Первым бухгалтером в США был шотландец-алкоголик, который считал табак и рабов. Вот вам американская мечта

Кто вёл учёт в колониях

XVII-XVIII века. Английские колонии в Северной Америке. Дикий край, болезни, войны с индейцами, минимум цивилизации.

Кто умеет считать и писать в таких условиях? Единицы. Грамотность – редкость. Большинство колонистов – фермеры, ремесленники, беглые каторжники. Читать умеют плохо, считать – ещё хуже.

Бухгалтерию ведут приезжие из Европы. Чаще всего – шотландцы и англичане. Они получили образование на родине, знают основы двойной записи, умеют вести торговые книги.

Зачем они едут в колонии? Не от хорошей жизни. На родине не прижились – долги, скандалы, пьянство. В Америке можно начать с чистого листа. И зарабатывать прилично, потому что конкуренции почти нет.

Первые "бухгалтеры" в колониях работали на плантаторов, торговцев, судовладельцев. Вели учёт товаров, денег, земли. И рабов.

Да, рабы числились в бухгалтерских книгах как основные средства. Наравне с лошадьми, инструментами, зданиями. Купил раба за 50 фунтов – записал в актив. Умер или сбежал – списал в расход. Амортизация живых людей.