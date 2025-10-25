Самый древний бухгалтер считал пиво: история про глиняные таблички и зарплату

Как это было

Месопотамия, примерно 3000 год до н.э. Цивилизация только-только разобралась с письменностью, а уже нужно вести учет. И что самое важное для учета? Правильно – алкоголь и зарплата.

Археологи нашли глиняные таблички, на которых шумерские бухгалтеры (тогда их называли писцами, но суть та же) скрупулезно фиксировали:

Сколько ячменя пошло на производство пива

Сколько пива получилось

Кому и сколько выдали

Кто сколько отработал

Почему пиво? Потому что это была буквально зарплата. Рабочим платили пивом – от литра до пяти в день, в зависимости от должности. Представляете, приходите получать зарплату, а вам наливают. Красота же!

Почему это важно для бухучета

Эти таблички – первое документальное подтверждение, что люди поняли базовый принцип: нужно фиксировать приход, расход и остаток. Всё то, на чем держится современная бухгалтерия, родилось из необходимости посчитать пиво.

Писцы использовали систему, которая сейчас называется "складской учет":

Приход: собрали ячмень

Производство: сварили пиво

Расход: выдали работникам

Остаток: сколько на складе

По сути, это прототип современных оборотно-сальдовых ведомостей. Только вместо "сырье на складе" – "ячмень в амбаре", а вместо "выплата зарплаты" – "выдача пива строителям пирамиды".

Интересные детали

🍺 Должности имели значение. Простой рабочий получал 1-2 литра пива в день, надсмотрщик – 3-4, а жрецы и чиновники – до 5 литров. Первая в истории градация зарплат по позициям.

🍺 Женщины-пивовары. Варили пиво в основном женщины, и они же часто вели учет. Так что первые бухгалтеры вполне могли быть женщинами.

🍺 Материальная ответственность. Если писец накосячил в подсчетах, ему прилетало по полной. Недостача пива была серьезным преступлением – могли лишить должности или хуже.

Что общего с современностью

Если убрать пафос и пыль тысячелетий, то ничего не изменилось:

✔️ Нужно считать ресурсы ✔️ Фиксировать, кому что выдали ✔️ Проверять, не спиздили ли ✔️ Отчитываться перед начальством

Шумерский писец, высекающий клинописью на глине "Выдано пива: 3 литра, Эа-нацир, строитель", делал ровно то же самое, что современный бухгалтер, закрывающий зарплатную ведомость.

Разница только в инструментах: тогда – глиняная табличка и палочка, сейчас – Excel и 1С. А суть профессии та же – посчитать, зафиксировать, не дать украсть.

Мораль

Бухгалтерии 7000 лет. Семь. Тысяч. Лет. Это древнее пирамид, древнее алфавита, древнее колеса (да-да, учет появился раньше колеса!).

И всё началось с пива.

В следующий раз, когда будете смотреть на бухгалтера с непониманием, вспомните: эта профессия существовала, когда ваших предков еще в проекте не было. И началась она с самого важного – с учета алкоголя.

Приоритеты у человечества всегда были правильные.

