Алексей Чернышов
Бухгалтеры

Бухгалтеры бесятся от мелочей, но именно они решают судьбу бизнеса

Ко мне пришел владелец компании. Жалуется: Алексей, у меня бухгалтер все время в стрессе. Я говорю ей про стратегию, про развитие, а она нервничает из-за каких-то копеек. Я улыбаюсь. Потому что знаю: у бухгалтеров есть свои триггеры. И если на них нажать — можно убить даже самый здоровый бизнес.

Ситуация

Что выбивает бухгалтера из колеи:

  1. Чеки и документы «завтра».
    Когда предприниматель кидает в 23:59 стопку квитанций и думает, что это нормально.
    Для бухгалтера это как зажечь фитиль под динамитом.

  2. Фраза «проведи как-нибудь».
    Для бизнесмена это шутка.
    Для бухгалтера — угроза штрафа и бессонных ночей.

  3. Игнор налогов.
    Когда владелец говорит: «Да ладно, потом разберёмся».
    У бухгалтера от этой фразы подскакивает давление.
    Потому что «потом» в налогах — это всегда дороже и больнее.

  4. Отсутствие благодарности.
    Ты можешь сэкономить компании миллионы.
    И всё равно услышишь: «Ну, ты же бухгалтер, это твоя работа».

Неожиданный поворот

Я однажды спросил у бухгалтера:
— Что для вас самое страшное в работе?

Я ожидал услышать: налоговая, проверки, штрафы.

А она сказала:
— Когда меня не слышат.

И вот он, парадокс.
Бухгалтер работает с цифрами, но его главный триггер — это отношения.

Не документы. Не отчёты. Не таблицы.
А ощущение, что его воспринимают как винтик, а не как партнёра.

История из практики

Вёл проект для одного холдинга.
Там бухгалтерия считалась «вторым сортом».
Маркетинг, продажи, пиар — все были звёзды.
А бухгалтера сидели в тени.

Результат?
Счета блокировали, отчёты срывались.
Бухгалтеры банально саботировали, потому что были на грани нервного срыва.

Когда собственник наконец понял, что бухгалтеры реагируют не на цифры, а на уважение, всё изменилось.
Они стали предупреждать о проблемах заранее.
Советовать, где оптимизировать.
Даже помогать искать «дыры» в бизнесе.

Понимание сути

Триггеры бухгалтера — это не про деньги.
Это про доверие, порядок и признание.

Если владелец думает: «Да что там, отчёты и отчёты» — он сам себе роет яму.

Бухгалтер в бешенстве — это бомба замедленного действия.
Бухгалтер в спокойствии — это бронежилет бизнеса.

Вывод

Парадокс в том, что самые «строгие» люди в компании реагируют не на цифры, а на мелочи.

  • Уважение.

  • Своевременность.

  • Честность.

  • Признание.

Дай это — и бухгалтер будет твоим союзником.
Забери — и он превратится в самого страшного врага, которого не победит даже налоговая.

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

