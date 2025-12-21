Главбух принесла в редакцию флешку. После этого клиенту закрыли проект за сутки

Эта история началась красиво. Как всегда, когда собственник приходит за пиаром «про людей». Ко мне пришёл владелец крупной компании из строительства. Бизнес на госзаказах, тендера, контракты, все солидно. Говорит уверенно. Хочет серию материалов про «честный бизнес без откатов» и «команда — главная опора». Прямо так и формулирует.

Я слушаю и задаю привычные вопросы. Про выручку. Про маржу. Про ключевых людей. На слове «главбух» у него голос становится мягче.

Рассказывает. Она с ним с самого начала. Видела первую победу в тендере, первый срыв, первый объект. «Если она уйдёт, я не знаю, как жить» — говорит и улыбается.

Я спрашиваю: а она вообще знает, что ты собрался во все эти медиа. Он машет рукой. «Она у меня старой закалки, зачем ей это. Её дело — считать».

Мы делаем стратегию. Он хочет обязательно вставить тезис, что «у нас всё в белую, никаких серых схем, мы гордимся прозрачностью».

Журналист готовит первый большой текст. Берёт у него интервью. И по-хорошему, по-человечески задаёт вопрос: «А главный бухгалтер что говорит, когда вы идёте на рискованные проекты».

И тут он делает роковую вещь. Смеётся и отвечает: «Её дело — посчитать, моё — решать. Если бы я её слушал, мы бы вообще ничего не выигрывали».

Эта фраза, конечно, попадает в текст. Потому что она идеальна. Честная, живая, «лидерская». Собственник счастлив. «Вот это прям я».

Материал выходит. Громкий заголовок. Фото с каской, стройка на заднем плане. Цитаты, как он «идёт против системы, но всегда по закону». Лайки, восторженные комментарии, коллеги поздравляют.

Через два дня мне пишет незнакомый номер. Сообщение одно: «Я главный бухгалтер этой компании. Можем поговорить без него».

Созваниваемся вечером. Тихий голос. Сдавленный. Без истерики.

Она говорит, что прочитала статью три раза. Особенно то место, где её роль обозначили как «посчитать». И где он на всю страну сказал, что решения принимает, не слушая её.

И дальше она спокойно, по-бухгалтерски, открывает файлы. Через экран показывает таблицы по объектам. Даты. Суммы. Счета. Допсоглашения.

Там всё. Классика отрасли. Договоры через прокладки. Странные авансы. Налоги, которые «заплатим потом, когда придут деньги». Люди в штате, которых никто на объекте не видел.

И один момент. Письмо, которое она ему писала год назад. Внутренняя записка. Официальное предупреждение о рисках по одному крупному контракту. О том, что цепочка оплат выглядит так, что налоговая рано или поздно прилетит.

На записке — его резолюция. «Не тормозить. Все так делают. Разберёмся, если что».

Она говорит: «Я десять лет тащу это на себе. Потому что знаю, что если всё рассыплется, виновата буду я. А потом читаю, как он рассказывает, что он у нас честный, а моё дело просто считать».

И финал. Она спрашивает меня, как пиарщика: «Скажи честно. Если я принесу эти документы журналисту, это будет подстава или просто исправление картинки».

У меня в голове в этот момент стучит только одно. Этот текст должен был быть предупреждением для бизнеса. А превращается в детонатор.

Через неделю история рвётся. Не в медиа. В контролирующих органах. Флешка с документами оказывается там, где должна была оказаться давно.

Поворот не в том, что у него начались проверки. Это ожидаемо. Поворот в том, что первым материал снял с публикации сам медиапартнёр.

Редакция получила свой комплект документов. Сравнила с цитатами, где он говорит про «белую прозрачную схему». И приняла решение: с таким героем дальше не идти. Слишком воняет.

Клиент звонит мне в истерике. Кричит, что его «предали». Что «эта бухгалтерша» сожгла ему репутацию. Что «надо было по-другому подать», «не так остро».

Я задаю один вопрос. Ты правда думал, что человек, который десять лет подписывает под тобой всё это, будет молча смотреть, как ты на всю страну называешь её калькулятором

Он опять не понимает сути. Говорит, что «она же сама всё проводила», «мы вместе в этом». И не ловит главный момент.

Бухгалтер живёт в мире фактов. Документов. Подписей. Когда твой пиар вступает в прямой конфликт с её реальностью — ты становишься её проблемой. Личной. Экзистенциальной.

Боль бухгалтера не в том, что ей мало платят. Это отдельная песня. Настоящая боль — когда человек годами закрывает твои грязные решения, а ты выходишь в медиа как символ честности. И публично обнуляешь её роль до «посчитать, а я тут главный».

В какой-то момент она просто перестаёт быть твоим щитом. И становится свидетелем. И решает, где правда важнее: в ведомости или в публичной истории.

Если ты сейчас собираешься в СМИ с рассказами про «прозрачный бизнес» и «команду профессионалов», но твой главбух при этих словах нервно смеётся или мрачнеет — тебе не пиар нужен. Тебе нужен разговор с ней с закрытой дверью.

