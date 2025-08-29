Продвижение в СМИ бесплатно: 7 реальных способов попасть в медиа

Продвижение в СМИ: зачем это нужно

Продвижение в СМИ — это один из самых эффективных способов сформировать доверие к бренду и усилить экспертный имидж. В отличие от платной рекламы, публикации в медиа воспринимаются как независимое мнение редакции, а значит, вызывают больше доверия у читателей.

Вот четыре главные причины, почему компании и эксперты стремятся попасть в медиа: