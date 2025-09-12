Бухгалтеры бесятся от мелочей, но именно они решают судьбу бизнеса

Неожиданный поворот

Я однажды спросил у бухгалтера:

— Что для вас самое страшное в работе?

Я ожидал услышать: налоговая, проверки, штрафы.

А она сказала:

— Когда меня не слышат.

И вот он, парадокс.

Бухгалтер работает с цифрами, но его главный триггер — это отношения.

Не документы. Не отчёты. Не таблицы.

А ощущение, что его воспринимают как винтик, а не как партнёра.