Как за 30 дней запустить сарафанное радио, которое действительно работает
Только реальные шаги, которые можно сделать уже сегодня.
Что важно знать до старта
Сначала замедли ход. Сарафанное радио — не про вирус или удачу. Это про:
доверие — статистика как веское оружие: 92 % людей доверяют рекомендациям знакомых больше, чем рекламе
эмоцию — если забыть о пользе — не о чем говорить;
простоту — если не зацепились за свою историю, никто не перескажет.
За 30 дней можно создать структуру, в которой сарафан запускаешь ты, а не случай.
Этап 1. Сделать то, что не забудут
Неделька 1 — создаём повод: wow-опыт
чай, письмо, чек-лист, фишка в отчёте;
подарок «просто так» — неожиданный бонус и подпись от вас
упрощённый способ решения проблемы — даже лист шаблона, если он реально ловит боль.
Главное — чтобы человек это сохранит, вспомнит, рассказал друзьям.
тап 2. Облегчить пересказ
Неделя 2 — дайте людям, что пересказать. Нога должна соскользить — и выйти слово о вас:
переговорите лично: «если вам понравилось — поделитесь в чатах или перескажите знакомым»;
предложите сделать отзыв: даже «напишите пару строк, я перенесу в пост» помогает
сделайте краткий шаблон: проблема — решение — результат. Его пересказать легко.
Цитата или кейс, написанный вас — уже мощный инструмент.
Этап 3. Организовать триггеры разговора
Недельки 3–4 — закрепляем поведение:
Реферальная программа? Подарите скидку тому, кто привёл друга — работает всегда
Отзывы как контент. В посте, в канал. Пусть это увидят другие — начнут спрашивать
Событие. Онлайн или офлайн: мини-вебинар, сметный разбор, что-то, куда приводят знакомых. Люди сами зовут тех, кто им интересен
Сделайте узнаваемым, говорите о решениях, выключите рекламу и включите рассказ.
Итог: кратко и по факту
Этап
Что делать
Пример
1 (7 дней)
Удивить, дать опыт
шаблон, чек-лист, благодарность с низким порогом
2 (7 дней)
Облегчить слова: отзывы, цитаты
«напишите пару строк, я отформатирую в пост»
3 (14 дней)
Сделать триггером: реферы, отзывы, мини-события
«приведи друга — скидка», «вебинар — приводят знакомых»
В итоге через 30 дней у вас не будет «только клиента». У вас будет цепочка людей, которые говорят о вашем труде. И делают это искренне.
Вот и всё. Не ждите чуда. Просто включите внимание, дайте повод и не усложняйте. Сарафанное работает, когда вы — не просто исполнитель, а тот, чей голос виден.
