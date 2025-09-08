ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Алексей Чернышов
Бухгалтеры

Почему бухгалтеры боятся цифр, хотя именно они их спасают

Один мой клиент — владелец небольшой компании — жаловался на бухгалтера. Не то чтобы плохой специалист. Все сдает вовремя. Ошибок почти нет. Но, говорит, с ней постоянно ощущение тревоги. Будто в любой момент все может рухнуть. Я спрашиваю у бухгалтера напрямую: — Чего вы боитесь? И тут начинается самое интересное.

Бухгалтеры боятся всего

  1. Налоговой.
    Даже если у компании всё идеально, они живут в паранойе: «А вдруг найдут? А вдруг докопаются?»

  2. Ошибки.
    Один неверный ноль — и уже штраф. Поэтому многие бухгалтера прячутся за фразой «лучше перестраховаться».

  3. Клиента.
    Да-да. Бухгалтеры боятся признаться, что не всё понимают в бизнесе клиента. Или что сами ошиблись.

В итоге вместо открытого разговора получаем сухие отчёты и вечное: «Ну, по закону так».

Неожиданный поворот

Я помню одну сцену.
Бухгалтер присылает отчёт клиенту.
Там — идеальные цифры. Всё ровно, красиво.

А клиент смотрит и спрашивает:
— А что они значат для бизнеса?

И тут пауза.
Длинная. Неловкая.

Потому что бухгалтер работает с цифрами.
Но не умеет переводить их в язык бизнеса.

И вот парадокс:
бухгалтеры боятся цифр, хотя именно они могут их защитить.

Не цифр в таблице. А цифр как аргументов.
Для переговоров. Для управленческих решений. Для стратегии.

История из практики

У меня был проект с сетью клиник.
Бухгалтерия там — как отдельное государство.

Все документы в порядке.
Отчёты сдаются вовремя.

Но бизнес тонул.

Я говорю главбуху:
— Вы же видите, что у них минус по кассе? Почему молчите?

А она отвечает:
— Моё дело — отчёты.

Вот он, страх.
Боятся выйти за рамки инструкции.
Боятся взять на себя роль советника.

Когда мы поменяли подход и начали использовать бухгалтерию как источник управленческой аналитики — бизнес ожил.
Появилась ясность: какие услуги прибыльные, какие — в минус, где воруют, где растут.

Понимание сути

Страх бухгалтера — это страх выйти из тени.

Они сидят в папках, таблицах, законах.
И забывают: их работа — не просто сдавать отчётность.
Их работа — помогать бизнесу выживать и расти.

Но для этого нужно перестать бояться:

  • налоговой,

  • ошибки,

  • клиента.

И начать говорить на языке бизнеса.

Вывод

Бухгалтерия может быть тормозом.
А может быть двигателем роста.

Парадокс в том, что от бухгалтера ждут не «нулей в отчёте».
От него ждут честности и смелости: сказать владельцу, где он теряет деньги.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

9 подписчиков81 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы