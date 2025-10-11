Чек-лист: как попасть в СМИ и использовать это для роста чека

Хотите, чтобы ваши статьи не просто украшали резюме, а реально поднимали чек? Собрал пошаговый чек-лист: как попасть в СМИ, что писать, куда отправлять и как использовать публикацию, чтобы продавать дороже. Без воды, без маркетинговых фраз.

1. Определите, зачем вам СМИ

Не лезьте в публикации ради галочки. Сначала ответьте честно: что вы хотите получить?

Повысить цену на услуги?

Найти клиентов из новой аудитории?

Повысить доверие среди текущих клиентов?

Цель влияет на формат: если хотите продавать дороже — нужны экспертные статьи; если ищете клиентов — кейсы и разборы; если строите бренд — комментарии и коллаборации.

2. Сформулируйте, в чём вы эксперт

Редакции не публикуют «всё подряд».

Им нужны люди, которые разбираются в конкретной теме и говорят просто.

Определите 2–3 направления, где вы сильны.

Например:

для бухгалтера — налоги, отчётность, оптимизация учёта;

для юриста — договоры, трудовое право, споры с госорганами;

для маркетолога — продажи, коммуникации, позиционирование.

Чёткий фокус делает вас понятным автором для редакции.

3. Подберите подходящие площадки

Не все СМИ одинаково полезны.

Вам нужны профильные и деловые медиа, где есть ваша аудитория:

бухгалтеру — Klerk.ru, Контур.Журнал, Business FM, Forbes, VC.ru;

юристу — Pravo.ru, РБК, Право и бизнес;

маркетологу — Sostav.ru, Cossa, Тинькофф Журнал, vc.ru.

Ориентир простой: публикация должна работать на ваш рынок, а не просто «чтобы было».

4. Придумайте тему, которая интересна читателю, а не вам

Редакции не ставят тексты «я эксперт, вот мои мысли». Им нужны практичные материалы.

Используйте формат:

«5 ошибок в...»

«Как избежать...»

«Что изменилось в 2025 году для...»

«Как мы решили проблему клиента...»

Главное — польза и конкретика.

5. Напишите текст по-человечески

Не нужно академического стиля.

Редакторам важно, чтобы читателю было понятно.

Проверка простая: если ваш текст может прочитать предприниматель без профессионального образования и всё понять — он годится.

Избегайте канцелярита, длинных предложений и фраз вроде «в соответствии с действующим законодательством». Говорите живо.

6. Свяжитесь с редакцией

Найдите раздел «Написать редактору», «Принять участие» или email контакта на сайте издания.

В письме коротко:

кто вы;

о чём статья (1–2 предложения);

чем тема полезна аудитории;

что можете предложить.

Если у вас нет опыта публикаций — не страшно. Редакции любят свежих авторов, которые приносят реальные кейсы и пишут без шаблонов.

7. Подготовьте подпись и описание

Когда статью опубликуют, под ней будет короткое описание.

Не тратьте его впустую.

Напишите так, чтобы это усиливало ваш образ:

Иванова Анна — бухгалтер с 12-летним опытом, помогает предпринимателям выстраивать финансовую систему без хаоса.

Это работает как мини-визитка.

8. После публикации — используйте её по максимуму

Вот где большинство специалистов теряют эффект.

Опубликовались — и забыли.

А нужно:

выложить ссылку в соцсетях с комментарием «О чём статья»;

добавить публикацию в своё портфолио;

прикрепить ссылку в коммерческом предложении;

упомянуть в диалоге с клиентом («Я как раз писала об этом для Klerk...»).

Каждое упоминание усиливает ваш статус и позволяет спокойно держать цену.

9. Сохраняйте вырезки и создавайте “медийное досье”

Сделайте PDF или папку с вашими статьями, интервью и упоминаниями.

Это пригодится:

при переговорах с крупным клиентом;

при участии в тендере или проекте;

при запуске сайта или коммерческого предложения.

Когда у вас есть “портфолио публикаций”, вопрос о цене решается быстрее.

10. Закрепите эффект системностью

Одна публикация — сигнал.

Три — уже репутация.

Пять — узнаваемость.

Составьте план:

1 статья в квартал,

1 комментарий или цитата для журналистов раз в месяц,

1 кейс для вашего Telegram или VK.

Через год вы уже не объясняете, почему берёте дороже. Это очевидно.

🧩 Итог

Публикации в СМИ — это не “пиар ради пиара”.

Это инструмент, который:

создаёт доверие,

повышает вашу экспертность,

делает цену обоснованной.

Когда о вас пишут — вы перестаёте объяснять, почему стоите дороже.

Вы просто называете цену — и рынок принимает её как должное.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.