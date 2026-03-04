ЭДО в России в 2026 году: стратегии эффективного управления

Законодательство в сфере ЭДО
Правовые нормы, регулирующие ведение документооборота, весьма разнообразны: федеральные законы, подзаконные акты, приказы ведомств, ГОСТы и методические рекомендации.
При этом регуляторы уделяют внимание не только понятному и привычному бумажному, но и электронному документообороту (ЭДО), поэтому информационные системы, так или иначе работающие с электронными документами, сегодня должны учитывать базовые требования 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 63-ФЗ «Об электронной подписи», 152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативно-правовых актов (НПА), направленных на организацию обработки и хранения информации в электронном виде.
Новые инициативы государства по ЭДО появляются регулярно, сопровождаются введением дополнительных требований к его участникам и вынуждают компании снова и снова адаптировать информационные системы и бизнес-процессы. Например:
системы маркировки и прослеживаемости товаров требуют использования юридически значимых электронных документов (УПД, счета-фактуры) и работы через операторов ЭДО, аккредитованных ФНС;
применение машиночитаемых доверенностей (МЧД) при подписании документов сотрудником от имени компании (63-ФЗ) предполагает использование дополнительных сервисов (непосредственно для МЧД);
работа с электронными транспортными накладными (ЭТрН) добавляет взаимодействие с сервисом операторов электронных перевозочных документов (ЭПД).
Кроме того, регулярно появляются новые и изменяются прежние форматы электронных документов – что также необходимо учитывать в эксплуатируемых системах. Постоянно увеличивается количество процессов, реализуемых в электронном виде, растет и количество сервисов ЭДО, с которыми специалистам необходимо уметь работать. И это важно – ведь несоблюдение требований регуляторов грозит не только штрафами, но и признанием документов юридически недействительными при проверках и судебных разбирательствах.
Внутренний документооборот
Внутренний документооборот общего делопроизводства в компаниях по-прежнему состоит как из бумажного, так и электронного. Однако, в отличие от внешнего, большая часть процессов здесь основана на корпоративных политиках и локальных нормативных актах (положениях, инструкциях), в свою очередь зачастую строящихся на основе государственных стандартов.
Прошлый год принёс актуализацию некоторых ГОСТов – были упразднены устаревшие процессы и правила и введены новые, учитывающие перевод части делопроизводства в электронный вид. Среди последних обновлений, касающихся как внутреннего, так и внешнего документооборота, можно выделить:
ГОСТ Р 7.0.8-2025 (взамен устаревшего ГОСТ Р 7.0.8-2013), устанавливающий термины и определения в области управления документами, сферах делопроизводства и архивного дела;
ГОСТ Р 7.0.97-2025 (замена устаревшего ГОСТ Р 7.0.97-2016), определяющий состав реквизитов, правила оформления и создания документов на бумажных и электронных носителях;
ГОСТ Р 59999-2025 (введен впервые с 1 декабря 2025 года), устанавливающий принципы ведения цифрового документооборота, где, наряду с автоматизированной обработкой оцифрованных копий документов, изначально созданных на бумаге, появляется так называемый «цифровой документ», созданный и существующий сразу в электронной форме.
Нельзя забывать и о специализированных видах делопроизводства и документооборота (например, кадровый или технический документооборот), которые регулируются не только общими правилами, но и собственными законодательными требованиями соответствующих регуляторов.
Проблема: существующая база НПА редко успевает за изменениями в мире технологий и часто не соответствует текущим потребностям. Значительная часть нормативных документов длительное время не корректировалась и не отражает современные реалии для ведения внутреннего документооборота.
К тому же, часть старых действующих норм противоречит новым введенным, некоторые новые нормы не до конца раскрывают технические аспекты их выполнения. В совокупности в ряде случаев это вынуждает компании вести документооборот одновременно в электронной и бумажной форме – ради того, чтобы соответствовать законодательству и чувствовать себя спокойно.
Между тем, параллельный документооборот – одна из главных статей неэффективных расходов в компаниях. Всё это приводит к невозможности полноценной цифровой трансформации, повышает юридические риски и риски информационной безопасности, снижает эффективность автоматизации.
Выход из сложившейся ситуации не будет быстрым, но может состоять из комплексе мер и совместных усилий.
Со стороны государства:
актуализация НПА в плане учета актуальных технологий в процессах документооборота;
подготовка подзаконных актов с техническими аспектами;
формирование единых стандартов обработки документов в электронном виде.
