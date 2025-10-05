Как бухгалтеру продавать абонентское обслуживание дороже

1. Перестаньте быть «просто бухгалтером»

Пока вы подаёте себя как человека, который «сдаёт отчётность» и «ведёт учёт», вас будут сравнивать только по цене.

А когда вы становитесь партнёром, который снимает с бизнеса риски и даёт предсказуемость, цена перестаёт быть главным аргументом.

Дешёвая абонентка — это услуга исполнителя.

Дорогая — это сервис эксперта, который помогает бизнесу не терять деньги и спать спокойно.