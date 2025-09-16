Бухгалтер, который хочет клиентов, но прячется от них

Недавно встретил бухгалтера. Опыт двадцать лет, досконально знает законы, наизусть может цитировать свежие поправки. А клиентов — кот наплакал. Сидит в маленьком офисе, ждёт сарафанку. Говорю ей: «Почему вы не занимаетесь продвижением?» И тут начинается песня. «Я бухгалтер, мы не про рекламу. Моя работа говорит сама за себя».

Вот тут и ошибка номер один. Работа сама за себя не говорит. Никто кроме вас не видит, как вы сидите ночами над балансами. Клиенты видят только тишину. А в тишине нет доверия.

Ошибка вторая. Бухгалтеры обожают прятаться за сухими формулировками. Публикуют посты вроде «Изменения в НК с 1 января». Всё. Ноль человеческого языка, ноль примеров из практики. Клиент открывает и думает: «Я ничего не понял, закрою и пойду дальше». Информации много, но ценности ноль.

Ошибка третья. Полная зависимость от чужого мнения. Бухгалтеры боятся, что их осудят коллеги. Что если где-то не так поставят запятую, то весь рынок начнёт шептаться. В итоге — полное молчание. Мол, лучше сидеть тихо, чем облажаться. Но клиенты не приходят к тем, кто молчит. Клиенты приходят к тем, кто говорит.

Неожиданный поворот случился у одного моего клиента. Он тоже сидел тихо и считал, что бухгалтеру не положено пиариться. Потом всё-таки решился и начал вести блог простым языком. Не про законы, а про жизнь: как ИП облажался с налогами и потерял всё, почему фирма сэкономила миллионы, наняв нормального бухгалтера. Через три месяца у него стояло расписание встреч на полтора месяца вперёд.

И тут я понял главное. Ошибка бухгалтера не в том, что он не знает маркетинга. Ошибка в том, что он боится выглядеть простым. Боится говорить на языке клиента. Боится выйти из образа «сухого профессионала».

А парадокс такой. Чем проще объясняет бухгалтер, тем умнее он выглядит. Потому что клиенты наконец-то понимают, за что им платят. А бухгалтер, который боится продвижения, не вызывает доверия. Он похож на школьника, который знает ответ, но боится поднять руку.

Вывод простой. Ошибки бухгалтеров в продвижении не про инструменты. Не про таргет или сайт. Они про голову. Про страхи. Про желание казаться серьёзным вместо того, чтобы быть полезным.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.