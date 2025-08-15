Как за 30 дней запустить сарафанное радио, которое действительно работает

Часто думают, что сарафанное радио — это какое-то диво, случайный взрыв рекомендаций, которое случается «когда повезёт». На самом деле, важно понимать: WOM (word of mouth) — маркетинг из уст в уста — работает, если его запустить. И в несложных, но дисциплинированных рамках — можно получить эффект за 30 дней. Ниже — честный, прозрачный план из трёх этапов.

Только реальные шаги, которые можно сделать уже сегодня.

Что важно знать до старта

Сначала замедли ход. Сарафанное радио — не про вирус или удачу. Это про:

доверие — статистика как веское оружие: 92 % людей доверяют рекомендациям знакомых больше, чем рекламе

эмоцию — если забыть о пользе — не о чем говорить;

простоту — если не зацепились за свою историю, никто не перескажет.

За 30 дней можно создать структуру, в которой сарафан запускаешь ты, а не случай.

Этап 1. Сделать то, что не забудут

Неделька 1 — создаём повод: wow-опыт

чай, письмо, чек-лист, фишка в отчёте;

подарок «просто так» — неожиданный бонус и подпись от вас

упрощённый способ решения проблемы — даже лист шаблона, если он реально ловит боль.

Главное — чтобы человек это сохранит, вспомнит, рассказал друзьям.

тап 2. Облегчить пересказ

Неделя 2 — дайте людям, что пересказать. Нога должна соскользить — и выйти слово о вас:

переговорите лично: «если вам понравилось — поделитесь в чатах или перескажите знакомым»;

предложите сделать отзыв: даже «напишите пару строк, я перенесу в пост» помогает

сделайте краткий шаблон: проблема — решение — результат. Его пересказать легко.

Цитата или кейс, написанный вас — уже мощный инструмент.

Этап 3. Организовать триггеры разговора

Недельки 3–4 — закрепляем поведение:

Реферальная программа? Подарите скидку тому, кто привёл друга — работает всегда Отзывы как контент. В посте, в канал. Пусть это увидят другие — начнут спрашивать Событие. Онлайн или офлайн: мини-вебинар, сметный разбор, что-то, куда приводят знакомых. Люди сами зовут тех, кто им интересен

Сделайте узнаваемым, говорите о решениях, выключите рекламу и включите рассказ.

Итог: кратко и по факту

Этап Что делать Пример 1 (7 дней) Удивить, дать опыт шаблон, чек-лист, благодарность с низким порогом 2 (7 дней) Облегчить слова: отзывы, цитаты «напишите пару строк, я отформатирую в пост» 3 (14 дней) Сделать триггером: реферы, отзывы, мини-события «приведи друга — скидка», «вебинар — приводят знакомых»

В итоге через 30 дней у вас не будет «только клиента». У вас будет цепочка людей, которые говорят о вашем труде. И делают это искренне.

Вот и всё. Не ждите чуда. Просто включите внимание, дайте повод и не усложняйте. Сарафанное работает, когда вы — не просто исполнитель, а тот, чей голос виден.

