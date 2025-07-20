Как продать свою книгу, если вы специалист, а не блогер
Но чаще всего бывает так: книгу выпустили, гордость прошла, а дальше — тишина. Никто не покупает, никто не читает, никто не пишет в ответ. И остаётся ощущение, что всё было зря.
Это не потому, что книга плохая. И не потому, что её никто не ждёт. Просто одного факта публикации — недостаточно.
Рассказываем, что делать, чтобы книга действительно начала работать на вас: и как на специалиста, и как на бизнес.
1. Зачем вам книга — честный ответ
Печатать книгу «для галочки» — путь к разочарованию.
Книга должна выполнять задачу. Например:
– давать первичный контакт с потенциальными клиентами
– помогать попасть в СМИ или выступать на конференциях
– стать раздаткой/бонусом для партнёров
– объяснять подход к работе новым клиентам или коллегам
– быть аргументом при переговорах
– усиливать ваш личный бренд в нише
Один из самых распространённых подходов: книга как репутационный инструмент. Она говорит за вас. Причём даже тогда, когда вы молчите. Главное — не ждать, что она будет продаваться сама.
2. Без аудитории книга «не звучит»
Если у вас нет читателей до выхода книги — они не появятся после.
Люди не покупают у тех, кого не знают. Особенно в экспертных темах.
Значит, ещё до печати (или сразу после) нужно:
– вести Telegram-канал, TenChat или хотя бы «рабочий» аккаунт ВКонтакте
– публиковать отрывки, рабочие мысли, мини-советы из книги
– объяснять, почему вы взялись за тему, что было важно в процессе
– показывать: это не абстракция, а живой практический опыт
Ваша аудитория — это не масс-маркет. Это те, кто доверяет вам как специалисту. Ваша задача — дать им повод прочитать книгу, а не просто знать о ней.
3. Как продвигать, не превращаясь в продавца
Многие специалисты боятся писать о книге, чтобы не выглядеть навязчивыми. Поэтому делают один пост: «Книга вышла!» — и исчезают.
Что можно вместо этого:
– публиковать мини-заметки по теме книги: один абзац — одна мысль
– вести серию постов в формате «рабочие выводы из главы X»
– делать гайды: «5 ошибок в учёте, которые описаны в книге»
– рассказывать, как вы пришли к идее или с какими кейсами столкнулись
– просить у читателей обратную связь и публиковать её
Важно: вы не рекламируете. Вы продолжаете говорить с аудиторией, и книга — это просто повод.
4. Где и как продавать книгу
Выбор платформ зависит от целей:
– Озон, Литрес — если вы хотите охват и не хотите заниматься логистикой
– Rideró — если печатали книгу самостоятельно
– Telegram или TenChat — если у вас уже есть аудитория
– Taplink или JustClick — если продаёте сами, через сайт
– PDF + платная рассылка — если хотите монетизировать контент частично
Но главное — продажа происходит не на платформе, а в вашей коммуникации.
Если у человека уже есть интерес к вам, он перейдёт и купит хоть по ссылке на Google Docs.
А если интереса нет — ни Озон, ни красивый сайт не помогут.
5. Что делать после выпуска
Настоящая работа с книгой начинается не в типографии, а в момент, когда вы держите экземпляр в руках. Потому что дальше:
– можно выстраивать рассылку по мотивам книги
– можно отправить экземпляры коллегам и партнёрам с личным письмом
– можно делать мини-лекции/эфиры по каждой главе
– можно оформить книгу как кейс в портфолио
– можно использовать как бонус к основной услуге или курсу
Книга — это повод. Используйте его по максимуму. Люди уважают тех, кто систематизирует свою практику.
Особенно если это сделано не «в стол», а с пользой.
6. Ошибки, из-за которых книга «не пошла»
– молчание после выхода
– попытка продать без контекста и интереса
– отсутствие целевой аудитории
– сложный, оторванный от реальности язык
– реклама вместо общения
– закрытость: книга есть, но нигде не видно, что она вообще существует
Книга — это не релиз, не запуск и не «продукт воронки».
Это часть профессиональной позиции. И если её никто не видит — она не работает.
Вывод
Если вы написали книгу — это уже достижение.
Но чтобы она стала рабочим инструментом, нужно выстраивать вокруг неё поле: смыслов, тем, читателей, контактов.
Вы не обязаны быть продавцом.
Но если вы специалист — у вас уже есть всё, чтобы показать: вы не просто что-то знаете, вы умеете собирать, анализировать, объяснять.
И это ценится. Особенно в тех профессиях, где ясность — редкость.
Книга — это не для тиражей. Это для репутации, роста и доверия.
А продвигать её — значит просто говорить на языке своей аудитории. Спокойно, по делу, от первого лица.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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