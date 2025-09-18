Бухгалтеру кажется, что сайт работает сам. На деле сайт без продвижения мертв
Я спросил: «А что вы сделали для продвижения?»
Ответ был классический: «Ну как, я его запустил. Там же есть SEO-тексты. И Google знает, что он существует».
И вот тут начинается трагикомедия.
Сайт без продвижения — это как визитка, закопанная в снегу. Да, она есть. Но найти её может только собака, если случайно пройдёт рядом.
Ирония в том, что бухгалтер прекрасно понимает, что цифры сами не сходятся. Но почему-то думает, что с клиентами всё будет иначе.
Я рассказал ему простую вещь: сайт — это не точка назначения, это всего лишь витрина. Чтобы люди её увидели, нужно трафик.
Трафик бывает трёх видов:
Реклама (Яндекс директ, таргет, всё что работает быстро).
Контент (статьи, видео, кейсы, которые показывают экспертность).
PR (упоминания, публикации, доверие, которое вытягивает в топ не только SEO, но и восприятие).
Без этих трёх вещей сайт — пустышка.
Неожиданный поворот случился через пару месяцев. Тот самый бухгалтер начал публиковать статьи на своём сайте и в соцсетях. Простые разборы: «Что делать, если налоговая блокирует счёт», «5 ошибок при сдаче отчётности», «Как выбрать бухгалтера и не попасть на штраф». Он подключил рекламу на эти статьи. Пошли первые переходы. А дальше — звонки. Сначала один, потом два. Через полгода сайт стал приносить до 40% новых клиентов.
Суть проста: сайт — это не пассивный объект, а инструмент. Но только если им работать.
Я видел десятки бухгалтеров, которые «сделали сайт и забыли». Они уверены, что дизайн и пару SEO-слов достаточно. В итоге сайт мёртв. И бизнес вместе с ним.
Парадокс в том, что бухгалтера больше всего боятся вложиться в продвижение. Кажется, что деньги уходят в никуда. Но на деле именно продвижение делает сайт прибыльным активом.
15 лет я твержу одно и то же: реклама, контент и PR должны идти в связке. Нельзя выбрать что-то одно. Если есть сайт, но нет продвижения — вы просто тратите деньги на красивую картинку в интернете.
Финал: Бухгалтер без продвижения сайта похож на врача, который купил новенький томограф и спрятал его в подвал. Вроде есть инструмент, но толку никакого.
