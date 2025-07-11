Личный бренд главбуха: зачем он нужен и как его выстраивать в Telegram

💡 Что такое личный бренд главбуха?

Это не про блестящий пиджак, сторис с кофе и танцы под музыку.

Личный бренд — это когда:

– вас узнают по имени

– вас ассоциируют с экспертизой (например, НДС или налоговые проверки)

– вы вызываете доверие без лишних слов

– у вас появляется поток клиентов, приглашений, партнёров — без «холодных» звонков

И Telegram — один из лучших инструментов для этого.