Со стороны организаций:
аудит существующих процессов документооборота и мониторинг законодательства на регулярной основе, участие в общественных обсуждениях соответствующих законопроектов для выявления пробелов или возможных проблем на более ранних стадиях;
внедрение адаптивных систем и инструментов документооборота, их интеграция в корпоративную информационную среду;
разработка и поддержание в актуальном состоянии методических рекомендаций, регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников.
Внешний документооборот
Помимо обычной переписки с корреспондентами и контрагентами, компании обязательно ведут и обмен юридически значимыми документами с контрагентами, который регулируется отдельными нормативными актами множества ведомств – ФНС, Минфина, Минцифры, Минтранса, Правительства и др. Постоянно растет число сервисов ЭДО, расширяются сферы их применения, а нормативная база - усложняется. Сейчас организация внешнего документооборота регулируется множеством НПА, вот лишь небольшая их часть:
Значимые нововведения появляются и при переводе в «цифру» специфических отраслевых процессов, например:
в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года вводится обязательное оформление в электронном виде транспортных накладных и ряда других экспедиторских документов для всех коммерческих перевозок грузов, независимо от отрасли и вида груза;
в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 2022 года обязательно применение электронного актирования;
увеличивается количество участников введенного в 2016 году налогового мониторинга, при котором ФНС получает доступ к данным бухгалтерского и налогового учета организаций в режиме онлайн;
развивается трансграничный ЭДО, нацеленный на ускорение документооборота между компаниями из разных стран, повышение прозрачности операций и оптимизацию расчетов между контрагентами.
Проблема: в контуре компаний, как правило, одновременно используется множество систем для ведения внешнего документооборота. Один бизнес-процесс может проходить последовательно или параллельно сразу в нескольких из них. Причём не всегда информация между этими системами синхронизируется – это увеличивает нагрузку на специалистов, может привести к дублированию данных и разногласиям. При этом изменения в процессах и форматах со стороны регуляторов требуют от компаний изменений сразу во всём используемом парке ИС.
Выход из сложившейся ситуации также непрост, но есть возможность снизить степень ее влияния на бизнес, если:
систематически отслеживать изменения в законодательстве и появление новых инициатив;
провести инвентаризацию информационных систем и их функций, выявить проблемные зоны;
регулярное обучать персонал и информировать участников документооборота о новых форматах обмена документами.
Если сформировать в компании единую цифровую среду документооборота – совокупность УС и передовой системы класса ECM/EDS/CSP вместо множества интегрируемых между собой ИС – процессы обновления и поддержки новых норм, обязательных к исполнению, будут даваться куда легче.
Электронные архивы
В законодательстве пока нет единого утвержденного перечня требований к долговременному хранению специфических электронных документов (например, подписанных простой электронной подписью), не закреплены регламенты перевода бумажных документов в электронный формат с правом уничтожения оригиналов, не приняты подзаконные акты, детально регламентирующие технические аспекты сохранения юридической значимости документов при их долгосрочном хранении.
При организации архивного хранения документов сейчас необходимо опираться на следующие основополагающие НПА:
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ об архивном деле в Российской Федерации;
Приказ Росархива №77 от 31.07.2023;
Приказ Росархива №69 от 15.06.2020;
Приказ Росархива №236 от 20.12.2019.
С декабря 2025 года на построение архивного делопроизводства также косвенно влияет упомянутый ранее ГОСТ Р 59999-2025. Однако именно в области долговременного хранения электронных или цифровых документов на текущий момент больше всего серых зон.
Проблема: специалисты вынуждены работать как с бумажными документами, так и с документами в электронном виде – изначально созданными в системах ЭДО или оцифрованными. Вся значимая документация подлежит хранению в соответствии требованиями законодательства и внутренними НПА. На практике бизнес часто концентрируется на автоматизации и оптимизации оперативных процессов, откладывая вопросы хранения на потом. Но отсутствие упорядоченного и правильного хранения документов приводит к рискам их потери, неконтролируемому дублированию, низкому уровню защищенности конфиденциальной информации, излишним расходам на серверную инфраструктуру и прочим сложностям.
