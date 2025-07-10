Как бухгалтеру стать заметнее на рынке без бюджета на маркетинг

И пока одни специалисты устраивают прогревы в Instagram1 (запрещён в РФ), другие — тихо делают работу, мечтая о «нормальных клиентах, которые не торгуются и ценят мозг».

Так вот, хорошая новость: стать заметнее можно и без бюджета, SMM-менеджера и вебинаров на 300 человек.

Как? Рассказываю. Без фокусов. Только рабочие шаги.