Чек-лист: как попасть в СМИ и использовать это для роста чека
1. Определите, зачем вам СМИ
Не лезьте в публикации ради галочки. Сначала ответьте честно: что вы хотите получить?
Повысить цену на услуги?
Найти клиентов из новой аудитории?
Повысить доверие среди текущих клиентов?
Цель влияет на формат: если хотите продавать дороже — нужны экспертные статьи; если ищете клиентов — кейсы и разборы; если строите бренд — комментарии и коллаборации.
2. Сформулируйте, в чём вы эксперт
Редакции не публикуют «всё подряд».
Им нужны люди, которые разбираются в конкретной теме и говорят просто.
Определите 2–3 направления, где вы сильны.
Например:
для бухгалтера — налоги, отчётность, оптимизация учёта;
для юриста — договоры, трудовое право, споры с госорганами;
для маркетолога — продажи, коммуникации, позиционирование.
Чёткий фокус делает вас понятным автором для редакции.
3. Подберите подходящие площадки
Не все СМИ одинаково полезны.
Вам нужны профильные и деловые медиа, где есть ваша аудитория:
бухгалтеру — Klerk.ru, Контур.Журнал, Business FM, Forbes, VC.ru;
юристу — Pravo.ru, РБК, Право и бизнес;
маркетологу — Sostav.ru, Cossa, Тинькофф Журнал, vc.ru.
Ориентир простой: публикация должна работать на ваш рынок, а не просто «чтобы было».
4. Придумайте тему, которая интересна читателю, а не вам
Редакции не ставят тексты «я эксперт, вот мои мысли». Им нужны практичные материалы.
Используйте формат:
«5 ошибок в...»
«Как избежать...»
«Что изменилось в 2025 году для...»
«Как мы решили проблему клиента...»
Главное — польза и конкретика.
5. Напишите текст по-человечески
Не нужно академического стиля.
Редакторам важно, чтобы читателю было понятно.
Проверка простая: если ваш текст может прочитать предприниматель без профессионального образования и всё понять — он годится.
Избегайте канцелярита, длинных предложений и фраз вроде «в соответствии с действующим законодательством». Говорите живо.
6. Свяжитесь с редакцией
Найдите раздел «Написать редактору», «Принять участие» или email контакта на сайте издания.
В письме коротко:
кто вы;
о чём статья (1–2 предложения);
чем тема полезна аудитории;
что можете предложить.
Если у вас нет опыта публикаций — не страшно. Редакции любят свежих авторов, которые приносят реальные кейсы и пишут без шаблонов.
7. Подготовьте подпись и описание
Когда статью опубликуют, под ней будет короткое описание.
Не тратьте его впустую.
Напишите так, чтобы это усиливало ваш образ:
Иванова Анна — бухгалтер с 12-летним опытом, помогает предпринимателям выстраивать финансовую систему без хаоса.
Это работает как мини-визитка.
8. После публикации — используйте её по максимуму
Вот где большинство специалистов теряют эффект.
Опубликовались — и забыли.
А нужно:
выложить ссылку в соцсетях с комментарием «О чём статья»;
добавить публикацию в своё портфолио;
прикрепить ссылку в коммерческом предложении;
упомянуть в диалоге с клиентом («Я как раз писала об этом для Klerk...»).
Каждое упоминание усиливает ваш статус и позволяет спокойно держать цену.
9. Сохраняйте вырезки и создавайте “медийное досье”
Сделайте PDF или папку с вашими статьями, интервью и упоминаниями.
Это пригодится:
при переговорах с крупным клиентом;
при участии в тендере или проекте;
при запуске сайта или коммерческого предложения.
Когда у вас есть “портфолио публикаций”, вопрос о цене решается быстрее.
10. Закрепите эффект системностью
Одна публикация — сигнал.
Три — уже репутация.
Пять — узнаваемость.
Составьте план:
1 статья в квартал,
1 комментарий или цитата для журналистов раз в месяц,
1 кейс для вашего Telegram или VK.
Через год вы уже не объясняете, почему берёте дороже. Это очевидно.
🧩 Итог
Публикации в СМИ — это не “пиар ради пиара”.
Это инструмент, который:
создаёт доверие,
повышает вашу экспертность,
делает цену обоснованной.
Когда о вас пишут — вы перестаёте объяснять, почему стоите дороже.
Вы просто называете цену — и рынок принимает её как должное.
