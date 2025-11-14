Первым бухгалтером в США был шотландец-алкоголик, который считал табак и рабов. Вот вам американская мечта

Профессия родилась не из стремления к порядку. Она родилась из жадности, воровства и желания спрятать деньги от короны.
Сейчас расскажу настоящую историю американской бухгалтерии. Без патриотического пафоса и романтизации.
Кто вёл учёт в колониях
XVII-XVIII века. Английские колонии в Северной Америке. Дикий край, болезни, войны с индейцами, минимум цивилизации.
Кто умеет считать и писать в таких условиях? Единицы. Грамотность – редкость. Большинство колонистов – фермеры, ремесленники, беглые каторжники. Читать умеют плохо, считать – ещё хуже.
Бухгалтерию ведут приезжие из Европы. Чаще всего – шотландцы и англичане. Они получили образование на родине, знают основы двойной записи, умеют вести торговые книги.
Зачем они едут в колонии? Не от хорошей жизни. На родине не прижились – долги, скандалы, пьянство. В Америке можно начать с чистого листа. И зарабатывать прилично, потому что конкуренции почти нет.
Первые "бухгалтеры" в колониях работали на плантаторов, торговцев, судовладельцев. Вели учёт товаров, денег, земли. И рабов.
Да, рабы числились в бухгалтерских книгах как основные средства. Наравне с лошадьми, инструментами, зданиями. Купил раба за 50 фунтов – записал в актив. Умер или сбежал – списал в расход. Амортизация живых людей.
Джеймс Логан – первый известный бухгалтер Америки
Самый известный ранний американский бухгалтер – Джеймс Логан. Шотландец, квакер, прибыл в Пенсильванию в 1699 году вместе с Уильямом Пенном, основателем колонии.
Логан был секретарём Пенна, но по факту вёл всю финансовую документацию колонии. Учёт земельных сделок, налоговые записи, торговые операции.
Он был образованным человеком, знал латынь, математику, владел двойной записью по европейским стандартам. Вёл скрупулёзные книги – настолько аккуратные, что они сохранились и сейчас хранятся в архивах.
Но Логан не был святым. Он активно использовал своё положение для личного обогащения. Скупал земли по заниженным ценам, используя инсайдерскую информацию. Продавал их втридорога. К концу жизни стал одним из богатейших людей Пенсильвании.
Звучит знакомо? Первый американский бухгалтер уже тогда понимал: кто контролирует информацию, тот контролирует деньги.
Как работала бухгалтерия в колониях
Система была хаотичной. Единых стандартов не существовало. Каждый вёл учёт как умел или как хотел.
Торговцы использовали европейские методы – двойную запись, если знали как. Или примитивные приходно-расходные списки.
Плантаторы вели учёт урожая, рабов, расходов. Часто на обрывках бумаги, без системы. Главное – запомнить, сколько табака продал и сколько должны.
Основная задача бухгалтерии – скрывать доходы от британской короны. Колонии облагались налогами, но никто не хотел платить. Поэтому в официальных книгах цифры занижались, а реальный учёт велся в тайных записях.
Двойная бухгалтерия в буквальном смысле. Одна книга для налоговых инспекторов короны, другая – настоящая. Американская традиция уклонения от налогов родилась здесь.
Редкие факты про колониальных бухгалтеров
Первая бухгалтерская книга в Северной Америке датируется 1634 годом. Это записи торговца мехом в Массачусетсе. Он вёл учёт обмена товаров с индейцами – сколько мехов получил, сколько ружей и алкоголя отдал. Да, первая американская бухгалтерия начиналась с торговли спиртным с коренным населением.
В Вирджинии в 1680-х был случай, когда бухгалтера плантации повесили за подделку записей. Он завышал расходы и воровал разницу. Владелец плантации узнал, устроил самосуд. Никакого суда – просто верёвка на дереве. Материальная ответственность в действии.
Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, начинал карьеру как бухгалтер. В молодости вёл книги в типографии своего брата. Позже использовал эти навыки в государственной службе. Его "Путь к богатству" полон бухгалтерских метафор про доходы и расходы.
