объясняет, что происходит.
Пример:
«ФНС запустила автоматические требования. Что это значит для ИП?»
«Продлили срок сдачи декларации — а можно ли расслабиться?»
«Самозанятые теперь невыгодны? Разбираю, что случилось и что делать»
Не надо паниковать. Надо объяснять. И тогда именно к вам придут, когда станет непонятно.
5. Публикуйтесь там, где вас читают
Klerk.ru, VC, Дзен, Rusbase, местные СМИ. Многие из них берут статьи от экспертов бесплатно.
Главное — не реклама, а польза:
– «5 ошибок в отчётности ИП»
– «Как пройти камеральную проверку и остаться спокойным»
– «Что делать, если налоговая прислала письмо»
📌 В конце — коротко о вас, кто вы, ссылка на ваш канал или блог. Люди приходят, сохраняют, обращаются.
6. Объединяйтесь
У вас есть знакомый юрист, HR или маркетолог? Делайте совместный контент.
Пример:
– эфир: «Бизнес с нуля: как оформить, не нарваться на штраф и нанять первых сотрудников»
– статья: «Юрист и бухгалтер рассказывают, как безопасно заключать договоры»
– подборка: «Что проверить перед закрытием ИП — чек-лист от экспертов»
Вы делитесь аудиторией, усиливаете экспертность — и всё это без вложений.
7. Сделайте понятное описание себя
Если вы продвигаетесь — вы должны быть ясны с первого взгляда.
🔹 Telegram-канал
🔹 Профиль VK
🔹 Подпись в почте
🔹 Визитка или мини-лендинг
Пример:
«Анна Соколова — бухгалтер для ИП и малого бизнеса. Помогаю не платить лишнего. Telegram: @anna_tax_help»
📌 Чётко. Без «10 лет опыта, высшее образование и пунктуальность».
8. Не молчите о том, что делаете
– Завели новый кейс? Расскажите.
– Прошли обучение? Поделитесь инсайтом.
– Ответили на сложный запрос ФНС? Покажите, как.
– Клиент доволен? Попросите отзыв и опубликуйте.
Это не хвастовство. Это демонстрация ценности.
Пока вы молчите, другие рассказывают — и к ним идут.
📌 ИТОГ
У вас может быть:
– крутая экспертиза
– десятки довольных клиентов
– глубокое понимание всех режимов налогообложения
Но если про это никто не знает — вы будете вечно «ждать клиентов по знакомству».
Не нужно быть блогером. Нужно быть понятным, видимым и полезным.
Публикуйтесь. Рассказывайте. Объясняйте. Делитесь.
Это и есть PR. И да — он работает даже если у вас 0 рублей на продвижение.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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