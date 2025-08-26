Почему без публичности бухгалтеры теряют деньги

1. Клиент не понимает, за что платит

Если бухгалтер молчит и никак не демонстрирует ценность своей работы, клиент видит только итог: отчёт сдан.

Он не понимает, что за этим стоит: проверки, сверки, исправление чужих ошибок, предотвращённые штрафы.

В итоге у клиента в голове простая логика: «Это же формальность. Нажал кнопку — готово». А если «формальность», то и платить можно меньше.

Публичность здесь работает как защита. Когда бухгалтер рассказывает кейсы, делится ситуациями, показывает реальную сложность процессов, у клиента формируется другая картина: это не просто формальность, а работа, от которой зависит его спокойствие. И платить за неё дешевле уже не получится.