Почему бухгалтер спасает бизнес, а остается «невидимкой»
Закрываю долги, спасаю от штрафов, иногда буквально сохраняю бизнес.
А клиенты не ценят.
Им кажется, что я просто заполняю отчёты».
Она сказала это с усталостью.
И я понял: это не её личная проблема.
Это диагноз всей профессии.
Неожиданный поворот
Я попросил её привести пример.
Она рассказала:
«Клиенту начислили штраф — 2,4 миллиона рублей. Я нашла ошибку в расчётах, подала уточнённые данные, и штраф отменили».
Звучит мощно, правда?
А теперь угадай, как она рассказала об этом клиенту.
— «Мы сдали уточнённый отчёт, всё закрылось».
Всё.
Без эмоций. Без акцента на том, что бизнес только что сэкономил два с половиной миллиона.
И вот в этом главная боль бухгалтеров.
Они продают цифры и отчёты.
А клиенту нужны не цифры.
Клиент покупает:
спокойствие, что завтра не будет звонка из налоговой;
безопасность, что бизнес не накроется штрафами;
уверенность, что рядом свой человек, который прикроет.
История с практики
Мы вместе переписали её кейсы.
Вместо:
«Сдан уточнённый отчёт, штраф снят».
Мы сделали:
«Компания могла потерять 2,4 миллиона. Мы сохранили деньги и репутацию. Всё закрыто».
Вместо:
«Сверка расчётов с контрагентами проведена».
Сделали:
«Клиенту грозил кассовый разрыв на 800 тысяч. Мы вовремя нашли дыру, закрыли её — бизнес избежал остановки».
Разница космос.
Первая версия — для Минфина.
Вторая — для людей.
Через пару месяцев у неё появилось больше постоянных клиентов.
И — что важнее — они начали ценить её работу, а не воспринимать как обязаловку.
Суть отношений
Бухгалтеры привыкли думать:
«Моя работа — сдавать отчётность вовремя».
Нет.
Ваша работа — обеспечить бизнесу безопасность и спокойствие.
И пока вы говорите языком цифр и форм, вы остаётесь невидимкой.
Но как только вы начинаете говорить языком ценности — всё меняется.
Для вас вывод
Если вы бухгалтер, попробуйте честно ответить:
Как вы описываете свою работу?
Через «мы сдали отчёт» или через «мы сохранили клиенту 2,4 миллиона»?
Говорите ли вы о том, что бизнес спит спокойно благодаря вам?
Или скромно прячетесь за цифрами?
Показываете ли вы результат на языке клиента?
Или на языке Минфина?
Личный инсайт
Я 15 лет работаю с экспертами.
И вижу, как часто бухгалтеры оказываются самыми незаметными героями бизнеса.
Без них всё рушится.
Но пока они молчат о ценности — их воспринимают как «тех, кто сдаёт отчёты».
А реальность такая: бухгалтер — это телохранитель бизнеса.
И если вы не показываете это миру, вас всегда будут недооценивать.
Поэтому если ты бухгалтер и устал, что клиенты «не понимают твою ценность» — проблема не в них.
Проблема в том, как ты рассказываешь о себе.
Перестань быть «невидимкой».
Начни говорить человеческим языком.
И тогда клиенты начнут видеть в тебе не расход, а спасение.
