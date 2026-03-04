ЭДО в России в 2026 году: стратегии эффективного управления

Внутренний документооборот

Внутренний документооборот общего делопроизводства в компаниях по-прежнему состоит как из бумажного, так и электронного. Однако, в отличие от внешнего, большая часть процессов здесь основана на корпоративных политиках и локальных нормативных актах (положениях, инструкциях), в свою очередь зачастую строящихся на основе государственных стандартов.

Прошлый год принёс актуализацию некоторых ГОСТов – были упразднены устаревшие процессы и правила и введены новые, учитывающие перевод части делопроизводства в электронный вид. Среди последних обновлений, касающихся как внутреннего, так и внешнего документооборота, можно выделить:

ГОСТ Р 7.0.8-2025 (взамен устаревшего ГОСТ Р 7.0.8-2013), устанавливающий термины и определения в области управления документами, сферах делопроизводства и архивного дела;

ГОСТ Р 7.0.97-2025 (замена устаревшего ГОСТ Р 7.0.97-2016), определяющий состав реквизитов, правила оформления и создания документов на бумажных и электронных носителях;

ГОСТ Р 59999-2025 (введен впервые с 1 декабря 2025 года), устанавливающий принципы ведения цифрового документооборота, где, наряду с автоматизированной обработкой оцифрованных копий документов, изначально созданных на бумаге, появляется так называемый «цифровой документ», созданный и существующий сразу в электронной форме.

Нельзя забывать и о специализированных видах делопроизводства и документооборота (например, кадровый или технический документооборот), которые регулируются не только общими правилами, но и собственными законодательными требованиями соответствующих регуляторов.

Проблема: существующая база НПА редко успевает за изменениями в мире технологий и часто не соответствует текущим потребностям. Значительная часть нормативных документов длительное время не корректировалась и не отражает современные реалии для ведения внутреннего документооборота.

К тому же, часть старых действующих норм противоречит новым введенным, некоторые новые нормы не до конца раскрывают технические аспекты их выполнения. В совокупности в ряде случаев это вынуждает компании вести документооборот одновременно в электронной и бумажной форме – ради того, чтобы соответствовать законодательству и чувствовать себя спокойно.

Между тем, параллельный документооборот – одна из главных статей неэффективных расходов в компаниях. Всё это приводит к невозможности полноценной цифровой трансформации, повышает юридические риски и риски информационной безопасности, снижает эффективность автоматизации.

Выход из сложившейся ситуации не будет быстрым, но может состоять из комплексе мер и совместных усилий.

Со стороны государства:

актуализация НПА в плане учета актуальных технологий в процессах документооборота;

подготовка подзаконных актов с техническими аспектами;

формирование единых стандартов обработки документов в электронном виде.

Со стороны организаций: