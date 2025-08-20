Почему полезный контент не работает — и что делать

Ошибка 1: «Польза = слишком длинно»

Вы написали гайд на 1000 слов, с примерами, кейсами — круто.

Но люди в соцсетях листают плохо. Они по диагонали, они стучат глазами по экрану. И если полезный контент не захватывает сразу — его просто пролистывают.

Что делать:

Начинайте с небольшой «спойлер-пользы». В первых строках пишите то, за что читателю будет не жалко долистать: «Как вам 20 000 сэкономленных на налогах за 10 минут? Читайте, как…»