Как статьи в СМИ помогают найти работу

1. Статья создаёт ощущение экспертности, которое не купишь

Можно написать в резюме «20 лет опыта», а можно опубликовать разбор сложного кейса, где видно, как вы мыслите, какие решения принимаете и чего добились.

Работодатели и HR доверяют опубликованным материалам гораздо больше, чем вашим словам о себе.

Почему? Потому что статья в медиа — это фильтр. Её пропустили редакторы, значит, это не просто самореклама.

Публикация в отраслевом издании — это знак: человек не просто работает по профессии, он понимает, как устроена его сфера и умеет ясно формулировать мысли.