Почему бухгалтеры боятся рекламы и именно поэтому теряют клиентов

Ко мне недавно пришла знакомая бухгалтер. Опыт больше десяти лет, клиенты есть, сарафан работает, но хочется развиваться. Я спросил: «Что делаешь для продвижения?» Она засмеялась: «Алексей, я бухгалтер, не блогер. Мне некогда этим заниматься». И вот тут начинается самое интересное.

Большинство бухгалтеров думают, что продвижение — это про танцы в Reels или фотки из офиса. Но это ошибка. Продвижение бухгалтера — это не про лайки. Это про доверие.

Первая ошибка, которую я вижу постоянно, — молчание. Бухгалтеры уверены, что их профессия говорит сама за себя. «Я веду баланс, сдаю отчётность, меня рекомендуют». Но мир изменился. Клиент выбирает того, кого видит и слышит. Молчишь — значит тебя нет.

Вторая ошибка — попытка спрятаться за сухими текстами. Посты в духе «срок сдачи декларации такой-то» или «ставка налога изменилась». Это не продвижение, это просто пересказ сайта налоговой. Людям не нужен робот. Им нужен живой эксперт.

Третья ошибка — страх показать личность. Бухгалтеры боятся, что если они расскажут про себя, то будут выглядеть несерьёзно. А в итоге выглядят безлико. Клиенту важен не только профессионализм, но и ощущение, что рядом человек, которому можно доверять деньги и цифры.

Я видел ситуацию: бухгалтер вела десять компаний, работала без выходных. Но клиентов становилось меньше. Почему? Она не показывала себя. На рынке появились коллеги помоложе, которые вели телеграм-каналы, делали простые советы для предпринимателей, иногда шутили про налоги. И угадай что? К ним пошёл поток клиентов. Потому что доверие они строили быстрее.

Неожиданный поворот тут в том, что бухгалтеры часто думают: «Моя профессия слишком скучная, чтобы её продвигать». Но именно это и есть ошибка. Скучное можно упаковать так, что станет простым и ценным. И тогда клиент не просто видит тебя как «исполнителя отчётности», а как эксперта, который помогает не сесть на штраф и спать спокойно.

Я всегда говорю: бухгалтеру не нужно становиться шоуменом. Нужно показывать три вещи. Первое — практику. Как ты реально решаешь задачи. Второе — простоту. Объясняй так, чтобы понял даже предприниматель без финансового образования. Третье — человечность. Пусть клиенты видят, что ты не машина, а человек, который держит руку на пульсе и думает о них.

Суть в том, что ошибка бухгалтеров в продвижении не в том, что они что-то делают не так. Ошибка в том, что они не делают ничего. И этот вакуум заполняют другие.

И вот парадокс. Чем больше бухгалтер боится показаться неэкспертным и молчит, тем сильнее выглядит дилетант в глазах клиента. А тот, кто выходит и говорит простым языком, выглядит профи. Потому что сегодня экспертом считают не того, у кого диплом, а того, кого видят и слышат.

