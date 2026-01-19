Ваш бухгалтер ворует миллионы, пока вы ждете отчеты по маркетингу

Однажды ко мне обратился владелец крупной строительной компании с запросом на антикризисный PR, потому что от него внезапно ушла вся финансовая служба.

Он был уверен, что это спланированная диверсия конкурентов или попытка скрыть хищения. Я зашел в офис, чтобы просто посмотреть людям в глаза, и нашел главного бухгалтера Наталью в коридоре, она паковала кактус.

Мы разговорились на лестнице, и она сказала фразу, которая перевернула мое представление о корпоративной иерархии: «Алексей, я за пять лет не слышала ни одного "спасибо", но трижды была оштрафована за то, что налоговая поменяла форму отчетности за день до сдачи». Оказалось, что собственник годами тратил бюджеты на креативные фестивали, покупал награды «Бренд года» и возил отдел продаж в Дубай.

Бухгалтерия в это время сидела в подвале без окон, работая на железе, которое помнило еще первого президента. Для него они были неизбежным злом, сервисной функцией, которая просто должна работать как электричество в розетке. Никто не замечал, как Наталья трижды за год отбивала компанию от блокировок счетов, просто потому что знала инспектора в лицо и умела вовремя подать пояснения.

Никто не видел, как она ночами пересчитывала НДС, чтобы собственник мог купить себе новый Porsche без кассового разрыва. Но стоило ей один раз задержать зарплату на два часа из-за сбоя в банковском шлюзе, как ее выставили виноватой перед всем коллективом на общем собрании. Самый большой абсурд в том, что пиар внутри компании был настроен идеально для всех, кроме тех, кто реально держит фундамент.

Я понял тогда, что лояльность бухгалтера не покупается квартальной премией, если она выдается с лицом «ладно, на, подавись». Истинный PR — это когда твой финдиректор чувствует себя частью команды, а не обслугой, которой разрешили посидеть рядом. Мы часто ищем врагов снаружи, нанимаем агентства для слежки за конкурентами и тратим миллионы на имидж в прессе.

Но главная угроза бизнесу — это когда человек, знающий все ваши серые схемы и реальные обороты, чувствует себя униженным. Наталья ушла не к конкурентам, она ушла в пустоту, просто чтобы больше не чувствовать себя прозрачной. Когда мы начали восстанавливать имидж компании, мы начали с того, что перенесли бухгалтерию на самый светлый этаж и дали им право голоса на советах директоров.

Продажи — это топливо, но бухгалтерия — это тормоза, без которых ваш спортивный болид превратится в груду металла на первом же повороте. Если вы думаете, что ваш бухгалтер просто считает цифры, вы уже проиграли войну за свой бренд. Настоящий эксперт всегда видит, где в системе дыра, и часто эта дыра находится в кабинете директора, который забыл, что люди — это не строки в Excel.

Моя работа часто заключается в том, чтобы напомнить взрослым мужчинам: признание заслуг стоит дешевле, чем судебные иски и поиск новых кадров в разгар сезона.

