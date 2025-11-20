Самое первое имя человека в истории — это бухгалтер. И нет, это не шутка

Почему бухгалтеры появились раньше, чем цари и полководцы?

Потому что без учёта не было бы цивилизации.

До того, как появились армии, храмы и дворцы, люди должны были научиться считать зерно, скот и долги. Иначе не было бы ни торговли, ни налогов, ни государства.

Археологи нашли доказательство: в Месопотамии 7000 лет назад (ещё до изобретения письменности!) люди использовали глиняные жетоны для учёта:

Треугольные — для коров

Овальные — для овец

Квадратные — для зерна

Это был первый бухгалтерский учёт в истории. И он появился до письменности, до цифр, до алфавита.

Бухгалтеры изобрели письменность, потому что устный учёт не работал. Нужно было записывать, иначе всё забывалось.

Вывод: цивилизация началась не с философии и не с религии. Она началась с учёта зерна и долгов.