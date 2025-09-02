Как стать знаменитым: пошаговый план для успеха и узнаваемости

Как стать знаменитым: зачем это нужно

Как стать знаменитым — вопрос, который волнует многих людей: артистов, экспертов, блогеров и предпринимателей. Популярность открывает новые возможности: рост доходов, влияние на общество, карьерный успех и доступ к новым проектам.

По данным Forbes, люди с высокой медийностью получают предложения о сотрудничестве на 50% чаще, чем их конкуренты без публичности. А исследование Nielsen показало: 66% потребителей доверяют рекомендациям известных личностей больше, чем рекламе.