Во время Войны за независимость американская армия почти развалилась из-за плохого учёта. Никто не знал, сколько провианта, оружия, денег. Генерал Вашингтон кричал на Конгресс: "Дайте мне нормальных счетоводов, или мы проиграем!" В итоге наняли европейских специалистов, навели порядок.
Первая профессиональная ассоциация бухгалтеров в США появилась только в 1887 году – American Association of Public Accountants. До этого профессии как таковой не существовало. Каждый учился сам или у мастера.
Рабство в бухгалтерских книгах
Самая тёмная страница американской бухгалтерии – учёт рабов.
В книгах плантаций юга рабы записывались как "human capital" или просто "property". Имущество. Со стоимостью, амортизацией, оценкой.
Молодой здоровый раб мужского пола стоил 800-1200 долларов в середине XIX века. Женщина – дешевле. Дети – ещё дешевле, но с "потенциалом роста стоимости".
Бухгалтеры разработали методики оценки рабов. Возраст, здоровье, навыки, темперамент. Всё влияло на балансовую стоимость. Раб заболел – делали переоценку вниз. Умер – списывали как потерю актива.
Существовали страховые полисы на рабов. Можно было застраховать "имущество" от смерти или побега. Бухгалтеры вели учёт страховых выплат.
После отмены рабства в 1865 году владельцы плантаций требовали компенсации за "потерянное имущество". Предъявляли бухгалтерские книги как доказательство стоимости. Государство отказало, но сам факт показателен.
Рождение современной бухгалтерии
Конец XIX века. Америка превращается в индустриальную державу. Железные дороги, заводы, корпорации.
Европейская система учёта не справляется. Нужны новые стандарты, новые методы.
В США начинают приезжать британские бухгалтеры – они создают первые аудиторские фирмы. Учат американцев, как вести учёт по-настоящему.
1896 год – штат Нью-Йорк первым вводит сертификацию бухгалтеров. Появляется звание CPA – Certified Public Accountant. Чтобы его получить, нужно сдать экзамен, доказать квалификацию.
Это профессионализирует отрасль. Бухгалтер перестаёт быть "парнем, который умеет считать". Это становится защищённая профессия с образованием и стандартами.
XX век – бурный рост. Налоговый кодекс усложняется. Корпорации становятся гигантскими. Нужны армии бухгалтеров.
Появляются "большая восьмёрка" аудиторских фирм (позже "большая шестёрка", "пятёрка", сейчас "четвёрка"). Они задают стандарты, лоббируют законы, контролируют индустрию.
Что общего у колониального счетовода и современного CPA
Удивительно мало.
Колониальный бухгалтер был универсалом-одиночкой. Вёл учёт, платил налоги, писал договоры, иногда давал юридические советы. Всё в одном лице.
Современный CPA – узкий специалист в огромной системе. Аудит, налоги, консалтинг – разные профессии с разными стандартами.
Но кое-что общее есть: оба знают, где деньги. И оба иногда используют это знание в личных целях.
Скандалы типа Enron, WorldCom показали: бухгалтеры могут быть соучастниками крупнейших махинаций. Помогать скрывать долги, фальсифицировать отчёты, обманывать инвесторов.
История повторяется. Колониальные счетоводы прятали доходы от короны. Современные бухгалтеры прячут доходы корпораций от налоговой. Технологии изменились, суть осталась.
Финал
Первым бухгалтером в США был не какой-то идеалист, строящий прозрачную финансовую систему. Это был практичный шотландец, который помогал колонистам обманывать британскую корону, вёл учёт рабов как инвентаря и наживался на инсайдерской информации.
Американская бухгалтерия родилась из жадности, уклонения от налогов и рабовладения. Красивую обёртку с "прозрачностью" и "стандартами" придумали позже.
История профессии – это не история прогресса и этики. Это история того, как люди всегда искали способы контролировать деньги и использовать это знание для личной выгоды.
От табачных плантаций Вирджинии до офисов Deloitte – суть не изменилась. Изменились только инструменты и масштабы.
Добро пожаловать в американскую бухгалтерию. Где мечта о богатстве важнее, чем точность баланса.
