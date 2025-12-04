Как вести Телеграм в 2026 году: честный гайд

Главное правило: люди подписываются на людей, а не на каналы

Я видел сотни каналов, которые выглядят как справочник: чёткие рубрики, красивые кейсы, всё структурировано. И все они медленно умирают. Потому что зачем людям справочник, если можно погуглить?

А вот канал, где автор честно рассказывает, как он ошибался, какие его ловушки ждали, — этот канал люди читают дальше.

Вывод: Покажите себя. Свои провалы, свои находки, свой характер. Ваша личность — это ваш главный актив, а не количество букв в посте.