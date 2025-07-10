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Алексей Чернышов
Маркетинг

Как бухгалтеру стать заметнее на рынке без бюджета на маркетинг

Бухгалтеры работают с миллионами. Но когда дело доходит до продвижения себя — вдруг оказываются «невидимыми». Вы можете спасать бизнес от налоговых последствий, оптимизировать учёт до идеала, разруливать проверки — но об этом знаете только вы, ваш клиент и, возможно, ваша собака.

И пока одни специалисты устраивают прогревы в Instagram1 (запрещён в РФ), другие — тихо делают работу, мечтая о «нормальных клиентах, которые не торгуются и ценят мозг».

Так вот, хорошая новость: стать заметнее можно и без бюджета, SMM-менеджера и вебинаров на 300 человек.

Как? Рассказываю. Без фокусов. Только рабочие шаги.

1. Определите свою «точку входа»

Вас не должны помнить «как бухгалтершу с Авито». Вас должны узнавать по специализации.

Варианты:
– «Бухгалтер для ИП на маркетплейсах»
– «Главбух по НКО: ведение и отчётность»
– «Налоговая оптимизация для бизнеса на УСН»

❌ Не надо быть универсалом для всех
✅ Надо быть понятным и узким специалистом — в этой нише вы быстро станете "тем самым" экспертом

2. Заведите Telegram-канал или блог в VK

Не нужно 1000 подписчиков. Достаточно 50–100 живых людей, которые вас читают и уважают.

Пишите:
– кейсы («как сэкономили 120 тыс. через перерасчёт»)
– ответы на частые вопросы
– личные наблюдения («что клиенты делают не так — и чем это заканчивается»)
– разборы отчётности, налогов, штрафов — на простом языке

Публикуйте 2–3 раза в неделю. Стабильность — важнее охватов.

3. Делитесь кейсами

Кейс — это не «я сдала отчёт». Это:
– ситуация до
– что сделали
– как решили
– что изменилось

Пример:

ИП на УСН не вёл учёт расходов. Доход — 3,2 млн, налог к оплате — 192 тыс.
Мы провели перерасчёт, учли корректные затраты, сдали уточнёнку — итоговая сумма налога — 87 тыс.

Результат:
– человек чувствует, что вы понимаете его ситуацию
– начинается входящий интерес: «А вы можете и мне глянуть?»

4. Комментируйте актуальные новости

Каждую неделю ФНС, Минфин или Госдума выдают поводы для нервов. А вы — можете быть тем, кто объясняет, что происходит.

Пример:

«ФНС запустила автоматические требования. Что это значит для ИП?»
«Продлили срок сдачи декларации — а можно ли расслабиться?»
«Самозанятые теперь невыгодны? Разбираю, что случилось и что делать»

Не надо паниковать. Надо объяснять. И тогда именно к вам придут, когда станет непонятно.

5. Публикуйтесь там, где вас читают

Klerk.ru, VC, Дзен, Rusbase, местные СМИ. Многие из них берут статьи от экспертов бесплатно.

Главное — не реклама, а польза:
– «5 ошибок в отчётности ИП»
– «Как пройти камеральную проверку и остаться спокойным»
– «Что делать, если налоговая прислала письмо»

📌 В конце — коротко о вас, кто вы, ссылка на ваш канал или блог. Люди приходят, сохраняют, обращаются.

6. Объединяйтесь

У вас есть знакомый юрист, HR или маркетолог? Делайте совместный контент.

Пример:
– эфир: «Бизнес с нуля: как оформить, не нарваться на штраф и нанять первых сотрудников»
– статья: «Юрист и бухгалтер рассказывают, как безопасно заключать договоры»
– подборка: «Что проверить перед закрытием ИП — чек-лист от экспертов»

Вы делитесь аудиторией, усиливаете экспертность — и всё это без вложений.

7. Сделайте понятное описание себя

Если вы продвигаетесь — вы должны быть ясны с первого взгляда.

🔹 Telegram-канал
🔹 Профиль VK
🔹 Подпись в почте
🔹 Визитка или мини-лендинг

Пример:

«Анна Соколова — бухгалтер для ИП и малого бизнеса. Помогаю не платить лишнего. Telegram: @anna_tax_help»

📌 Чётко. Без «10 лет опыта, высшее образование и пунктуальность».

8. Не молчите о том, что делаете

– Завели новый кейс? Расскажите.
– Прошли обучение? Поделитесь инсайтом.
– Ответили на сложный запрос ФНС? Покажите, как.
– Клиент доволен? Попросите отзыв и опубликуйте.

Это не хвастовство. Это демонстрация ценности.

Пока вы молчите, другие рассказывают — и к ним идут.

📌 ИТОГ

У вас может быть:
– крутая экспертиза
– десятки довольных клиентов
– глубокое понимание всех режимов налогообложения

Но если про это никто не знает — вы будете вечно «ждать клиентов по знакомству».

Не нужно быть блогером. Нужно быть понятным, видимым и полезным.

Публикуйтесь. Рассказывайте. Объясняйте. Делитесь.
Это и есть PR. И да — он работает даже если у вас 0 рублей на продвижение.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

4 подписчика 39 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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