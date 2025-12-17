Бухгалтерша пропала в день выхода статьи. Потом пришел ее муж…

История свежая. Клиент, малый бизнес, розница. Гордый собственник, любит говорить, что «люди у него как семья». Приходит ко мне за пиаром. Говорит, надо, чтобы писали как про социально ответственного работодателя. Мол, мы не просто деньги зарабатываем, мы людей спасаем.

Сижу, слушаю, задаю свои обычные вопросы. Про команду. Про деньги. Про текучку. Про тех, кто тащит на себе всё.

Вылезает одна фамилия. Главный бухгалтер. Тихая, «золотой человек», «никогда не спорит», «всё понимает». Работает десятый год.

Спрашиваю про оклад. Он мнётся. Говорит сумму. Я молчу. Потому что это уровень кассира на полставки, а не главбуха с десятью годами стажа.

Он добавляет. Но это же официально. Зато мы ей помогаем. То детям лекарства купим. То путёвку. То премию раз в год. И вообще, она никуда не уйдёт, ей уже поздно.

В этот момент у меня в голове загорается красная лампа. Но человек уже занёс предоплату. Хочет красивую историю про «человечное руководство».

Мы делаем медиаплан. Он настаивает, чтобы обязательно упомянуть, как он «поддерживает сотрудников в трудных ситуациях». Примеры, истории, слёзы на глазах.

В одном из текстов журналист аккуратно спрашивает про конкретные кейсы. И он, не моргнув, рассказывает историю про эту бухгалтершу. Как он ей «простил долг», когда она не смогла вовремя закрыть кредит. Как он «взял её под опеку».

Материал выходит. Заголовок, фото, он сидит в кресле, умное лицо, текст про «человечный бизнес». Лайки, репосты, комментарии, всё как он хотел.

На следующий день мне звонит неизвестный номер. Представляется муж той самой бухгалтерши.

Говорит спокойно, без истерики. Спросил, я ли делал этот материал. Я подтвердил. И дальше просто слушал.

Они с женой узнали о «добром работодателе» из статьи. До этого она считала, что ему обязана. Что без него они бы утонули. Что он реально их выручает.

А потом они с мужем сели с калькулятором. Посчитали, сколько она недополучала все эти годы. Сравнили со средним окладом по городу. С теми самыми «прощёнными долгами».

Выяснилось, что все его «помощи» спокойно укладываются в разницу между нормальной зарплатой и тем, что он ей платил. Он просто вывозил пиар на чужой нужде и называл это благотворительностью.

Самое мерзкое было дальше. Муж говорит, что она читала статью и плакала. Не от умиления. От стыда. За себя. За то, что десять лет верила в эту сказку про «спасителя».

В день выхода материала она не вышла на работу. Ушла в отпуск за свой счёт. Вечером написала заявление по собственному. Без объяснений. Просто точка.

Клиент звонит мне в ярости. Кричит, что из-за статьи у него начались проблемы. Что люди в коллективе начали шептаться. Что главбух сорвала отчётность. Просит снять материал, поменять акценты, «не делать из меня чудовище».

Я ему говорю неприятную вещь. Пиар никого не ломает. Он всего лишь подсвечивает то, что уже есть. Нормальный человек не боится увидеть себя в зеркале. Боятся те, кто давно привык смотреть в потолок.

Он начинает оправдываться. Говорит, что «так у всех», что «она бы без него пропала», что «могло быть и хуже». Классический набор.

Через месяц узнаю, что бухгалтерша устроилась в другую фирму. На зарплату в два раза выше. Без «опеки». Без рассказов про «семейность». Просто как профессионал, а не как подопечный.

А у моего бывшего клиента ревизия. Нервный фон. Пара сотрудников ушли следом за главбухом. Ему теперь действительно тяжело. Только это тяжело не от статьи. Это тяжело от того, что сказка о добром царе развалилась при первом же публичном тексте.

Вот в чём настоящая боль бухгалтера. Не в цифрах. Не в отчётности. А в том, что её годы жизни можно красиво упаковать в чужой пиар как «пример заботы». Пока она сама не увидит, сколько на ней сэкономили.

Если ты владелец бизнеса и собираешься лезть в медиа с историями про свою «заботу о людях» — сначала честно посмотри цифры. Не свои, их.