Решение для минимизации возникающих рисков и сложностей:
инвентаризация информационных активов (типов документов) и мест их хранения (локальные ПК, сетевые папки, облачные сервисы, СЭД, почта);
регламентация процессов, правил и структуры хранения;
внедрение централизованного хранилища с поддержкой обязательных требований регуляторов, наполнение его историческими данными, передача в хранилище обработанных документов из всех корпоративных систем;
мониторинг законодательства, участие в обсуждениях соответствующих законопроектов для выявления пробелов или возможных проблем на более ранних стадиях.
При этом централизованный электронный архив с гибкой системой настроек (помимо очевидной пользы) позволит в будущем сэкономить на приведении процессов хранения в соответствие с новыми требованиями регуляторов. А уже сейчас поможет сократить сроки подготовки отчетности и подбора материалов по запросам контролирующих органов.
«Человеческий фактор» и единое цифровое пространство документооборота
При каждом нововведении в бизнес-процессах специалисты могут сопротивляться изменениям, а при каждом изменении в законодательстве – нуждаться в повышении квалификации. Стоит заметить, что сопротивление часто вызвано не консерватизмом, а увеличением времени на выполнение привычных операций в новой системе на этапе адаптации. Кроме того, с ростом объема документооборота повышается и общая нагрузка на сотрудников, ответственных за ведение делопроизводства в компании. А с ростом нагрузки возрастает и риск ошибок. Нивелировать негативное влияние «человеческого фактора» помогут следующие меры:
Платформенный подход к автоматизации. Современные отечественные платформы для построения документооборота позволяют создать единую среду управления электронными и бумажными документами. При этом каждый электронный документ имеет атрибуты доверия и подтверждения подлинности (электронную подпись, метку доверенного времени и т. д.) и контролируется на всех этапах его жизненного цикла: от создания или поступления до отправки контрагентам и архивного хранения. Такая единая среда позволяет компаниям соответствовать требованиям законодательства, повышать управляемость документооборота и прозрачность процессов делопроизводства, уменьшать операционные риски.
Внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта для типовых задач. Они уменьшают необходимость ручной обработки документации и снижают рутинную нагрузку на персонал. Среди полезных функций: полнотекстовое и атрибутивное распознавание документов любых типов и форматов, автозаполнение данных в учетных карточках, автоматическая классификация документов и их интеллектуальная маршрутизация, генерация типовых документов и проектов ответов на основе имеющейся в системе информации, сверка, подбор информации по запросам и многие другие.
Внедрение контролируемых процессов регулярного обмена опытом в смежных подразделениях, для выявления и устранения проблемных зон и дублирования действий на всех этапах обработки документов.
Благодаря автоматизации процессов документооборота на единой платформе бизнес получит гибкий инструмент для обеспечения юридической значимости, прозрачности и контролируемости процессов обработки документов, что критично в условиях активной цифровой трансформации, импортозамещения и усиления нормативного контроля.
Важно понимать, что гетерогенная среда из десятка узкоспециализированных сервисов для поддержания документооборота и делопроизводства только создает иллюзию гибкости. На деле же это ведет к неконтролируемому росту совокупной стоимости владения. Затраты на интеграцию «лоскутного одеяла» из ИС, поддержку нескольких систем в работоспособном состоянии и ежегодно растущая стоимость обслуживания вендорами часто нивелируют мнимую выгоду от выбора «лучшего в классе» решения для каждой задачи. Переход на единую платформу — это стратегия управления издержками, позволяющая постепенно превратить документооборот из постоянно увеличивающейся статьи расходов в предсказуемый и оптимизированный процесс.
Компании, которые уже сегодня выстраивают бесшовную среду управления документами, закладывают основу для управленческой гибкости, где любой запрос контролирующих органов или внутренний аудит перестают быть стрессом и становится рутинной операцией, выполняемой в несколько кликов. Именно в этом и заключается практическая ценность ЭДО зрелого уровня.
Переход на электронный документооборот в России перестал быть историей про экономию бумаги или скорость подписания. В условиях 2026 года это уже вопрос цифрового суверенитета компании и её операционной устойчивости. Регуляторы задают темп, но именно бизнес выбирает цену этого перехода — будет это бесконечная гонка обновлений, внедрений и сопротивлений или же осознанное движение к единой платформенной экосистеме. ЭДО сегодня — это не функция поддержки, а часть фундамента, на котором строятся прозрачность, управляемость и, в конечном счете, инвестиционная привлекательность современного бизнеса.
Начать дискуссию