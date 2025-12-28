«Бухгалтер попросил удалить его со всех фото после публикации. А потом пришло письмо от его адвоката»

Клиент пришел весной с запросом на имиджевый материал. Производственная компания, средний бизнес, гордость владельца — «мы делаем все по-честному, платим налоги, не обманываем». Журналист предлагает сделать репортаж с производства. С людьми, с цехами, с реальной работой. Не постановка, а живая жизнь компании. Владелец в восторге: давайте, покажем как есть.

Клиент пришёл весной с запросом на имиджевый материал. Производственная компания, средний бизнес, гордость владельца — «мы делаем всё по-честному, платим налоги, не обманываем».

Журналист предлагает сделать репортаж с производства. С людьми, с цехами, с реальной работой. Не постановка, а живая жизнь компании. Владелец в восторге: давайте, покажем как есть.

Съёмочный день. Камеры, свет, интервью с рабочими, с мастерами. В кадр попадает всё: станки, склад, отдел продаж. И бухгалтерия.

Главный бухгалтер женщина лет сорока пяти. Спокойная, немногословная. На просьбу сфотографироваться кивает без энтузиазма. Делает вид, что работает, пока щёлкает камера.

Фотограф делает несколько кадров. Она за компьютером, на фоне стеллажей с папками, с калькулятором в руках. Классические образы «бухгалтер в работе».

После съёмки я подхожу поболтать. Спрашиваю, как давно работает, нравится ли. Отвечает коротко: семь лет, нормально. Но в глазах читается усталость.

Материал готовится две недели. Большая статья с фотографиями, цитатами, историей компании. Владелец на каждом созвоне требует: «Побольше про людей, покажите, что мы команда».

В финальной версии есть фото бухгалтера. Подпись: «Ольга, главный бухгалтер, с компанией с момента основания». Красиво, человечно, душевно.

Публикация выходит утром. К обеду звонит владелец. Голос растерянный: «Бухгалтер просит удалить все её фото из статьи. Срочно. Прямо сейчас».

Я спрашиваю почему. Он не знает. Говорит, она пришла к нему бледная, сказала: уберите меня оттуда, и всё. Отказалась объяснять причины.

Связываюсь с редакцией. Технически можно заменить фото, но статья уже разлетелась по соцсетям, её репостили, сохранили. Полностью удалить невозможно.

Через день приходит письмо. Официальное. От адвоката. Требование убрать изображение Ольги из всех материалов. Ссылка на закон о персональных данных и право на изображение.

Владелец в шоке. Говорит: она же сама согласилась на съёмку, мы спрашивали разрешение, она кивнула. Я объясняю: устное согласие это одно, а письменное другое. И если человек передумал, у него есть право требовать удаления.

Начинаем разбираться. Звоню ей напрямую. Представляюсь, говорю, что хочу понять ситуацию. Она долго молчит. Потом тихо: «Можем встретиться? Только не в офисе».

Встречаемся в кафе. Она приходит с папкой документов. Садится, заказывает чай, смотрит в окно. Молчит минуты две. Потом начинает.

Говорит, что её бывший муж увидел статью. Они в разводе три года. Жёсткий развод, через суд, скандалы с разделом имущества. Он пытался доказать, что она скрывает доходы.

После развода она сменила фамилию, переехала, старалась не светиться. Устроилась в эту компанию под новой фамилией. Жила спокойно. Пока не вышла эта статья с её фотографией и местом работы.

Бывший муж нашёл её за сутки. Позвонил, начал угрожать. Сказал, что подаст на пересмотр алиментов, что докажет сокрытие доходов, что теперь знает где работает.

Она показывает скрины сообщений. Там угрозы, оскорбления, требования денег. И фраза: «Спасибо за статью, я даже адрес офиса теперь знаю».

Понимаю, что одна публикация перечеркнула три года её попыток начать жизнь заново. И она не виновата. Она просто не могла объяснить владельцу при всех, почему нельзя её фотографировать.

Спрашиваю: почему не сказала сразу, до съёмки. Она отвечает: «Боялась выглядеть странной. Боялась, что начнут задавать вопросы. Думала, фото затеряется, никто не заметит. Не подумала, что он мониторит всё, что связано с моей сферой».

Владелец, когда я ему рассказываю ситуацию, впадает в ступор. Говорит: «Я не знал, она же ничего не объясняла». Начинает оправдываться, что хотел как лучше, показать команду.

Я объясняю простую вещь. Когда ты выводишь людей в медиа, ты не просто показываешь лица. Ты делаешь их публичными. А у каждого человека своя история. И не всегда безопасно быть на виду.

Бухгалтеры особенно уязвимы. Они знают цифры. Их ищут бывшие партнёры, кредиторы, злые родственники. Для кого-то появление в статье с указанием места работы — это угроза безопасности.

Поворот случился через месяц. Ольга уволилась. Без объяснений. Просто написала заявление и исчезла. Сменила телефон, удалила соцсети, попросила не давать рекомендаций по телефону.

Владелец пытался её удержать. Предлагал повышение, извинялся за ситуацию. Она ответила одно: «Вы сделали меня видимой. А мне нужно было оставаться невидимой».

Вот в чём настоящая боль некоторых бухгалтеров. Их работа требует быть в тени. Не по скромности. А по необходимости. Потому что у них есть прошлое, от которого они бегут.

И когда ты, владелец, решаешь «показать команду» и «сделать человечный материал», ты не думаешь, что для кого-то одна фотография в интернете — это конец спокойной жизни.

Боль в том, что бухгалтер не может объяснить это заранее. Потому что объяснение требует рассказать историю, которую она годами скрывает. И она выбирает промолчать. А потом разгребает последствия одной невинной публикации.

Если ты сейчас готовишь материал про компанию и хочешь показать «живых людей», не делай этого на автомате. Спроси каждого отдельно, наедине: тебе точно нормально появиться в публикации. Дай возможность отказаться без объяснений.

Особенно это касается бухгалтеров. Они держат секреты компании. Но у них есть и свои секреты. И иногда эти секреты стоят дороже твоего желания сделать душевную статью про команду.

