Как продать свою книгу, если вы специалист, а не блогер

Для многих бухгалтеров, налоговых консультантов, методологов и предпринимателей выпуск книги — это не про писательские амбиции. Это про закрепление экспертности. Про «есть что сказать» в профессии. Про то, чтобы оставить после себя внятный, полезный, системный материал — для клиентов, коллег, команды.

Но чаще всего бывает так: книгу выпустили, гордость прошла, а дальше — тишина. Никто не покупает, никто не читает, никто не пишет в ответ. И остаётся ощущение, что всё было зря.

Это не потому, что книга плохая. И не потому, что её никто не ждёт. Просто одного факта публикации — недостаточно.

Рассказываем, что делать, чтобы книга действительно начала работать на вас: и как на специалиста, и как на бизнес.

1. Зачем вам книга — честный ответ

Печатать книгу «для галочки» — путь к разочарованию.

Книга должна выполнять задачу. Например:

– давать первичный контакт с потенциальными клиентами

– помогать попасть в СМИ или выступать на конференциях

– стать раздаткой/бонусом для партнёров

– объяснять подход к работе новым клиентам или коллегам

– быть аргументом при переговорах

– усиливать ваш личный бренд в нише

Один из самых распространённых подходов: книга как репутационный инструмент. Она говорит за вас. Причём даже тогда, когда вы молчите. Главное — не ждать, что она будет продаваться сама.

2. Без аудитории книга «не звучит»

Если у вас нет читателей до выхода книги — они не появятся после.

Люди не покупают у тех, кого не знают. Особенно в экспертных темах.

Значит, ещё до печати (или сразу после) нужно:

– вести Telegram-канал, TenChat или хотя бы «рабочий» аккаунт ВКонтакте

– публиковать отрывки, рабочие мысли, мини-советы из книги

– объяснять, почему вы взялись за тему, что было важно в процессе

– показывать: это не абстракция, а живой практический опыт

Ваша аудитория — это не масс-маркет. Это те, кто доверяет вам как специалисту. Ваша задача — дать им повод прочитать книгу, а не просто знать о ней.

3. Как продвигать, не превращаясь в продавца

Многие специалисты боятся писать о книге, чтобы не выглядеть навязчивыми. Поэтому делают один пост: «Книга вышла!» — и исчезают.

Что можно вместо этого:

– публиковать мини-заметки по теме книги: один абзац — одна мысль

– вести серию постов в формате «рабочие выводы из главы X»

– делать гайды: «5 ошибок в учёте, которые описаны в книге»

– рассказывать, как вы пришли к идее или с какими кейсами столкнулись

– просить у читателей обратную связь и публиковать её

Важно: вы не рекламируете. Вы продолжаете говорить с аудиторией, и книга — это просто повод.

4. Где и как продавать книгу

Выбор платформ зависит от целей:

– Озон, Литрес — если вы хотите охват и не хотите заниматься логистикой

– Rideró — если печатали книгу самостоятельно

– Telegram или TenChat — если у вас уже есть аудитория

– Taplink или JustClick — если продаёте сами, через сайт

– PDF + платная рассылка — если хотите монетизировать контент частично

Но главное — продажа происходит не на платформе, а в вашей коммуникации.

Если у человека уже есть интерес к вам, он перейдёт и купит хоть по ссылке на Google Docs.

А если интереса нет — ни Озон, ни красивый сайт не помогут.

5. Что делать после выпуска

Настоящая работа с книгой начинается не в типографии, а в момент, когда вы держите экземпляр в руках. Потому что дальше:

– можно выстраивать рассылку по мотивам книги

– можно отправить экземпляры коллегам и партнёрам с личным письмом

– можно делать мини-лекции/эфиры по каждой главе

– можно оформить книгу как кейс в портфолио

– можно использовать как бонус к основной услуге или курсу

Книга — это повод. Используйте его по максимуму. Люди уважают тех, кто систематизирует свою практику.

Особенно если это сделано не «в стол», а с пользой.

6. Ошибки, из-за которых книга «не пошла»

– молчание после выхода

– попытка продать без контекста и интереса

– отсутствие целевой аудитории

– сложный, оторванный от реальности язык

– реклама вместо общения

– закрытость: книга есть, но нигде не видно, что она вообще существует

Книга — это не релиз, не запуск и не «продукт воронки».

Это часть профессиональной позиции. И если её никто не видит — она не работает.

Вывод

Если вы написали книгу — это уже достижение.

Но чтобы она стала рабочим инструментом, нужно выстраивать вокруг неё поле: смыслов, тем, читателей, контактов.

Вы не обязаны быть продавцом.

Но если вы специалист — у вас уже есть всё, чтобы показать: вы не просто что-то знаете, вы умеете собирать, анализировать, объяснять.

И это ценится. Особенно в тех профессиях, где ясность — редкость.

Книга — это не для тиражей. Это для репутации, роста и доверия.

А продвигать её — значит просто говорить на языке своей аудитории. Спокойно, по делу, от первого лица.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.