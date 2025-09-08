Почему бухгалтеры боятся цифр, хотя именно они их спасают

Неожиданный поворот

Я помню одну сцену.

Бухгалтер присылает отчёт клиенту.

Там — идеальные цифры. Всё ровно, красиво.

А клиент смотрит и спрашивает:

— А что они значат для бизнеса?

И тут пауза.

Длинная. Неловкая.

Потому что бухгалтер работает с цифрами.

Но не умеет переводить их в язык бизнеса.

И вот парадокс:

бухгалтеры боятся цифр, хотя именно они могут их защитить.

Не цифр в таблице. А цифр как аргументов.

Для переговоров. Для управленческих решений. Для стратегии.